1
Представлены варианты поезда для будущей высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Они пойдут через Зеленоград (когда-нибудь) 19.10.2022 ZELENOGRAD.RU

РЖД разрабатывают первый российский высокоскоростной электропоезд и представили внешний облик состава. Начать сборку поезда планируется в 2026 году, запустить — в 2028-м. Его конструкционная скорость — 360 км/ч. РЖД представили три варианта оформления головных вагонов и предлагает за них голосовать — варианты отличается не особо заметными цветовыми и световыми нюансами.

Что ещё известно о поезде

Данные о максимальной скорости будущего поезда разнятся. Пресс-служба РЖД пишет (вероятно, по данным компании-разработчика) о 350 км/ч. Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони уверяет, что поезд будет разгоняться до 400 км/ч — так он сказал на встрече со студентами и преподавателями Российского университета транспорта, сообщает «Гудок».

Разработкой и проектированием высокоскоростного поезда занимается АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (ИЦЖТ). Его учредили в 2019 году РЖД и группа «Синара». Проект предполагалось реализовать вместе с немецким концерном Siemens, но он ушел с российского рынка. С помощью импортозамещения планируется обойтись своими силами. К реализации проекта привлекаются более 300 научных и промышленных предприятий страны.

Сборку высокоскоростного поезда начнут в 2026 году, рассказал главный инженер РЖД Анатолий Храмцов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. «Первоначально этот проект был совместно с Siemens, мы отказались на сегодняшний день от данных услуг и работаем уже самостоятельно», — сообщил Храмцов. Говоря о поездах «Сапсан», Храмцов отметил, что 378 позиций находятся в зоне риска по импортозамещению. Но «на сегодняшний день мы полностью эксплуатируем поезда „Сапсан“ и „Ласточка“ в том же технологическом формате, как обслуживали при совместном предприятии с Siemens», подчеркнул главный инженер.

Когда построят саму дорогу

Саму высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Петербург ранее планировалось запустить в 2027 году. Она должна сократить время в пути между двумя городами до 2,5 часов. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,4-1,7 трлн рублей. Пути для перспективной магистрали пока строятся на так называемых вводах или входах в два города, Москву и Петербург. На московском участке они доходят только до Алабушево. Деньги на строительство 5 и 6 дополнительных путей Москва—Алабушево выделяются под специализированное пассажирское сообщение. Специализированное означает скоростное — это будущие пути для существующих «Сапсанов», других поездов дальнего следования и пригородных экспрессов. И лишь в отдаленной перспективе — для поездов ВСМ. Пока ведутся подготовительные строительные работы.

Что будет в Зеленограде

Платформу для остановки поездов ВСМ планируется построить возле станции Крюково напротив корпуса 1824. Причем с длинной платформой для сдвоенных «Сапсанов». Эта остановка есть в существующих проектных изображениях реконструкции станции Крюково. Но идущая реконструкция привязана к проекту МЦД-3 и не предполагает строительство этой отдельной платформы. Точные сроки строительства остановки для поездов ВСМ в Зеленограде сейчас неизвестны.

Читайте также
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
всм
Реклама
Реклама
Обсуждение
SineD 2005
4 часа назад
Это уже проходили, поезд Сокол-250 назывался. Очередной распил госбабла.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Школа иностранных языков с носителями Prospect School Реклама
Как гейзеры из канализации убивают водоёмы рядом с Брёхово и Рузино. За несколько лет местные жители смогли добиться только коллекции бесполезных отписок Истории
Представлены варианты поезда для будущей высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Они пойдут через Зеленоград (когда-нибудь) Новости
Большой фестиваль мультфильмов — 28 октября в досуговом центре «Заря» (корпус 233) Афиша
«Почувствуй себя на подиуме Крюковской недели моды». Как люди пытаются шутить про неудобства вокруг станции Жизнь
Госдума отказалась предоставить отсрочку от мобилизации отцам троих детей. Депутат от Зеленограда просто не стала голосовать Новости
Объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства пешеходной зоны в 4-м микрорайоне. Пока непонятно, как учитывают пожелания местных жителей Новости
Повторное использование вонючего грунта во дворах объяснили ошибкой водителя погрузчика Новости
Встреча с профессиональным иллюстратором и писательницей Марией Колкер — 23 октября в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
Студия «4hands Зеленоград» приглашает на маникюр и LPG — успейте записаться по супер-ценам Реклама
Ресторан, отель и СПА-зона в клубе «Анкор» — скоро открытие на Центральном проспекте Реклама
Два автобуса проехали на «красный». «Мосгортранс» отказывается объяснять причины подобных нарушений Истории
Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь
Юбилей клуба «Alex Fitness — Зеленоград». 20 октября гостей ждут уникальные тарифы, розыгрыш абонементов и концерт Реклама
Магазин одежды с фейковыми скидками открылся на улице Юности Новости
После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются Истории
Приподнятые «зебры» сделают на дороге вокруг 17-го микрорайона Новости
Зал ожидания на станции Крюково открылся после двухлетнего перерыва. Там есть электрические розетки, но холодно и нет охраны Новости
Музыкальный спектакль «Золушка» — 29 октября в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве Новости
Префектура впервые отчиталась о ходе мобилизации в Зеленограде. Вопросов меньше не стало Истории
Крюково 1960-х: купание, рыбалка и хоккей на Михайловском пруду, футбол на поляне, рогатки, самопалы и грибные походы — в воспоминаниях зеленоградца Николая Нибура Истории
Привокзальную площадь у станции Крюково перекроют для прохода — скорее всего, на год Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру