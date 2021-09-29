Пешеходный мост над станцией Крюково начал обледеневать. Обещанного противоскользящего покрытия пока нет 29.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Деревянное покрытие пешеходного моста над станцией Крюково покрылось скользким инеем сегодня рано утром. В РЖД обещали до октября уложить на мосту противоскользящее покрытие, но пока это не сделано — для выполнения обещания остался один день.

Деревянный настил моста и ступеней становился скользким уже после дождя, а с наступлением холодов риск получить травмы возрастает. Навес на мосту ставить не будут — он не предусмотрен проектом.

Как будут убирать снег на мосту и лестницах, сейчас точно неизвестно. ОЖД отвечает уклончиво: алгоритм уборки определят при подготовке железнодорожной инфраструктуры к зимнему периоду. А её периодичность — в зависимости от количества осадков.

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В ОЖД сообщили, что осматривают мост и, в частности, состояние настила ежедневно.

Дополнение: после публикации стало известно, что настил посыпали песком. Будет ли песок тем самым обещанным противоскользящим покрытием, неизвестно.

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Метки:
станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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