Первым после ремонта, который начался еще весной, открылся подземный пешеходный переход у остановки «Панфиловский проспект» между 9 и 10 микрорайонами. Доступны и пологий спуск, и лестница — больше никакой тесноты и непосильного подъёма колясок по временным пандусам. Еще шесть переходов пока продолжают ремонтировать, окончание работ запланировано к сентябрю.
Капитальный ремонт проходит в пешеходных тоннелях на Панфиловском проспекте, возле 1-го торгового, на улице Гоголя возле «Иридиума». В тоннелях и на лестничных сходах меняют керамическую плитку на стенах на гранитную, обрабатывают гранит антивандальным покрытием, красят потолки, меняют пандусы, железные поручни и плиты на парапетах.
На время ремонта закрыт один из выходов, — пандус или лестница, — с каждой стороны. Рабочие перегораживают и проход в тоннелях, суживая его вдвое. Вместо нормального съезда для колясок используются довольно шаткие деревянные доски на лестницах — люди с колясками жаловались, что ими страшно пользоваться.
«Зачем в принципе ремонтировать эти переходы? — недоумевали жители. — Плитка не сыпется, вид у них нормальный, лестницы и пандусы тоже визуально в нормальном состоянии».
Заказчик работ — столичное учреждение «Гормост», занимающееся эксплуатацией и обслуживанием мостов и тоннелей. Дефектных ведомостей в конкурсной документации на ремонт нет — то есть, непонятно, насколько изношена плитка и зачем менять пандус. «Гормост» ссылается на постановление правительства РФ №924, утверждающее требования к транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
«Ремонт проводится централизованно по программе «Мой город», сообщил Zelenograd.ru сотрудник «Гормоста». Среди действующих московских городских программ таковой не обнаружено — в программе «Мой район» планов ремонтировать подземные переходы нет.
Впрочем, состояние некоторых подземных и надземных переходов в Зеленограде идеальным не назовешь — где-то сыпется настенная плитка, где-то разбитые полы.
В этом году также отремонтируют напольное покрытие в надземном переходе возле остановки «Парк Победы» и на лестнице надземного перехода на Солнечной аллее возле МИЭТа.
А в следующем году запланирован капитальный ремонт пешеходного тоннеля у остановки «Дежурная аптека» в 14 микрорайоне. Его построили в 1993 году. В переходе отходят гранитные плиты, разрушена наружная гидроизоляция, рушатся плитка и парапеты. Будут ли на время работ закрывать для прохода тоннель полностью или частично, выяснится, когда сделают проект капремонта.
Подземные переходы на Панфиловском проспекте, возле МИЭТа, у 1-го торгового, у остановки «Березка» и на улице Гоголя построили и открыли в 2011—2013 годах. Их неоднократно заливало. В тоннелях периодически ремонтировали систему автоматического подогрева лестниц и спуска.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.