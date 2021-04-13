Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы рекомендовала утвердить новую застройку во 2-м микрорайоне. На небольшом участке между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина планируют построить высотные дома, пристроенный детский сад и подземный паркинг.
За две недели в обсуждении проекта планировки будущего жилого квартала на портале «Активный гражданин» приняли участие 536 человек, из них 210 (39%) выступили против и обосновали, почему. Но их мнение не учли, и теперь начнут делать непосредственно проект застройки — возможно, с учетом замечаний жителей.
Аргументы противников застройки предсказуемы. Новые дома — это новые люди и новые машины. «Строительство жилищного комплекса в этом месте усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина». И просто — не нужно очередной застройки. Лучше сделать парк, зону отдыха. «Тихий спокойный район. Застройку, думаю, можно производить в новых районах и не портить облик старого Зеленограда».
Некоторые, высказываясь против, просили сделать на этом месте парковку или хорошую детскую площадку. Другие просили только одного — ничего не делать, оставить зелёный участок в покое. «Невозможно без боли и негодования смотреть на то, во что превращают некогда красивый и идеально спланированный город, особенно старую его часть, абсолютно бездумной точечно-уплотнительной застройкой. Оставьте Зеленоград в покое, Сергей Семёнович!»
Третьи возмущались, что стройка будет вестись вплотную к детскому саду, а с заселением новых домов возрастет нагрузка на и без того перегруженные поликлиники.
Однако напротив всех «против» стоят одинаковые резюме «не рекомендовано к учету». Далее также однообразно пишется, что проект подготовлен в соответствии с законами РФ и Москвы, транспортная и социальная инфраструктура не обсуждается (потому что обсуждается только проект планировки территории). Равно не обсуждаются экология, вопросы численности населения, этажность, благоустройство и так далее. Вообще ничего не обсуждается, кроме изменения вида разрешенного использования этого участка — с фактического использования на жилую застройку. А для этого никакие аргументы не нужны — есть только количество голосов «за» и «против».
Петицию против застройки, которую создала жительница 2-го микрорайона, подписали в данный момент около трехсот человек.
Те, кто высказались за будущее строительство, аргументов не оставили — просто «поддерживаю». Еще несколько участников обсуждения поддержали проект, но с замечаниями. В частности, просили расширить улицу Полагушина, поставить высотные дома по-другому и уменьшить количество этажей. Всё это, опять же, не рекомендовано к учету, потому что в принципе не обсуждается.
Впрочем, в конце документа обещается довести до заказчика и разработчика проекта предложения и замечания. Заказчик в данном случае — упомянутая комиссия при правительстве Москвы, разработчик — Москомархитектура. После того, как поменяют вид использования участка, начнут делать проект застройки — с уже точным количеством домов, этажностью и прочими параметрами. Участок на улице Полагушина выставят на торги, по итогам которых инвестор возьмёт его в аренду под обязательство построить всё то, что будет в проекте. Квартиры в новых домах будут продавать.
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А дальше всего лишь мелочи вроде того что количество голосовавших не даёт кворума по району/округу, большинство проголосовавших имеют опосредственное отношение к территории, большинство голосовавших технические лица с подготовленным мнением для голосования и т.п. нюансы позволяющие провести бюрократические формальности без учёта реального большинства (принимая молчание большинства как безмолвное согласие или при реально большом возмущении замылить это возмущение каким либо образом).