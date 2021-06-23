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Большинство пешеходов переходят улицу в 14-м микрорайоне не по «зебре». Это доказал фонд «Городские проекты». И предложил решение 23.06.2021 ZELENOGRAD.RU

После переноса остановки «Пожарное депо» на улице Александровка в 14-м микрорайоне, «зебра» оказалась в 65 метрах от неё. В итоге большинство выходящих из автобусов переходят дорогу напрямик, рискуя попасть под машину. Фонд «Городские проекты» исследовал это место, подтвердив существование проблемы, и предложил ряд решений, чтобы обезопасить людей.

Как исследовали

В разное время дня волонтеры стояли на месте и считали количество пешеходов, перебегающих дорогу — отдельно выходящих из автобусов и остальных, перебегающих дорогу в обе стороны, — и переходящих ее по переходу.

Что получилось

Выяснилось, что от 70 до 100 процентов (в зависимости от времени дня) перебегают дорогу не по переходу, чтобы кратчайшим путем пройти к своим домам. Это опасно, и здесь уже были наезды на пешеходов. Но люди все равно будут ходить напрямик, потому что надо сначала идти от остановки к «зебре», а потом еще 150 метров до входа во двор. Переходить дорогу не по переходу предпочитают и идущие в лес с собаками, и строители фитнеса.

Утром и вечером на улице Александровка мало машин, очень спокойное движение, отмечается в исследовании. Днём автомобилей становится больше. Они не останавливаются, чтобы пропустить перебегающих пешеходов. После пешеходного перехода машины успевают разогнаться, а до него у остановки ещё не начинают тормозить.

Ситуация усугубится, когда заработает фитнес-центр с бассейном, в который будет ходить много людей, в том числе детей.

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Что предлагают

Главный вывод: улица Александровка слишком широкая, а тротуар почти везде отдан под парковку. Необходимо вернуть пешеходам возможность безопасно ходить и пересекать дорогу.

«Городские проекты» предлагают убрать существующую «зебру» и сделать два регулируемых перехода — у остановки «Пожарное депо» и на пересечении Александровки с Новокрюковской улицей. То есть там, где ходят люди. Светофоры оборудовать кнопками вызова зеленой фазы для пешеходов. Переходы — островками безопасности, контрастным освещением и выступами на тротуаре, чтобы приближающегося пешехода всегда было хорошо видно, а сам переход был короче.

Заменить слишком глубокие автобусные карманы удобными небольшими антикарманами. Это позвонить сократить время посадки и высадки пассажиров, а также саму длину перехода у остановки. И ускорить движение автобуса, которому не нужно будет заезжать в большой карман. Освободившееся место можно отдать под карманы параллельной парковки машин.

Вернуть тротуар у корпуса 1432 пешеходам. Сейчас машины заезжают на перпендикулярную парковку по тротуару, а вторая пешеходная дорожка уничтожена парковкой «ёлочкой». Предлагается переделать «ёлочку» в параллельную парковку в правой полосе и восстановить вторую дорожку (которая в свое время задумывалась как велосипедная). Убрать парковку с тротуара и перенести её ближе к дороге на отдельную полосу. Как это было сделано, например, у на улице Андреевка у корпуса 1625А. И, наконец, разделить парковку и тротуары деревьями.

Редакция «Зеленоград.ру» выяснит в префектуре и Центре организации дорожного движения их отношение к предлагаемым мерам.

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Метки:
пешеходы, микрорайон 14, улица александровка, фонд городские проекты
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Обсуждение
Alex Z
Вчера, 14:13
Про расположение переходов - идея правильная. Думаю, их, если это в принципе возможно, вообще всегда и везде надо делать не "от балды", а там, где реально переходят дорогу люди. Про светофоры с кнопками на переходах - тоже идея здравая, равно как и про оптимизацию придорожных парковок.
А вот насчет "антикарманов" - глупость, о которой говорилось уже миллион раз. Во-первых, как говорят сами водители зеленоградского автокомбината, это им жизнь никак не облегчает, движение нисколько не ускоряет и время посадки/высадки не сокращает (тем более, что речь идет о месте, где пробок не бывает вообще), а вот другим участникам движения жизнь явно осложняет. Во-вторых, коли речь теперь идёт уже о регулируемых пешеходных переходах, то дополнительные 3-4 метра, на которые сократится длина перехода, ни на что существенно не повлияют и уж точно безопасность пешехода не улучшат.
Ну и уже устали все говорить о том, что расширение тротуаров на дисциплинированность пешеходов не влияет никак. Кто бегал поперёк дороги где ему вздумается, тот и дальше так будет делать и бОльшая ширина тротуара уж точно не заставит его идти до ближайшего перехода. Штраф в 1000р, если бы его регулярно взимали с таких "бегунов", возможно, и возымел бы действие, а любые другие меры заведомо не эффективны.
Да, тротуары нужны и их нужно больше, но они должны быть сделаны так, чтобы на них в принцупе не могли ездить и парковаться автомобили (пешеход должен быть здесь полностью, на уровне принципа, защищен от каких-либо инцидентов с транспортными средствами), чтобы это были благоустроенные территории со скамейками и обязательно отделённые от проезжей части ФИЗИЧЕСКИ хоть, например, невысокими живыми изгородями, что и пешеходов обезопасит от брызг из-под колёс авто, и дополнительную сложность для пешехода вылезти на проезжую часть в неположенном месте создаст, и экологию в городе улучшит. А то сделают опять, как на Центральном, - широченные тротуары, полностью закатанные в бетон и асфальт со скамейками, на которых никто не сидит (потому, что не хочется просто, не комфортно), вплотную к проезжей части прилегающий. Ни уму, ни сердцу, как говорится...
Евгений М...
42 минуты назад
Переход перенести туда, где люди фактически ходят - отличная идея!

Светофоры с кнопками - поддерживаю!

Миникарманы для автобусов - не поддерживаю. На центральном проспекте от них ни автобусам, ни пассажирам лучше не стало.

Заменить парковку ёлочкой на параллельную парковку - нет, не поддерживаю! Жителям и так мест не хватает ставить машину на ночь, а параллельная парковка ещё усугубляет ситуацию. К тому же многие водители ещё и паркуются параллельно как попало - оставляют огромные запасы ценного пространства спереди и сзади, а уплотнить невозможно. При парковке ёлочкой дистанцию между машинами более менее соблюдают. Оставьте парковку ёлочкой.
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