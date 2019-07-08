Переход от «Флейты» к ДК снова доступен пешеходам. Там положили гранитную плитку. А соседний пешеходный мост еще ремонтируют — закончить обещают к сентябрю.



Оба моста ремонтируют уже несколько месяцев. Один из них — с лестницей — был закрыт для прохода, второй перекрыт частично — пешеходам приходилось идти по содранному асфальту, на мост заезжали грузовики. Теперь открыт мост с лестницей. Парапеты облицевали чёрно-серой и бежево-розовой гранитной плиткой, а дорожную поверхность — светло-серой.