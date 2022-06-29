Как сейчас устроена оплата

Сейчас оплата проезда в электричках Ленинградского направления зависит от тарифных зон РЖД. На участке Ленинградский вокзал — Крюково московская зона идет до Ховрино, дальше начинается областная, в которую входит и станция Крюково. Билеты на электричку от Зеленограда до Москвы дорогие: разовый стоит 135 рублей на поезд со всеми остановками и 225 на экспресс. А потом ещё придется платить за проезд на метро или в автобусе. То есть в РЖД не учитывают, что административно Зеленоград — это Москва, им важно только расстояние, на которое едет поезд.

А вот в 400-х автобусах из Зеленограда в Москву не так — там проезд стоит, как внутри Москвы, без учёта расстояния, то есть выходит гораздо дешевле. При этом действует правило 90 минут, в рамках которых пересадка дешевле или вообще бесплатная.