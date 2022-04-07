Какая причина такого решения?

В Москве общественные обсуждения отменили для поддержки строительной отрасли в условиях санкций. Решение позволит не допустить проволочек и не останавливать стройку важных городских объектов, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Публичные слушания — сложная и жестко регламентированная процедура, которая длится несколько месяцев, — заявил Шапошников. — В спокойной обстановке мы можем себе позволить такую задержку строительства. Но в нынешних реалиях, когда едва ли не каждый день новый недобросовестный иностранный партнер присоединяется к политическому давлению на Россию — то отказывается от контрактов, то повышает цены, такая задержка может привести к срыву реализации проекта».

Странно, что часть регламентных процедур Шапошников называет «задержкой строительства». С тем же основанием — чтобы не задерживать строительство — можно отменить и другие его этапы, например экспертизу проекта и другие.

Кроме того, председатель Мосгордумы явно преувеличивает, говоря о сложности и длительности публичных слушаний. Два года назад из-за коронавируса мэрия перевела их в формат электронных общественных обсуждений и максимально формализовала. С этого момента не было случаев отмены проектов застройки в Зеленограде. Все мнения против автоматически отклоняются. При этом перевес голосов «за» обеспечивается административными методами. Они использовались и в прежнем очном формате — когда люди собирались в управе или школе и обсуждали различные градостроительные проекты — но тогда чиновникам и застройщику хотя бы раз приходилось сталкиваться с жителями лицом к лицу.