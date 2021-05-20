В устройство временного уличного перехода ЦОДД отказал (потому что движение по подземному не будет полностью закрываться), но сообщил, что постоянный переход запроектирован в рамках проекта МЦД, в части транспортного обслуживания улиц, прилегающих к станции Крюково. Но когда его сделают, неизвестно — пока всё это на этапе согласования.

В соцсетях «Городских проектов» показали, как мог бы вы выглядеть новый переход.