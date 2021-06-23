Что получилось

Выяснилось, что от 70 до 100 процентов (в зависимости от времени дня) перебегают дорогу не по переходу, чтобы кратчайшим путем пройти к своим домам. Это опасно, и здесь уже были наезды на пешеходов. Но люди все равно будут ходить напрямик, потому что надо сначала идти от остановки к «зебре», а потом еще 150 метров до входа во двор. Переходить дорогу не по переходу предпочитают и идущие в лес с собаками, и строители фитнеса.

Утром и вечером на улице Александровка мало машин, очень спокойное движение, отмечается в исследовании. Днём автомобилей становится больше. Они не останавливаются, чтобы пропустить перебегающих пешеходов. После пешеходного перехода машины успевают разогнаться, а до него у остановки ещё не начинают тормозить.

Ситуация усугубится, когда заработает фитнес-центр с бассейном, в который будет ходить много людей, в том числе детей.