С ночи воскресенья 16 октября большая часть Привокзальной площади у станции Крюково со стороны нового города будет закрыта для пешеходов. Турникеты возле здания вокзала закроют, как и вход-выход через узкий подземный переход. Вход на платформу 3 — через широкий тоннель, на платформу 1 — через тоннель или через турникеты в конце платформы. Проход к автобусным остановкам на Привокзальной площади будет в обход забора.
Причина перекрытия: строительство конкорса — надземного перехода над станцией с пассажирскими терминалами, лифтами и эскалаторами — переходит на сторону нового города, на Привокзальную площадь. Здесь начинается строительство павильона №2, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково. Перекрытой площадь останется до конца стройки — скорее всего на год.
Сейчас турникеты стоят у центра крайней платформы №1 (на Москву) и в её конце, ближе к общественному стационарному туалету. После закрытия центральных турникетов останутся те, что в конце платформы. Соответственно, закроются и кассовые павильоны на перекрытой территории. Дополнительные кассы поставили у туалета, но они пока закрыты. Кстати, туалет тоже закрыт (на ремонт), вместо него пока стоят синие кабинки-биотуалеты.
Для пассажиров электричек, выходящих из тоннеля и спускающихся с пешеходного моста, проход к автобусным остановкам — мимо крюковского торгового центра (Новокрюковская, 9), затем вдоль забора. Навигацию — информационные щиты и указатели — обещают поставить в ближайшее время.
На новую платформу 4 (ближайшую к Крюковской площади) с Привокзальной площади можно пройти только по временному пешеходному мосту.