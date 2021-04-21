1
Почему противники застройки 2-го микрорайона проиграли и как намерены дальше её оспаривать 21.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Жители района Матушкино намерены добиваться если не отмены, то хотя бы пересмотра проекта нового строительства во 2-м микрорайоне. Здесь, на улице Полагушина, запланировано строительство многоэтажных домов. По итогам онлайн-обсуждения около 40% участников высказались против этих планов.

Что будут строить, и что не нравится противникам застройки

На небольшом участке между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина планируют построить высотные дома, пристроенный детский сад и подземный паркинг. За две недели в обсуждении проекта планировки будущего жилого квартала на портале «Активный гражданин» приняли участие 536 человек, из них 210 (39%) выступили против и обосновали, почему. Основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. А расширять эти дороги не планируется. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну.

Читайте также
Описание проекта застройки 2-го микрорайона
Если большинство «за», разве можно ещё что-то сделать?

Голоса «против» не учли с одинаковым резюме «не рекомендовано к учету», без обоснований. Казалось бы, здесь можно было опустить руки, но жители объединились и начали действовать: отправили обращения в прокуратуру с просьбой проверить проект на соблюдение экологических норм, расчетов транспортной нагрузки, а также в части самих слушаний — процедуры учета голосов. Также направлены запросы в мэрию, управу и жалоба на действия районных депутатов в партию «Единая Россия». «Они голосовали за проект, а значит, действуют вопреки воле жителей, хотя должны представлять их интересы», пояснила «Зеленоград.ру» жительница 2-го микрорайона, участница инициативной группы.

Читайте также
Мэрия рекомендовала утвердить застройку 2-го микрорайона. Около 40% участников обсуждения высказались против
Неужели так много людей поддерживают застройку? Может быть итоги голосования сфальсифицированы?

Несмотря на весь формализм онлайн-голосований, если голосов «против» было больше, чем «за», игнорировать такой результат было бы сложно. Но зачастую противники таких проектов не участвуют в обсуждениях и голосованиях, считая, что «изменить ничего нельзя», «всё уже решили», «нарисуют такой результат, который им нужен». А в это время сторонники активно приводят своих людей на голосование. Для этого у них есть лояльные жители. Вот что рассказал «Зеленоград.ру» на условиях анонимности общественный советник одного из корпусов 4-го микрорайона.

«Мне каждый раз звонят из управы и муниципалитета, когда надо проголосовать на „Активном гражданине“. Не то чтобы требуют обязательно „за“, просто просят поддержать проект, принять участие в голосовании или общественном обсуждении, чтобы обеспечить количество голосов. Какое именно нужно количество, не знаю. Голосовал по их просьбе и за застройку 2-го микрорайона, написал „поддерживаю с замечаниями“, чтобы парковок побольше сделали. По этому обсуждению тоже звонили из управы и муниципалитета. Депутат звонил. Я им говорю — да проголосовал уже, отстаньте».

Подписывайтесь на новости 2-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
«Не рекомендовано к учету». Как мэрия под видом борьбы с эпидемией убила публичные слушания, переведя их в онлайн
Верите ли вы, что уже принятое решение о застройке можно оспорить или пересмотреть?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 77 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищное строительство, публичные слушания, микрорайон 2
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
2 часа назад
Прост коммент солидарности. Молодцы неравнодушные.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Заставленный машинами проезд возле детской поликлиники в 3-м микрорайоне отремонтируют для пешеходов. Но делать там парковочные карманы не будут Новости
Две девушки на пони проскакали по Крюковской эстакаде (видео) Жизнь
Почему противники застройки 2-го микрорайона проиграли и как намерены дальше её оспаривать Истории
«Футбольный» долгострой в 9 микрорайоне начали разбирать. Его строят восьмой год Новости
У ребенка в «Ашане» лопнул в руках пакет с чистящим средством. Он получил ожог роговицы. Суд обязал магазин выплатить семье 157 тысяч рублей Истории
«Ребенок не умрет, но теперь его нужно постоянно обучать и показывать, что он может». Как живут дети из Зеленограда спустя год после укола самого дорогого лекарства в мире Истории
Ролик учителя школы 1557 набрал в тиктоке больше двух миллионов просмотров. Смотрите, чему она учит и попробуйте сделать это сами Жизнь
Ксения Собчак написала, что проинспектировала парк Победы в Зеленограде. Правда, непонятно, была ли она здесь на самом деле Жизнь
«Не припоминаю, чтоб такие окаянства творил». Как прошло первое заседание суда над бывшим учителем школы 1557, выставившим подростка из класса Истории
Окружная донорская акция — 30 апреля Афиша
Соревнования по мотоспорту Enduro weekend — 1 мая рядом с Зеленоградом Афиша
Полторы тысячи человек из Зеленограда записались на митинг в поддержку Алексея Навального Новости
Застройщик площадки бывшего ЦИЭ дал три месяца на её расчистку и «разграбление» Новости
Бумажные справки из поликлиники для школ и детских садов разрешили не приносить. Данные о болезни ребенка в электронный журнал передаст врач Новости
Ещё одно дерево подожгли в лесу 11 микрорайона. Это уже как минимум четвертый случай Новости
Микрорайон-коммуна и другие вредные фантазии о благоустройстве 5-го микрорайона, которые могут стать реальностью Истории
После публикации «Зеленоград.ру» о плохих детских и спортивных площадках, кое-что стремительно исправили. Молодцы! Но, кажется, это сделали лишь для отчёта перед начальством Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Колонна мотоциклистов проехала по Центральному проспекту Новости
Школу в Андреевке капитально отремонтируют. Сейчас там затапливает подвал, а бетонные перекрытия держат распорки Новости
Трава загорелась возле 17 микрорайона после запуска салюта Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом. Апрель 2021 Жизнь
Ангел, Сизиф и другие. Белые скульптуры в 9 микрорайоне — откуда они взялись Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Видеоинтервью Леонида Картавцева о работе профессионального тренера по адаптивной физической культуре для детей с ограниченными возможностями Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру