Капитальный ремонт проходит в пешеходных тоннелях на Панфиловском проспекте, возле 1-го торгового, на улице Гоголя возле «Иридиума». В тоннелях и на лестничных сходах меняют керамическую плитку на стенах на гранитную, обрабатывают гранит антивандальным покрытием, красят потолки, меняют пандусы, железные поручни и плиты на парапетах.

На время ремонта закрыт один из выходов, — пандус или лестница, — с каждой стороны. Рабочие перегораживают и проход в тоннелях, суживая его вдвое. Вместо нормального съезда для колясок используются довольно шаткие деревянные доски на лестницах — люди с колясками жаловались, что ими страшно пользоваться.

«Зачем в принципе ремонтировать эти переходы? — недоумевали жители. — Плитка не сыпется, вид у них нормальный, лестницы и пандусы тоже визуально в нормальном состоянии».