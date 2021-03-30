Подземный переход между 14 и 18 микрорайонами капитально отремонтируют до конца года 30.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Подземный переход на улице Логвиненко между 14 и 18 микрорайонами, возле поликлиники, построили тридцать лет назад — это первый пешеходный тоннель в «новом» городе. Его не ремонтировали, и сейчас он в плохом состоянии. Работы могут начать в мае, на их выполнение дается полгода.

Работы пройдут в два этапа: сначала будут реконструировать лестницы и часть тоннеля со стороны 18-го микрорайона, затем другую часть, со стороны 14-го. Это масштабные работы, связанные с разбором строительных конструкций, поэтому движение пешеходов будут перекрывать и ограничивать, но полностью закрывать тоннель не планируют. Для прохода людей должны устроить деревянные настилы.

Конкурс на выбор подрядчика, который займется ремонтом тоннеля, объявил «Гормост». В тоннеле, в числе прочего, нарастят (до нормативной высоты) парапеты сходов, восстановят стены, заменят поручни и плитку, отремонтируют деформационные швы на лестницах, заменят вентиляцию, электрику, автоматизируют инженерные системы — вентиляцию, водоотведение, снегоудаление, освещение. Тоннель приспособят для маломобильных людей и инвалидов, в частности, сделают низкие поручни и тактильные указатели.

По проектным документам, в переходе множественные дефекты: трещины и коррозия лестниц, пандусов, парапетов, стен, отошла плитка на полу и стенах, разрушена отмостка, гидроизоляция и система снегоудаления (подогрев ступеней) не работают вообще. Все повреждения связаны с воздействием климата и долгой эксплуатацией, говорится в проекте.

В «Гормосте» рассчитывали капитально отремонтировать мост в прошлом году, но, видимо, помешал коронавирус. Проект капремонта согласовали только в декабре.

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Метки:
пешеходы, микрорайон 14, микрорайон 18, ремонтно-строительные работы, внеуличный пешеходный переход
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