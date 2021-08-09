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Высокий, узкий, ненадежный и скользкий — четыре главные претензии к временному пешеходному мосту на станции Крюково. И чем он опасен в будущем 09.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Всего неделя прошла с момента открытия временного пешеходного моста через станцию Крюково. За это время даже чиновники, кажется, поняли что претензии людей к мосту — не пустые придирки. Проанализировали комментарии в соцсетях, жалобы в префектуру, обращения в редакцию и собрали главные претензии к мосту.

Слишком высокий

Главная претензия — мост очень высокий. «Мне 70 лет, я на этот мост, который можно назвать „Седьмое небо“, не заберусь никогда», — пишет в префектуру местная жительница. Действительно, чтобы перейти его, придется подняться и спуститься на пять лестничных пролётов с узкими деревянными ступеньками. Для людей, которым сложно ходить, это непреодолимое препятствие. По крутым пандусам трудно поднять даже велосипед, не говоря уже об инвалидной коляске.

Сделать мост ниже не позволяют требования железной дороги. Многие предлагают оборудовать мост лифтами, как это сделано в некоторых надземных переходах через автомобильные дороги, но строить надежный лифт, вероятно, долго и дорого.

Ещё одна претензия — высокий мост неудобен для людей с акрофобией (боязнью высоты). Они настаивают, чтобы мост был крытым.

Слишком узкий

Мост и лестницы оказались слишком узкими — в часы пик на них очень тесно. Иногда даже у лестниц образуется очередь на вход.

Потоки людей не разделены. Из-за этого на самих лестницах по разным причинам образуются заторы. Например, один человек спускается по пандусу, а другой поднимается ему навстречу — им приходится как-то расходиться, а места нет.

Многим людям на лестнице необходимы перила, но они есть только с краю. Причем один край занят пандусом. В итоге пожилые мучительно идут практически по пандусу только потому, что иначе не могут опираться на перила. По центру лестницы перил нет — это было бы удобнее и разделило бы потоки людей.

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Слишком ненадежный

Прочность этого моста тоже вызывает вопросы. В частности, не кажется надежным деревянный настил. Зеленоградцы жалуются на неустойчивую конструкцию моста, прогибающиеся доски настила и щели между ними. Особенно в часы пик, когда на мосту много людей. «Мост наспех собран из досок», — написано в одной из жалоб. И это чистая правда.

Слишком скользкий

Деревянный настил и отсутствие навеса не только пугает некоторых людей. Мост никак не защищён от осадков — после дождя доски становятся скользкими. Сейчас можно только догадываться, насколько опасно будет ходить по нему зимой. Судя по тому, как сотрудники РЖД «помогают» людям переходить мост, уборка от снега и льда может вестись с тем же рвением — тогда травмы неизбежны.

Та же проблема и с асфальтированной горкой перед лестницей со стороны «нового» города. На ней предлагают сделать ступеньки или установить поручни.

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Метки:
электричка, станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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Обсуждение
A T
Вчера, 17:31
Мне лично он трудностей не добавляет, но пройдя после дождя, заметила, что ещё не так, не обратив прежде внимания. Спускаешься в старый город по правой стороне, мокрые доски действительно скользкие, а справа-то швеллеры, держаться не за что. Если какой-нибудь торопыга или идиот вас толкнёт, можно очень травматично полететь вниз.
Юрий Климов
Вчера, 22:10
С тем рвением, с которым снесли платформу №4 и стали строить новую, могли бы за 2-3 месяца продлить новый подземный переход.
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