Савелкинский проезд между «Флейтой» и префектурой с декабря прошлого года можно перейти двумя способами — по новому пешеходному мосту или наземному переходу. Еще во время строительства моста возник вопрос — зачем он нужен, если есть «зебра» со светофором? Зеленоградское отделение фонда «Городские проекты» исследовало, насколько популярен надземный переход в сравнении с уличным. Рассказываем, что получилось.
Волонтеры "Городских проектов" стояли на месте и считали количество пешеходов. Каждые 15 минут в час, в будни утром и вечером, в выходные — в разные часы на протяжении всего дня. Направления подсчета: к «Флейте» и от неё по «зебре» и пешеходному мосту. Были определены точки притяжения — откуда и куда идут по уличному и надземному переходу. Это остановки «Товары для дома» и «Парк Победы», «Флейта» и жилые дома за ней, Сбербанк, супермаркет «Билла» и парковка на Центральной площади, префектура, ДК, парк Победы. Из подсчитанного за 15 минут выбирались максимальные значения и умножались на 4, чтобы получить трафик за час.
Гипотеза «Городских проектов» была в том, что «зеброй» пользуется больше людей, чем мостом. Но вышло иначе. Выяснилось, что от 40 до 60 процентов пешеходов пользуются надземным переходом. Причем наибольшее их количество было зафиксировано в выходные дни в обе стороны — к «Флейте» и от неё.
Пешеходный мост выбирают по следующим причинам:
- те, кто идёт от «Флейты» в сторону префектуры или бизнес-центра, не хотят делать крюк. Раньше многие годы здесь была лестница — спуск от «Флейты» к Савелкинскому проезду, но её сломали, когда строили надземный переход. Теперь для спуска к «зебре» надо идти вниз к тротуару вдоль Центрального проспекта, а затем назад к «зебре». Проще уж пройти по мосту
- часть пешеходов выбирает мост из соображений безопасности
- многие просто хотят посмотреть новый мост
- еще одна возможная причина — при движении к Савелкинскому проезду от остановки «Товары для дома» уличный переход не виден из-за холма
Тем не менее, почти половина пешеходов выбирает «зебру». Она удобнее для тех, кто идет от автобусных остановок. И просто для тех, кому хочется идти по улице и не хочется забираться вверх по лестнице, делают вывод авторы исследования. И отмечают недостатки уличного перехода — нет островка безопасности, хотя рядом есть направляющий островок и нет контрастного освещения.
Проблема и с выходом с моста со стороны префектуры — люди выходят на островок, окруженный со всех сторон проезжей частью. Чтобы дойти до Центральной площади, им придется пройти назад, и дождаться «зеленого» светофора на «зебре» на пересечении Савелкинского проезда и выезда от префектуры. Или, наоборот, пройти вперед и по «зебрам» обойти круг возле префектуры (зеленая линия). Альтернатива — перебежать двухполосный выезд от префектуры. Так с основном и делают.
«Сейчас пешеходный поток у надземного перехода несколько выше, но когда эффект новизны пропадёт, они [потоки] будут примерно равны, — считают авторы исследования. — У двух переходов разные пешеходные потоки, и если оставить только надземный, множеству людей будет неудобно перемещаться по городу». Предлагается оборудовать «зебру» через Савелкинский проезд островком безопасности и контрастным освещением.
Что касается нового моста, авторы стоят на своей позиции: «Отказаться от будущих планов строительства надземных и подземных переходов, а делать обычные „зебры“ удобнее и безопаснее. Это менее затратно и делает городскую среду доступнее для всех категорий жителей».
Так когда начнут строить мост к мосту, что бы можно было выходить к префектуре не спускаясь вниз?
Про плавный спуск к остановке Парк Победы и не говорю, т.к. это фантастика. Эти решения позволили бы отказаться от лифта или использовать его очень редько теми кто желает перейти проезд к префектуре и отправиться вдоль дороги к банку, магазину или парковку вдоль дороги со стороны Парка Победы. Пешеходные подходы со стороны тысячи мелочей в этом случае можно ликвидировать и например засадить деревьями вдоль Ценрального вместо дорожки (в отсутствии перехода под мостом), если не благоустраивать вертикальный парк с диагональными дорожками вдоль Савлёркинского.
Отредактировано: 12-05-2021, 11:27
Вот например в том же проезде таранили пролёт моста:
https://www.zelenograd.ru/news/12472/
речь идет про "делать", а не про "пользоваться"/"ходить" :)
Сейчас возле этого пешеходного перехода регулярно пасутся гаишники, что как бы намекает на частоту нарушений: поворот направо под мост устроен таким образом, что водитель не видит что там пешеходный переход.