Платная уличная парковка, расположенная вдоль железной дороги напротив корпуса 1824, теперь считается самостроем. Власти предписали её владельцам до 8 июня освободить участок, который после этого можно использовать как бесплатную общую стоянку.



«Предприниматели без каких-либо разрешительных документов отгородили забором довольно большой кусок земли площадью 4700 квадратных метров, установили будку охраны, шлагбаум и организовали платную круглосуточную стоянку для автомобилей», сообщил замначальника московской Госинспекции по недвижимости Алексей Горбунов.

В инспекции Zelenograd.ru уточнили, что речь идет о платной открытой парковке напротив корпуса 1824. Участок, занимаемый парковкой, — территория общего пользования, то есть любой может там парковаться. Инспекция предписала освободить участок, демонтировать автостоянку, решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.