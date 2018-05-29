Платная уличная парковка, расположенная вдоль железной дороги напротив корпуса 1824, теперь считается самостроем. Власти предписали её владельцам до 8 июня освободить участок, который после этого можно использовать как бесплатную общую стоянку.
«Предприниматели без каких-либо разрешительных документов отгородили забором довольно большой кусок земли площадью 4700 квадратных метров, установили будку охраны, шлагбаум и организовали платную круглосуточную стоянку для автомобилей», сообщил замначальника московской Госинспекции по недвижимости Алексей Горбунов.
В инспекции Zelenograd.ru уточнили, что речь идет о платной открытой парковке напротив корпуса 1824. Участок, занимаемый парковкой, — территория общего пользования, то есть любой может там парковаться. Инспекция предписала освободить участок, демонтировать автостоянку, решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
Автостоянку внесли в список объектов самовольного строительства, причем выявили в этом году, говорится в распоряжении префектуры от 23 мая. Владелец парковки — фирма ПКК «Интертехносфера». Два года назад Госинспекция по недвижимости привлекала организацию к административной ответственности за использование земельного участка, находящегося в собственности города Москвы ( или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена). «Интертехносфера», в свою очередь, пыталась дважды судиться с Госинспекцией по этому поводу, оба раза безуспешно.
По данным Росреестра, участок вдоль железной дороги напротив 18 микрорайона — от пересечения улицы Логвиненко и Новокрюковская до Привокзальной площади — относится к улично-дорожной сети, то есть, предназначен для общего пользования.
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