Вот что можно сделать

Организовать службу сопровождения. Можно поставить возле нового пешеходного моста крепких молодых людей, которые будут помогать пассажирам переходить его. Поднять коляску, перенести тяжелую сумку, помочь пожилым, чтоб не упали на крутой лестнице, и так далее. Тем, кому просто тяжело идти, предложат сесть на коляску и перевезут по крутому пандусу.

Подобная служба уже давно работает в московском метро (называется «Центр обеспечения мобильности пассажиров»), то есть это не новая практика.

Эту работу могут выполнять как оплачиваемые сотрудники РЖД, так и волонтеры. Была бы воля и желание — найти таких несложно, а затраты на фоне стоимости реконструкции станции — небольшие.

Запустить бесплатный компенсационный автобус. Можно пустить автобус между Крюковской и Привокзальной площадями в режиме «шаттла». Компенсационные автобусы давно практикуются в Москве при закрытии, например, станций метро. В данном случае фактически закрывается с одной стороны крупная пригородная станция. Хотя согласование нового маршрута «в мирное время» — долгий процесс, но при необходимости компенсационные автобусы запускают иногда в считанные часы.

Представим, что пассажир приезжает на электричке в Зеленоград и выходит на Привокзальную площадь (на Крюковскую выйти невозможно — переходы с той стороны закрыты). Идти по мосту ему тяжело, но нужно попасть в старый город, а на площади нет остановок автобусов, идущих в 1-12 микрорайоны. До ближайшей доступной остановки, чтобы уехать в «старый» город идти минут 15, со спуском в подземный переход по пути.

А можно изменить существующие автобусные маршруты, чтобы они останавливались на Крюковской площади, а затем ехали на Привокзальную (или наоборот). Например, автобусы №1 и 19. Временно, пока перестраивают станцию.