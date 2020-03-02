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Подземный переход, построенный в прошлом веке, капитально отремонтируют. Сейчас он протекает и разрушена плитка 02.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Подземный переход на улице Логвиненко между 14 и 18 микрорайонами построили 27 лет назад — это первый пешеходный тоннель в «новом» городе. С момента постройки его ни разу капитально не ремонтировали. Капремонт начнут этим летом, а закончат в следующем году.

Основные дефекты в переходе — это протечки воды через швы в перекрытиях из-за разрушения наружной гидроизоляции, разрушение отмостки парапета, облицовочной керамической плитки, пола в тоннеле и существующих гранитных плит на парапетах.

Новую облицовку парапетов, тоннеля и лестницы сделают из полированного гранита. Также заменят инженерные системы, в том числе систему снегоудаления, греющий кабель, освещение в переходе и насосное оборудование, сообщили «Зеленоград.ру» в учреждении «Гормост», обслуживающем московские мосты и тоннели. Проход в тоннеле могут частично ограничить. Пока разрабатывают проект капремонта.

Также в этом году планируется ремонт с заменой деформационных швов в подземном переходе между 15 и 16 микрорайонами — рядом с остановкой «Михайловский пруд», у нового бульвара в 16-м.

Нормативный срок капитального ремонта подземных и надземных пешеходных переходов — 25 лет, но сроки могут варьироваться после обследования сооружений в большую или меньшую сторону. Стоимость ремонта одного тоннеля или моста в Зеленограде — от 30 до 45 миллионов рублей.

В прошлом году капитально ремонтировали подземные переходы на Панфиловском проспекте. Их тоже облицевали гранитом. Во время работ закрывали один из выходов, — пандус или лестницу, — с каждой стороны тоннеля. Отремонтировали и надземные переходы в Савелкинском проезде.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, улица логвиненко, подземный пешеходный переход
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Обсуждение
Kill Digit
4 часа назад
Надо не только капитально отремонтировать, но и модернизировать, заменив один лестничный вход на пандус.
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