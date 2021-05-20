Центр организации дорожного движения решил сделать пешеходный переход со светофором и островком безопасности возле пересечения улиц Логвиненко и Новокрюковская (угол 14 и 18 микрорайонов).
Об этом стало известно из переписки с ЦОДД фонда «Городские проекты». Руководитель зеленоградского отделения фонда Илья Селиверствов обратился в ЦОДД с предложением сделать временную «зебру» на время ремонта подземного перехода 14 и 18 микрорайонами — капитальный ремонт этого старейшего подземного перехода недавно начался и проход по нему затруднен.
В устройство временного уличного перехода ЦОДД отказал (потому что движение по подземному не будет полностью закрываться), но сообщил, что постоянный переход запроектирован в рамках проекта МЦД, в части транспортного обслуживания улиц, прилегающих к станции Крюково. Но когда его сделают, неизвестно — пока всё это на этапе согласования.
В соцсетях «Городских проектов» показали, как мог бы вы выглядеть новый переход.
Также Селиверстов обратился с этим предложением в префектуру. Заместитель префекта Дмитрий Морозов отказал ему, обосновав это тем, что «подземный пешеходный переход обеспечивает безопасность пешеходов и существенно улучшает движение транспорта, в том числе общественного». Это странный ответ, потому что все остальные переходы на улице Логвиненко также наземные, поэтому непонятно, как организация ещё одного сделает ситуацию с пробками хуже. В «Горпроектах» считают наоборот — светофор позволит лучше регулировать автомобильный трафик.
Ещё «Городские проекты» предложили вообще закрыть этот подземный переход. Это принципиальная позиция фонда — он борется с подземными и наземными переходами по всему городу, потому что по ним тяжело передвигаться пожилым и маломобильным людям. В этом тоже отказано.