Основные дефекты в переходе — это протечки воды через швы в перекрытиях из-за разрушения наружной гидроизоляции, разрушение отмостки парапета, облицовочной керамической плитки, пола в тоннеле и существующих гранитных плит на парапетах.

Новую облицовку парапетов, тоннеля и лестницы сделают из полированного гранита. Также заменят инженерные системы, в том числе систему снегоудаления, греющий кабель, освещение в переходе и насосное оборудование, сообщили «Зеленоград.ру» в учреждении «Гормост», обслуживающем московские мосты и тоннели. Проход в тоннеле могут частично ограничить. Пока разрабатывают проект капремонта.

Также в этом году планируется ремонт с заменой деформационных швов в подземном переходе между 15 и 16 микрорайонами — рядом с остановкой «Михайловский пруд», у нового бульвара в 16-м.



Нормативный срок капитального ремонта подземных и надземных пешеходных переходов — 25 лет, но сроки могут варьироваться после обследования сооружений в большую или меньшую сторону. Стоимость ремонта одного тоннеля или моста в Зеленограде — от 30 до 45 миллионов рублей.

В прошлом году капитально ремонтировали подземные переходы на Панфиловском проспекте. Их тоже облицевали гранитом. Во время работ закрывали один из выходов, — пандус или лестницу, — с каждой стороны тоннеля. Отремонтировали и надземные переходы в Савелкинском проезде.