Почему против

Аргументы противников застройки предсказуемы. Новые дома — это новые люди и новые машины. «Строительство жилищного комплекса в этом месте усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина». И просто — не нужно очередной застройки. Лучше сделать парк, зону отдыха. «Тихий спокойный район. Застройку, думаю, можно производить в новых районах и не портить облик старого Зеленограда».

Некоторые, высказываясь против, просили сделать на этом месте парковку или хорошую детскую площадку. Другие просили только одного — ничего не делать, оставить зелёный участок в покое. «Невозможно без боли и негодования смотреть на то, во что превращают некогда красивый и идеально спланированный город, особенно старую его часть, абсолютно бездумной точечно-уплотнительной застройкой. Оставьте Зеленоград в покое, Сергей Семёнович!»

Третьи возмущались, что стройка будет вестись вплотную к детскому саду, а с заселением новых домов возрастет нагрузка на и без того перегруженные поликлиники.