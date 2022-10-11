Пешеходный мост в Крюково снова начал обледеневать 11.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Деревянное покрытие пешеходного моста над станцией Крюково снова, как и год назад, начало рано утром покрываться скользким инеем. Ещё в прошлом году в РЖД обещали уложить на мосту противоскользящее покрытие, но сделали только резиновые полоски на ступенях.

Навес на мосту не ставят, потому что он не предусмотрен проектом. В ОЖД говорят, что осматривают состояние настила ежедневно. Также для борьбы с обледенением в прошлом году мост посыпали песком. Но очевидно, что мост сначала обледеневает, а только потом, когда-нибудь, начинают бороться со скользким покрытием.

Это уж приводило к травмам — в частности, в прошлом году сообщали пешеходе, который упал на мосту и сломал позвоночник

Однако префект Анатолий Смирнов уверен в безопасности прохода по мосту. «Зима показала, что особых проблем нет железнодорожники достаточно ответственно подходят к эксплуатации», сказал он и отметил, что по мосту придется ходить до конца 2023 года.

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Метки:
электричка, станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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