Сейчас турникеты стоят у центра крайней платформы №1 (на Москву) и в её конце, ближе к общественному стационарному туалету. После закрытия центральных турникетов останутся те, что в конце платформы. Соответственно, закроются и кассовые павильоны на перекрытой территории. Дополнительные кассы поставили у туалета, но они пока закрыты. Кстати, туалет тоже закрыт (на ремонт), вместо него пока стоят синие кабинки-биотуалеты.