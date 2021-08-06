Префект Анатолий Смирнов обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой организовать компенсационный автобусный маршрут, связывающий Крюковскую и Привокзальную площади. Причина — временный пешеходный мост над станцией Крюково очень высок и труднопреодолим.
Об этом пишет газета «41» в своей бумажной версии. О том, что организация такого маршрута «прорабатывается», «Зеленоград.ру» раньше сообщал зампрефекта Дмитрий Морозов. В каком режиме он будет ходить — тоже. Маршрут назван «компенсационным» — из этого можно сделать вывод, что он будет бесплатным, как и другие компенсационные маршруты в Москве. Сколько времени потребуется на его организацию, неизвестно — об этом не говорит ни Смирнов, ни Морозов.
О необходимости такого маршрута «Зеленоград.ру» писал ещё до открытия неудобного моста. С первого взгляда на мост было понятно, что ходить по нему будет трудно очень многим. Но чиновники тогда разводили руками — мол, ничего нельзя сделать — и просили потерпеть. Почему надо было дожидаться массового недовольства, а только потом принимать меры, непонятно.
Впрочем, просьба организовать маршрут ещё не значит, что он будет организован нормально. Именно это произошло с сотрудниками РЖД, которых после нашего предложения поставили у моста помогать пожилым и людям с тяжелыми вещами, колясками, велосипедами и т. п. Формально они есть, но фактически их не хватает, а работают они плохо. Возможно, мэрия сможет организовать работу компенсационных автобусов лучше, чем РЖД — работу этих помощников.
Временный пешеходный мост через станцию Крюково построили потому, что закрыли для входа и выхода оба подземных перехода со стороны «старого» города. Это понадобилось для работ по реконструкции в ходе проекта МЦД. Весь комплекс по реконструкции станции Крюково займет еще не менее двух лет.