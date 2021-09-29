Деревянное покрытие пешеходного моста над станцией Крюково покрылось скользким инеем сегодня рано утром. В РЖД обещали до октября уложить на мосту противоскользящее покрытие, но пока это не сделано — для выполнения обещания остался один день.
Деревянный настил моста и ступеней становился скользким уже после дождя, а с наступлением холодов риск получить травмы возрастает. Навес на мосту ставить не будут — он не предусмотрен проектом.
Как будут убирать снег на мосту и лестницах, сейчас точно неизвестно. ОЖД отвечает уклончиво: алгоритм уборки определят при подготовке железнодорожной инфраструктуры к зимнему периоду. А её периодичность — в зависимости от количества осадков.
В ОЖД сообщили, что осматривают мост и, в частности, состояние настила ежедневно.
Дополнение: после публикации стало известно, что настил посыпали песком. Будет ли песок тем самым обещанным противоскользящим покрытием, неизвестно.