Что получилось?

Гипотеза «Городских проектов» была в том, что «зеброй» пользуется больше людей, чем мостом. Но вышло иначе. Выяснилось, что от 40 до 60 процентов пешеходов пользуются надземным переходом. Причем наибольшее их количество было зафиксировано в выходные дни в обе стороны — к «Флейте» и от неё.

Пешеходный мост выбирают по следующим причинам:

те, кто идёт от «Флейты» в сторону префектуры или бизнес-центра, не хотят делать крюк. Раньше многие годы здесь была лестница — спуск от «Флейты» к Савелкинскому проезду, но её сломали, когда строили надземный переход. Теперь для спуска к «зебре» надо идти вниз к тротуару вдоль Центрального проспекта, а затем назад к «зебре». Проще уж пройти по мосту

часть пешеходов выбирает мост из соображений безопасности

многие просто хотят посмотреть новый мост

еще одна возможная причина — при движении к Савелкинскому проезду от остановки «Товары для дома» уличный переход не виден из-за холма

Тем не менее, почти половина пешеходов выбирает «зебру». Она удобнее для тех, кто идет от автобусных остановок. И просто для тех, кому хочется идти по улице и не хочется забираться вверх по лестнице, делают вывод авторы исследования. И отмечают недостатки уличного перехода — нет островка безопасности, хотя рядом есть направляющий островок и нет контрастного освещения.

Проблема и с выходом с моста со стороны префектуры — люди выходят на островок, окруженный со всех сторон проезжей частью. Чтобы дойти до Центральной площади, им придется пройти назад, и дождаться «зеленого» светофора на «зебре» на пересечении Савелкинского проезда и выезда от префектуры. Или, наоборот, пройти вперед и по «зебрам» обойти круг возле префектуры (зеленая линия). Альтернатива — перебежать двухполосный выезд от префектуры. Так с основном и делают.