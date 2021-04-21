Жители района Матушкино намерены добиваться если не отмены, то хотя бы пересмотра проекта нового строительства во 2-м микрорайоне. Здесь, на улице Полагушина, запланировано строительство многоэтажных домов. По итогам онлайн-обсуждения около 40% участников высказались против этих планов.
На небольшом участке между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина планируют построить высотные дома, пристроенный детский сад и подземный паркинг. За две недели в обсуждении проекта планировки будущего жилого квартала на портале «Активный гражданин» приняли участие 536 человек, из них 210 (39%) выступили против и обосновали, почему. Основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. А расширять эти дороги не планируется. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну.
Голоса «против» не учли с одинаковым резюме «не рекомендовано к учету», без обоснований. Казалось бы, здесь можно было опустить руки, но жители объединились и начали действовать: отправили обращения в прокуратуру с просьбой проверить проект на соблюдение экологических норм, расчетов транспортной нагрузки, а также в части самих слушаний — процедуры учета голосов. Также направлены запросы в мэрию, управу и жалоба на действия районных депутатов в партию «Единая Россия». «Они голосовали за проект, а значит, действуют вопреки воле жителей, хотя должны представлять их интересы», пояснила «Зеленоград.ру» жительница 2-го микрорайона, участница инициативной группы.
Несмотря на весь формализм онлайн-голосований, если голосов «против» было больше, чем «за», игнорировать такой результат было бы сложно. Но зачастую противники таких проектов не участвуют в обсуждениях и голосованиях, считая, что «изменить ничего нельзя», «всё уже решили», «нарисуют такой результат, который им нужен». А в это время сторонники активно приводят своих людей на голосование. Для этого у них есть лояльные жители. Вот что рассказал «Зеленоград.ру» на условиях анонимности общественный советник одного из корпусов 4-го микрорайона.
«Мне каждый раз звонят из управы и муниципалитета, когда надо проголосовать на „Активном гражданине“. Не то чтобы требуют обязательно „за“, просто просят поддержать проект, принять участие в голосовании или общественном обсуждении, чтобы обеспечить количество голосов. Какое именно нужно количество, не знаю. Голосовал по их просьбе и за застройку 2-го микрорайона, написал „поддерживаю с замечаниями“, чтобы парковок побольше сделали. По этому обсуждению тоже звонили из управы и муниципалитета. Депутат звонил. Я им говорю — да проголосовал уже, отстаньте».
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