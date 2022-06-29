Запустить МЦД из Зеленограда планируют уже скоро — в первой половине 2023 года. Но сколько будет стоить проезд от Крюково до станций с пересадками на метро, до сих пор не решили. Главный вопрос — войдет ли станция Крюково, находящаяся фактически в области, в зону «Центральная» или будет, как и другие областные станции, в зоне «Пригород», проезд для которой дороже и не дает возможности льготной пересадки на автобус. Рассказываем, в чем разница между зонами, есть ли примеры таких исключений, и что мы сами можем сделать, чтобы проезд стал дешевле.
Сейчас оплата проезда в электричках Ленинградского направления зависит от тарифных зон РЖД. На участке Ленинградский вокзал — Крюково московская зона идет до Ховрино, дальше начинается областная, в которую входит и станция Крюково. Билеты на электричку от Зеленограда до Москвы дорогие: разовый стоит 135 рублей на поезд со всеми остановками и 225 на экспресс. А потом ещё придется платить за проезд на метро или в автобусе. То есть в РЖД не учитывают, что административно Зеленоград — это Москва, им важно только расстояние, на которое едет поезд.
А вот в 400-х автобусах из Зеленограда в Москву не так — там проезд стоит, как внутри Москвы, без учёта расстояния, то есть выходит гораздо дешевле. При этом действует правило 90 минут, в рамках которых пересадка дешевле или вообще бесплатная.
Проезд с МЦД в любом случае будет дешевле, чем сейчас на электричке. Вопрос только, на сколько.
На действующих МЦД три тарифные зоны: центральная, пригородная и дальняя. Проезд в пределах центральной (московской) зоны стоит 46 рублей — как разовый проезд на метро или городском автобусе, или как в 400-м до Москвы. При этом можно бесплатно пересесть с электрички на метро или МЦК в течении 90 минут. А ещё со скидкой пересесть на наземный транспорт.
В пригородной зоне МЦД проезд дороже — 56 рублей. Бесплатная пересадка на метро или МЦК тоже действует, но скидки при пересадке на наземный транспорт нет. А это актуально для зеленоградцев, большинству из которых надо не только приехать в Крюково, но и уехать домой на автобусе. Также в пригородной зоне не действуют некоторые абонементы.
Решения по тарифам для нашего города пока нет, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Московских центральных диаметров. Почему до сих пор, когда до запуска МЦД-3 осталось не больше года, нет ясности в этом ключевом для зеленгорадцев вопросе, непонятно.
Эта неопределенность наводит на мысли, что зеленоградцы могут остаться москвичами второго сорта, как это часто бывает в вопросах транспортного сообщения с Москвой.
Во-первых, потому что Зеленоград административно — это Москва. Во-вторых, МЦД вряд ли сможет стать полноценной альтернативой 400-м автобусам, если стоимость и условия поездки будут различаться.
И, в-третьих, такие исключения уже есть на других диаметрах. Например, из прежней тарифной зоны Московской области в центральную МЦД попала станция Щербинка.
Щербинка находится почти на таком же расстоянии от Курского вокзала, как Крюково от Ленинградского (34 и 38 км соответственно). Электричка от вокзала идет около 50 минут, делает 16 остановок. Как и Зеленоград, Щербинка — город и поселение в удалённом (Новомосковском) административном округе. Население Щербинки, по официальным данным, составляет 58 тысяч человек, Зеленограда — 253 тысячи. Проезд от Щербинки до Курского вокзала до запуска МЦД в 2019 году стоил 92 рубля (в тот момент разовый билет Крюково — Москва стоил 115 рублей).
Получается, Зеленоград в контексте МЦД мало чем отличается от Щербинки, это даже более крупный город-спутник Москвы. Единственная разница, что Щербинка вошла в состав Москвы на полвека позже Зеленограда.
Ещё один «подвисший» вопрос — статус платформы Алабушево, следующей после Крюково. Сначала её хотели включить в состав МЦД, но потом передумали. Сейчас обещают лишь перестроить саму станцию под стандарт МЦД, но проезд до неё будет стоить дороже, чем до Крюково. Получается, что эта станцию будет фактически выключена из транспортной системы Зеленограда.
Особенно нелепо это выглядит на фоне заявлений мэрии о развитии площадки «Алабушево» в зеленоградской особой экономической зоне, а также планов по строительству рядом со станцией тоннеля под железной дорогой. Кажется очевидным, что включение Алабушево в состав центральной зоны МЦД пусть и не по частоте движения поездов, но хотя бы по тарифам, позволит разгрузить Крюково.
Пример такого решения есть рядом с упомянутой выше Щербинкой. В позапрошлом году в рамках создания инфраструктуры МЦД-2 рядом с ней построили платформу Остафьево (это микрорайон Щербинки) и включили её в состав центральной зоны.
Редакция «Зеленоград.ру» отправила обращения нашим депутатам в Мосгордуме и Госдуме о включении Крюково и Алабушево в центральную зону МЦД. Чтобы эти обращения были более значимым, просим вас поддержать их, оставив свою подпись в форме.