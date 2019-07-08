Переход от «Флейты» к ДК снова доступен пешеходам. Там положили гранитную плитку. А соседний пешеходный мост еще ремонтируют — закончить обещают к сентябрю.
Оба моста ремонтируют уже несколько месяцев. Один из них — с лестницей — был закрыт для прохода, второй перекрыт частично — пешеходам приходилось идти по содранному асфальту, на мост заезжали грузовики. Теперь открыт мост с лестницей. Парапеты облицевали чёрно-серой и бежево-розовой гранитной плиткой, а дорожную поверхность — светло-серой.
Стены парапетов тоже облицевали чёрно-серой полированной плиткой. Раньше они были просто покрашены штукатуркой. Не всем это понравилось. «Убрали старую штукатурку белого цвета и наземную часть облицевали чёрным мрамором, нарушив первоначальный облик, созданный выдающимся архитектором Покровским (весь проезд был белым), — возмущенно написал Аскольд Б. в префектуру. — Теперь эта чернота бросается в глаза, как чёрный зуб во рту».
Лестница, ведущая на Центральную площадь, выглядит так же, как до ремонта. На ней устроили деревянный спуск для колясок — вероятно, временно, пока не отремонтируют соседний мост с пологим спуском.
На втором мосту, ближайшем к Московскому проспекту, работы пока идут и проход открыт частично. Ранее в ГБУ «Гормост» сообщили, что на обоих мостах ремонтируют гидроизоляцию, меняют дорожное покрытие, делают облицовку подпорных стенок и парапетов, очищают сооружения пескоструйным аппаратом.
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