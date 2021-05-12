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«Зебра» или мост - какой переход через Савелкинский проезд оказался популярнее? Результаты исследования 12.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Савелкинский проезд между «Флейтой» и префектурой с декабря прошлого года можно перейти двумя способами — по новому пешеходному мосту или наземному переходу. Еще во время строительства моста возник вопрос — зачем он нужен, если есть «зебра» со светофором? Зеленоградское отделение фонда «Городские проекты» исследовало, насколько популярен надземный переход в сравнении с уличным. Рассказываем, что получилось.

Как исследовали?

Волонтеры "Городских проектов" стояли на месте и считали количество пешеходов. Каждые 15 минут в час, в будни утром и вечером, в выходные — в разные часы на протяжении всего дня. Направления подсчета: к «Флейте» и от неё по «зебре» и пешеходному мосту. Были определены точки притяжения — откуда и куда идут по уличному и надземному переходу. Это остановки «Товары для дома» и «Парк Победы», «Флейта» и жилые дома за ней, Сбербанк, супермаркет «Билла» и парковка на Центральной площади, префектура, ДК, парк Победы. Из подсчитанного за 15 минут выбирались максимальные значения и умножались на 4, чтобы получить трафик за час.

Что получилось?

Гипотеза «Городских проектов» была в том, что «зеброй» пользуется больше людей, чем мостом. Но вышло иначе. Выяснилось, что от 40 до 60 процентов пешеходов пользуются надземным переходом. Причем наибольшее их количество было зафиксировано в выходные дни в обе стороны — к «Флейте» и от неё.

Пешеходный мост выбирают по следующим причинам:

  • те, кто идёт от «Флейты» в сторону префектуры или бизнес-центра, не хотят делать крюк. Раньше многие годы здесь была лестница — спуск от «Флейты» к Савелкинскому проезду, но её сломали, когда строили надземный переход. Теперь для спуска к «зебре» надо идти вниз к тротуару вдоль Центрального проспекта, а затем назад к «зебре». Проще уж пройти по мосту
  • часть пешеходов выбирает мост из соображений безопасности
  • многие просто хотят посмотреть новый мост
  • еще одна возможная причина — при движении к Савелкинскому проезду от остановки «Товары для дома» уличный переход не виден из-за холма

Тем не менее, почти половина пешеходов выбирает «зебру». Она удобнее для тех, кто идет от автобусных остановок. И просто для тех, кому хочется идти по улице и не хочется забираться вверх по лестнице, делают вывод авторы исследования. И отмечают недостатки уличного перехода — нет островка безопасности, хотя рядом есть направляющий островок и нет контрастного освещения.

Проблема и с выходом с моста со стороны префектуры — люди выходят на островок, окруженный со всех сторон проезжей частью. Чтобы дойти до Центральной площади, им придется пройти назад, и дождаться «зеленого» светофора на «зебре» на пересечении Савелкинского проезда и выезда от префектуры. Или, наоборот, пройти вперед и по «зебрам» обойти круг возле префектуры (зеленая линия). Альтернатива — перебежать двухполосный выезд от префектуры. Так с основном и делают.

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Выводы и предложения

«Сейчас пешеходный поток у надземного перехода несколько выше, но когда эффект новизны пропадёт, они [потоки] будут примерно равны, — считают авторы исследования. — У двух переходов разные пешеходные потоки, и если оставить только надземный, множеству людей будет неудобно перемещаться по городу». Предлагается оборудовать «зебру» через Савелкинский проезд островком безопасности и контрастным освещением.

Что касается нового моста, авторы стоят на своей позиции: «Отказаться от будущих планов строительства надземных и подземных переходов, а делать обычные „зебры“ удобнее и безопаснее. Это менее затратно и делает городскую среду доступнее для всех категорий жителей».

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Если будет альтернатива, как переходить дорогу, что выберете?
«Зебра» со светофором
Надземный или подземный переход
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Метки:
микрорайон 3, пешеходы, пешеходный переход, савелкинский проезд, внеуличный пешеходный переход, фонд городские проекты
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 10:33
«Отказаться от будущих планов строительства надземных и подземных переходов, а делать обычные „зебры“ удобнее и безопаснее. Это менее затратно и делает городскую среду доступнее для всех категорий жителей».
В данном месте и объекте утверждение не совсем верное, т.к. к данному мостовому сооружению есть вопросы (нет прямого выхода к префектуре, нет плавного подъёма от остановки парк победы) и именно из-за этих вопросов остаётся трафик по регулируемому переходу.

Так когда начнут строить мост к мосту, что бы можно было выходить к префектуре не спускаясь вниз?
Про плавный спуск к остановке Парк Победы и не говорю, т.к. это фантастика. Эти решения позволили бы отказаться от лифта или использовать его очень редько теми кто желает перейти проезд к префектуре и отправиться вдоль дороги к банку, магазину или парковку вдоль дороги со стороны Парка Победы. Пешеходные подходы со стороны тысячи мелочей в этом случае можно ликвидировать и например засадить деревьями вдоль Ценрального вместо дорожки (в отсутствии перехода под мостом), если не благоустраивать вертикальный парк с диагональными дорожками вдоль Савлёркинского.

Отредактировано: 12-05-2021, 11:27
Сергей Веденеев
Вчера, 11:20
Кто нибудь может назвать хоть один случай, как кого-нибудь сбили машиной в надземном переходе? Чем нужно думать чтобы придти к такому выводу: "делать обычные „зебры“ удобнее и безопаснее"? Антонович, ты совсем поехал со своими светофорами?
Kill Digit
Вчера, 17:07
Кто нибудь может назвать хоть один случай, как кого-нибудь сбили машиной в надземном переходе?
Бывали такие случае, когда поднятым кузовом грузовики сносили эти самые надземные пеерходы с опор.
Вот например в том же проезде таранили пролёт моста:
https://www.zelenograd.ru/news/12472/


Чем нужно думать чтобы придти к такому выводу: "делать обычные „зебры“ удобнее и безопаснее"?
В большинстве случае обычные зебры действительно удобнее в плане кратчайшего пути и отсутствия ступенек (не надо делать зиг-заги и топать по ступеньками/пандусу). На регулируемых переходах безопасность относительно не регулируемых достаточно высокая.
Иван Баринов
Вчера, 18:43
а делать обычные „зебры“ удобнее и безопаснее. Это менее затратно и делает городскую среду доступнее для всех категорий жителей».

речь идет про "делать", а не про "пользоваться"/"ходить" :)

Сейчас возле этого пешеходного перехода регулярно пасутся гаишники, что как бы намекает на частоту нарушений: поворот направо под мост устроен таким образом, что водитель не видит что там пешеходный переход.
Евгений М...
Вчера, 23:07
Ликвидировать этот дурацкий переход со светофором. Есть мост и переход не нужен. Мост удобный и безопасный. К тому же светофор тормозит трафик с Центрального проспекта на Савелкинский проезд. Одному пешеходу перейти надо, тридцать машин стоят и пропускают его, хотя для пешехода уже и мост возвели.
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