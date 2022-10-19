Что ещё известно о поезде

Данные о максимальной скорости будущего поезда разнятся. Пресс-служба РЖД пишет (вероятно, по данным компании-разработчика) о 350 км/ч. Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони уверяет, что поезд будет разгоняться до 400 км/ч — так он сказал на встрече со студентами и преподавателями Российского университета транспорта, сообщает «Гудок».

Разработкой и проектированием высокоскоростного поезда занимается АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (ИЦЖТ). Его учредили в 2019 году РЖД и группа «Синара». Проект предполагалось реализовать вместе с немецким концерном Siemens, но он ушел с российского рынка. С помощью импортозамещения планируется обойтись своими силами. К реализации проекта привлекаются более 300 научных и промышленных предприятий страны.



Сборку высокоскоростного поезда начнут в 2026 году, рассказал главный инженер РЖД Анатолий Храмцов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. «Первоначально этот проект был совместно с Siemens, мы отказались на сегодняшний день от данных услуг и работаем уже самостоятельно», — сообщил Храмцов. Говоря о поездах «Сапсан», Храмцов отметил, что 378 позиций находятся в зоне риска по импортозамещению. Но «на сегодняшний день мы полностью эксплуатируем поезда „Сапсан“ и „Ласточка“ в том же технологическом формате, как обслуживали при совместном предприятии с Siemens», подчеркнул главный инженер.