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Платную стоянку возле станции Крюково признали незаконной. Там можно будет парковаться бесплатно 29.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Платная уличная парковка, расположенная вдоль железной дороги напротив корпуса 1824, теперь считается самостроем. Власти предписали её владельцам до 8 июня освободить участок, который после этого можно использовать как бесплатную общую стоянку.

«Предприниматели без каких-либо разрешительных документов отгородили забором довольно большой кусок земли площадью 4700 квадратных метров, установили будку охраны, шлагбаум и организовали платную круглосуточную стоянку для автомобилей», сообщил замначальника московской Госинспекции по недвижимости Алексей Горбунов.

В инспекции Zelenograd.ru уточнили, что речь идет о платной открытой парковке напротив корпуса 1824. Участок, занимаемый парковкой, — территория общего пользования, то есть любой может там парковаться. Инспекция предписала освободить участок, демонтировать автостоянку, решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Автостоянку внесли в список объектов самовольного строительства, причем выявили в этом году, говорится в распоряжении префектуры от 23 мая. Владелец парковки — фирма ПКК «Интертехносфера». Два года назад Госинспекция по недвижимости привлекала организацию к административной ответственности за использование земельного участка, находящегося в собственности города Москвы ( или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена). «Интертехносфера», в свою очередь, пыталась дважды судиться с Госинспекцией по этому поводу, оба раза безуспешно.

По данным Росреестра, участок вдоль железной дороги напротив 18 микрорайона — от пересечения улицы Логвиненко и Новокрюковская до Привокзальной площади — относится к улично-дорожной сети, то есть, предназначен для общего пользования.

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