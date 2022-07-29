Проект планировки территории, прилегающей к будущей МЦД-3, начали готовить в марте прошлого года. Этим занимались Москомархитектура и НИИ Генплана Москвы. Для Зеленограда это означает строительство или реконструкцию дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, перехватывающих парковок, подходов к станции, велодорожек и прочей инфраструктуры. Всё это на близких к станции Крюково — Крюковской и Привокзальной площадях, Крюковской эстакаде и Старокрюковском проезде, Заводской улице, Солнечной аллее, части Георгиевского проспекта, улице Каменка, Новокрюковской и других.

К этому проекту привязали, например, устройство пешеходного перехода возле корпуса 1818, тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, расширение пешеходной зоны на старом мосту, строительство перехватывающих парковок возле станции Крюково. Также планировалось изменить схему движения автобусов на Крюковской площади после завершения реконструкции станции. Сейчас проект планировки готов и одобрен градостроительно-земельной комиссией, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным, сообщил Москомстройинвест. В публичном доступе его нет — «Зеленоград.ру» отправил запрос в мэрию, чтобы получить его.

Где конкретно построят большой паркинг, возле какой из трех станций — Малино, Крюково или Алабушево — не уточняется. Два многоуровневых гаража, в частности, были ранее запланированы возле Крюково в проекте реновации 19-го микрорайона. На озвученной площади будущего гаража «от Малино до Алабушево» — 20150 кв.м — можно разместить не меньше 700 машин.

Также не сообщается точное местонахождение будущей станции зарядок электробусов. Можно предположить, что речь идет об автобусной станции в Алабушево.