Неужели так много людей поддерживают застройку? Может быть итоги голосования сфальсифицированы?

Несмотря на весь формализм онлайн-голосований, если голосов «против» было больше, чем «за», игнорировать такой результат было бы сложно. Но зачастую противники таких проектов не участвуют в обсуждениях и голосованиях, считая, что «изменить ничего нельзя», «всё уже решили», «нарисуют такой результат, который им нужен». А в это время сторонники активно приводят своих людей на голосование. Для этого у них есть лояльные жители. Вот что рассказал «Зеленоград.ру» на условиях анонимности общественный советник одного из корпусов 4-го микрорайона.

«Мне каждый раз звонят из управы и муниципалитета, когда надо проголосовать на „Активном гражданине“. Не то чтобы требуют обязательно „за“, просто просят поддержать проект, принять участие в голосовании или общественном обсуждении, чтобы обеспечить количество голосов. Какое именно нужно количество, не знаю. Голосовал по их просьбе и за застройку 2-го микрорайона, написал „поддерживаю с замечаниями“, чтобы парковок побольше сделали. По этому обсуждению тоже звонили из управы и муниципалитета. Депутат звонил. Я им говорю — да проголосовал уже, отстаньте».