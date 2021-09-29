Деревянный настил моста и ступеней становился скользким уже после дождя, а с наступлением холодов риск получить травмы возрастает. Навес на мосту ставить не будут — он не предусмотрен проектом.

Как будут убирать снег на мосту и лестницах, сейчас точно неизвестно. ОЖД отвечает уклончиво: алгоритм уборки определят при подготовке железнодорожной инфраструктуры к зимнему периоду. А её периодичность — в зависимости от количества осадков.