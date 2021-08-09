Слишком высокий

Главная претензия — мост очень высокий. «Мне 70 лет, я на этот мост, который можно назвать „Седьмое небо“, не заберусь никогда», — пишет в префектуру местная жительница. Действительно, чтобы перейти его, придется подняться и спуститься на пять лестничных пролётов с узкими деревянными ступеньками. Для людей, которым сложно ходить, это непреодолимое препятствие. По крутым пандусам трудно поднять даже велосипед, не говоря уже об инвалидной коляске.

Сделать мост ниже не позволяют требования железной дороги. Многие предлагают оборудовать мост лифтами, как это сделано в некоторых надземных переходах через автомобильные дороги, но строить надежный лифт, вероятно, долго и дорого.

Ещё одна претензия — высокий мост неудобен для людей с акрофобией (боязнью высоты). Они настаивают, чтобы мост был крытым.