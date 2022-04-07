Строительство зданий и дорог больше не будут обсуждать с жителями. Вот про какие объекты точно не спросят вашего мнения 07.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Общественных обсуждений градостроительных проектов — ни очных, ни электронных — в этом году не будет. Их отменил мэр Сергей Собянин. Это касается генплана, проектов планировок, правил землепользования и застройки, изменений разрешенного использования участков, межевания территории. То есть всё, что связано со строительством зданий и дорог. Рассказываем, как чиновники и политики объясняют это решение, и какие важные объекты в нашем городе сделают без вашего участия.

Что случилось

22 марта правительство Москвы приняло постановление, отменяющее обсуждение градостроительных проектов в 2022 году (скачать). Документ появился на правовых сайтах, но не опубликован на официальном портале мэрии. Уточняется, что если оповещения о проведении обсуждений уже опубликованы на портале «Активный гражданин», то они действительны. Но новых не будет.

Решению предшествовал подписанный президентом Путиным федеральный закон №58 (статья 7, пункт 2), упрощающий подготовку и согласование градостроительных проектов и разрешающий утверждать или менять их без обсуждения с жителями.

Какая причина такого решения?

В Москве общественные обсуждения отменили для поддержки строительной отрасли в условиях санкций. Решение позволит не допустить проволочек и не останавливать стройку важных городских объектов, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Публичные слушания — сложная и жестко регламентированная процедура, которая длится несколько месяцев, — заявил Шапошников. — В спокойной обстановке мы можем себе позволить такую задержку строительства. Но в нынешних реалиях, когда едва ли не каждый день новый недобросовестный иностранный партнер присоединяется к политическому давлению на Россию — то отказывается от контрактов, то повышает цены, такая задержка может привести к срыву реализации проекта».

Странно, что часть регламентных процедур Шапошников называет «задержкой строительства». С тем же основанием — чтобы не задерживать строительство — можно отменить и другие его этапы, например экспертизу проекта и другие.

Кроме того, председатель Мосгордумы явно преувеличивает, говоря о сложности и длительности публичных слушаний. Два года назад из-за коронавируса мэрия перевела их в формат электронных общественных обсуждений и максимально формализовала. С этого момента не было случаев отмены проектов застройки в Зеленограде. Все мнения против автоматически отклоняются. При этом перевес голосов «за» обеспечивается административными методами. Они использовались и в прежнем очном формате — когда люди собирались в управе или школе и обсуждали различные градостроительные проекты — но тогда чиновникам и застройщику хотя бы раз приходилось сталкиваться с жителями лицом к лицу.

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Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов солидарен с коллегой Шапошниковым. Он считает, что «временный отказ от проведения регламентных публичных и общественных слушаний — та цена, которую сегодня можно без лишних усилий заплатить, чтобы снизить риски срыва проектов и не ставить под угрозу существование ни сотни строительных проектов, ни десятки тысяч рабочих мест». Получается, заботясь о строительном бизнесе, депутаты поддерживают лишение горожан права голоса.

У префекта Зеленограда Анатолия Смирнова несколько иное мнение. Хотя принятое решение надо выполнять, а не обсуждать, но он лично за то, чтобы обсуждения были, каких-то больших сложностей в их проведении не видит, прокомментировал префект для «Зеленоград.ру». И отметил, что в нашем округе явных конфликтов обсуждения не вызывали.

Но ведь это временно?

Да, решение мэрии касается только этого года. Но есть сомнение, что общественные обсуждения вернутся в следующем году. Основание для этого следующее — электронные слушания, которые ввели из-за ковида, не вернули в очный формат, когда все ковидные ограничения на подобные массовые собрания были сняты.

Кроме того, если причина отмены слушаний — санкции, то нет гарантии, что их отменят в следующем году.

Важные для Зеленограда проекты могут пройти без обсуждения с жителями

Один из важных для всего Зеленограда проектов, обсуждение которого планировалось как раз в 2022 году — переделка улиц и дорог возле станции Крюково в связи со строительством МЦД.

Это большой участок площадью почти 600 гектар от платформы Малино до платформы Алабушево, захватывающий в Зеленограде Крюковскую и Привокзальную площади, Крюковскую эстакаду и Старокрюковский проезд, Заводскую улицу, Солнечную аллею, часть Георгиевского проспекта, улицу Каменка и прочие улицы рядом со станцией. Новый проект планировки территории означает строительство или реконструкцию дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, парковок, подходов к станции, возможно, велодорожек и прочей инфраструктуры. Теперь его примут без участия горожан.

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Метки:
публичные слушания
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