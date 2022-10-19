РЖД разрабатывают первый российский высокоскоростной электропоезд и представили внешний облик состава. Начать сборку поезда планируется в 2026 году, запустить — в 2028-м. Его конструкционная скорость — 360 км/ч. РЖД представили три варианта оформления головных вагонов и предлагает за них голосовать — варианты отличается не особо заметными цветовыми и световыми нюансами.
Данные о максимальной скорости будущего поезда разнятся. Пресс-служба РЖД пишет (вероятно, по данным компании-разработчика) о 350 км/ч. Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони уверяет, что поезд будет разгоняться до 400 км/ч — так он сказал на встрече со студентами и преподавателями Российского университета транспорта, сообщает «Гудок».
Разработкой и проектированием высокоскоростного поезда занимается АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (ИЦЖТ). Его учредили в 2019 году РЖД и группа «Синара». Проект предполагалось реализовать вместе с немецким концерном Siemens, но он ушел с российского рынка. С помощью импортозамещения планируется обойтись своими силами. К реализации проекта привлекаются более 300 научных и промышленных предприятий страны.
Сборку высокоскоростного поезда начнут в 2026 году, рассказал главный инженер РЖД Анатолий Храмцов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. «Первоначально этот проект был совместно с Siemens, мы отказались на сегодняшний день от данных услуг и работаем уже самостоятельно», — сообщил Храмцов. Говоря о поездах «Сапсан», Храмцов отметил, что 378 позиций находятся в зоне риска по импортозамещению. Но «на сегодняшний день мы полностью эксплуатируем поезда „Сапсан“ и „Ласточка“ в том же технологическом формате, как обслуживали при совместном предприятии с Siemens», подчеркнул главный инженер.
Саму высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Петербург ранее планировалось запустить в 2027 году. Она должна сократить время в пути между двумя городами до 2,5 часов. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,4-1,7 трлн рублей. Пути для перспективной магистрали пока строятся на так называемых вводах или входах в два города, Москву и Петербург. На московском участке они доходят только до Алабушево. Деньги на строительство 5 и 6 дополнительных путей Москва—Алабушево выделяются под специализированное пассажирское сообщение. Специализированное означает скоростное — это будущие пути для существующих «Сапсанов», других поездов дальнего следования и пригородных экспрессов. И лишь в отдаленной перспективе — для поездов ВСМ. Пока ведутся подготовительные строительные работы.
Платформу для остановки поездов ВСМ планируется построить возле станции Крюково напротив корпуса 1824. Причем с длинной платформой для сдвоенных «Сапсанов». Эта остановка есть в существующих проектных изображениях реконструкции станции Крюково. Но идущая реконструкция привязана к проекту МЦД-3 и не предполагает строительство этой отдельной платформы. Точные сроки строительства остановки для поездов ВСМ в Зеленограде сейчас неизвестны.