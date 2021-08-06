Префект Анатолий Смирнов обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой организовать компенсационный автобусный маршрут, связывающий Крюковскую и Привокзальную площади. Причина — временный пешеходный мост над станцией Крюково очень высок и труднопреодолим.

Об этом пишет газета «41» в своей бумажной версии. О том, что организация такого маршрута «прорабатывается», «Зеленоград.ру» раньше сообщал зампрефекта Дмитрий Морозов. В каком режиме он будет ходить — тоже. Маршрут назван «компенсационным» — из этого можно сделать вывод, что он будет бесплатным, как и другие компенсационные маршруты в Москве. Сколько времени потребуется на его организацию, неизвестно — об этом не говорит ни Смирнов, ни Морозов.

О необходимости такого маршрута «Зеленоград.ру» писал ещё до открытия неудобного моста. С первого взгляда на мост было понятно, что ходить по нему будет трудно очень многим. Но чиновники тогда разводили руками — мол, ничего нельзя сделать — и просили потерпеть. Почему надо было дожидаться массового недовольства, а только потом принимать меры, непонятно.