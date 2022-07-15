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Большую парковку возле станции Крюково закрыли на реконструкцию. Она станет платной для всех, кроме пассажиров электричек 15.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Большую бесплатную парковку вдоль Новокрюковской улицы, напротив корпуса 1824, у железной дороги закрыли на реконструкцию. Её полностью переделают, после чего она станет перехватывающей парковкой для пассажиров электричек. Для всех остальных она будет платной. Планируется достроить её к концу года.

До 2018 года эта парковка уже была платной, затем выяснилось, что она построена без разрешения — то есть, это самострой. Шлагбаум убрали, стоянка стала бесплатной. Она удобна для местных жителей и для приезжающих, в том числе в корпус 1824, где находится множество магазинов и организаций.

Теперь решено сделать на этом месте парковку с современным оборудованием, камерами видеонаблюденя, освещением и ограждением. Она будет бесплатной для водителей, которые оставят там машину и в течение дня совершат не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, сообщили «Зеленоград.ру» в государственном учреждении «АМПП», которое управляет платными парковками в Москве. Для остальных — платной (сколько будет стоить, пока неизвестно).

Сейчас в Москве перехватывающие парковки у станций метро и МЦД стоят с 6:00 до 20:00 — 50 рублей в час, с 22:00 до 6:00 — 50 рублей в течение первых двух часов, далее бесплатно.

Парковка будет закрытой, с паркоматом и шлагбаумом. Строительство планируется завершить до конца года.

Рассматривается возможность организовать дополнительные места для местных жителей, на которые можно будет приобрести абонемент. Планируемая площадь парковки — 4642 квадратных метра. Из 123 машиномест 13 будет для инвалидов.

Запуск МЦД-3 из Зеленограда планируется не раньше весны 2023 года. Как будет использоваться до этого момента новая парковка у корпуса 1824 — если её к тому времени откроют, — пока неизвестно. Возможно, так же, как раньше работала платная парковка с другой стороны станции, на Крюковской площади. Она была платной для всех, кроме пассажиров электричек, едущих из Крюково до станций на участке Ховрино — Ленинградский вокзал. Паркинг закрыли в 2021 году, когда началась реконструкция станции Крюково по проекту МЦД-3. К открытию третьего диаметра обещают устроить и другие парковки возле станции, в том числе со стороны старого города.

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Метки:
электричка, парковки, гаражи, стоянки, станция крюково, микрорайон 18, улица новокрюковская, платная парковка
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