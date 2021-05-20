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Между 14 и 18 микрорайонами возле железной дороги планируют сделать «зебру» со светофором. Она будет рядом с существующим подземным переходом 20.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Центр организации дорожного движения решил сделать пешеходный переход со светофором и островком безопасности возле пересечения улиц Логвиненко и Новокрюковская (угол 14 и 18 микрорайонов).

Об этом стало известно из переписки с ЦОДД фонда «Городские проекты». Руководитель зеленоградского отделения фонда Илья Селиверствов обратился в ЦОДД с предложением сделать временную «зебру» на время ремонта подземного перехода 14 и 18 микрорайонами — капитальный ремонт этого старейшего подземного перехода недавно начался и проход по нему затруднен.

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В устройство временного уличного перехода ЦОДД отказал (потому что движение по подземному не будет полностью закрываться), но сообщил, что постоянный переход запроектирован в рамках проекта МЦД, в части транспортного обслуживания улиц, прилегающих к станции Крюково. Но когда его сделают, неизвестно — пока всё это на этапе согласования.

В соцсетях «Городских проектов» показали, как мог бы вы выглядеть новый переход.

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Также Селиверстов обратился с этим предложением в префектуру. Заместитель префекта Дмитрий Морозов отказал ему, обосновав это тем, что «подземный пешеходный переход обеспечивает безопасность пешеходов и существенно улучшает движение транспорта, в том числе общественного». Это странный ответ, потому что все остальные переходы на улице Логвиненко также наземные, поэтому непонятно, как организация ещё одного сделает ситуацию с пробками хуже. В «Горпроектах» считают наоборот — светофор позволит лучше регулировать автомобильный трафик.

Ещё «Городские проекты» предложили вообще закрыть этот подземный переход. Это принципиальная позиция фонда — он борется с подземными и наземными переходами по всему городу, потому что по ним тяжело передвигаться пожилым и маломобильным людям. В этом тоже отказано.

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Метки:
микрорайон 14, пешеходный переход, микрорайон 18, внеуличный пешеходный переход, цодд, Селиверстов Илья, фонд городские проекты
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