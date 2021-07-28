На станции Крюково скоро закроют подземные переходы. Придётся карабкаться по высокому временному мосту. Чиновники просят потерпеть, но им следует принять меры, чтобы помочь людям 28.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Со дня на день могут закрыть подземные переходы под станцией Крюково со стороны Крюковской площади — уже стоят предупреждающие щиты. Чтобы попасть на платформы, придется переходить на Привокзальную площадь по построенному над путями временному пешеходному мосту, а потом спускаться в переход. Так же придется переходить между «старым» и «новым» городом. Мост высокий и крутой, многим перейти его будет тяжело. Но чиновники лишь просят «потерпеть» полтора года, не пытаясь даже начать обсуждение, как на время реконструкции станции облегчить жизнь людям, особенно маломобильным и инвалидам — заботу о которых они всячески декларируют. Рассказываем, какие решения ещё не поздно реализовать.

«С вводом в эксплуатацию временного пешеходного моста закроются два действующих подземных перехода, будут нарушены привычные схемы движения транспорта в районе станции, а главное — пути миграции пассажиров, — говорит префект Анатолий Смирнов. — Понятно, что это вызовет определенное недовольство, но мера эта вынужденная. Объект крайне сложный, и альтернативы существующим проектным решениям нет».

Возможно, альтернативы самому проекту нет. Мост действительно вряд ли мог быть другим, учитывая железнодорожную специфику (контактная сеть, габариты поездов и так далее). На мосту сделали пандусы, но они расположены под таким углом, что заезд на инвалидной коляске исключен, а с детской коляской трудно представим. Да и преодолеть этот огромный надземный переход сложно, например, пожилым людям. Даже молодые люди с тяжелыми сумками устанут.

Вот что можно сделать

Организовать службу сопровождения. Можно поставить возле нового пешеходного моста крепких молодых людей, которые будут помогать пассажирам переходить его. Поднять коляску, перенести тяжелую сумку, помочь пожилым, чтоб не упали на крутой лестнице, и так далее. Тем, кому просто тяжело идти, предложат сесть на коляску и перевезут по крутому пандусу.

Подобная служба уже давно работает в московском метро (называется «Центр обеспечения мобильности пассажиров»), то есть это не новая практика.

Эту работу могут выполнять как оплачиваемые сотрудники РЖД, так и волонтеры. Была бы воля и желание — найти таких несложно, а затраты на фоне стоимости реконструкции станции — небольшие.

Запустить бесплатный компенсационный автобус. Можно пустить автобус между Крюковской и Привокзальной площадями в режиме «шаттла». Компенсационные автобусы давно практикуются в Москве при закрытии, например, станций метро. В данном случае фактически закрывается с одной стороны крупная пригородная станция. Хотя согласование нового маршрута «в мирное время» — долгий процесс, но при необходимости компенсационные автобусы запускают иногда в считанные часы.

Представим, что пассажир приезжает на электричке в Зеленоград и выходит на Привокзальную площадь (на Крюковскую выйти невозможно — переходы с той стороны закрыты). Идти по мосту ему тяжело, но нужно попасть в старый город, а на площади нет остановок автобусов, идущих в 1-12 микрорайоны. До ближайшей доступной остановки, чтобы уехать в «старый» город идти минут 15, со спуском в подземный переход по пути.

А можно изменить существующие автобусные маршруты, чтобы они останавливались на Крюковской площади, а затем ехали на Привокзальную (или наоборот). Например, автобусы №1 и 19. Временно, пока перестраивают станцию.

Не надо терпеть

Пока это всё, что мы придумали. Важно, что мы не предлагаем «терпеть» в течение полутора лет, как это делают в городской администрации. РЖД и чиновникам мэрии следует не разводить руками, а подумать о людях.

Мы призываем наших читателей обратиться к префекту Анатолию Смирнову, гендиректору РЖД Олегу Белозерову, нашим депутатам в Госдуме Ирине Белых и в Мосгордуме Андрею Титову, а также к вашим муниципальным депутатам с требованием решить эту проблему.

Редакция «Зеленоград.ру» также отправит соответствующие запросы.

Читайте также
Оба подземных перехода на станции Крюково закроют для входа и выхода со стороны «старого» города. Вот как придется передвигаться на станции
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, станция крюково, мцд, маломобильные люди
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На станции Крюково скоро закроют подземные переходы. Придётся карабкаться по высокому временному мосту. Чиновники просят потерпеть, но им следует принять меры, чтобы помочь людям Истории
Жилой деревянный дом сгорел в деревне Каменке. Это второй пожар здесь за сутки Новости
Отменены планы по расширению въезда с Солнечной аллеи в 8 микрорайон. Дорожная ситуация изменилась, говорят в префектуре Новости
На пешеходной дорожке у городского пруда сняли плитку. Ремонт почему-то начали в разгар купального сезона Новости
Сгорел ничейный сарай напротив «Зельгроса» рядом с 17-м микрорайоном Новости
Специальные цены на ночные сеансы в «Синема Парк Зеленопарк» Реклама
Тестовое электронное голосование перед выборами в Госдуму пройдет 29-30 июля: будут вопросы об обязательной вакцинации и развитии транспорта Новости
Зеленоградец выдвигается в Госдуму от избирательного округа в Подмосковье Новости
Водитель такси сбил ребенка на самокате во дворе дома и пытался уехать. Свидетели ему помешали Новости
Когда почистят Школьное озеро? Ответы
«Светофор приводит в замешательство». ГИБДД включилась в борьбу против «белого человечка». Но их аргументы слабые и не убеждают Истории
Поднять на международном уровне вопрос о взаимном признании странами зарегистрированных вакцин Партнерский материал
В автобусах и «Ласточках» двери снова открываются кнопками Новости
Пьяный водитель устроил аварию на встречке Пятницкого шоссе. Теперь угрожает пострадавшему и его семье. Раньше его уже ловили за пьяную езду и привлекали за угрозы Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Водная прогулка с SUP-club и клубом друзей «Зеленоград.ру». Вот как это было Истории
Новый жилой комплекс рядом с 16 и 17 микрорайонами назвали «Андреевка Life». Там будет детский сад и паркинг. Строить начнут в конце лета Новости
Магазин плитки Kerama Marazzi открылся возле станции Крюково Новости
От боярина Годунова до столяра Петрова. Пятисотлетняя история Каменки — самой живописной «зеленоградской» деревни Истории
Городскому пляжу нужна помощь после нашествия людей. Вот какие проблемы мы там нашли Истории
После запуска МЦД квартиры в Зеленограде могут подорожать на 15% и появятся новые рабочие места Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Что делать с дефицитом чипов на рынке микроэлектроники. Приглашаем обсудить в «Техноклубе» на площадке особой экономической зоны Хайтек
Ступенька сломалась под человеком в подъезде жилого дома. Нога провалилась, он получил травму. Бетонную ступеньку заменили железной Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров». Завкафедрой инженерной графики и дизайна МИЭТа Татьяна Соколова о подготовке к поступлению Партнерский материал
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Зеленоградский наноцентр расширил и модернизировал производство. Его стартапы и партнёры получат новые возможности по контрактной 3D-сборке микросхем Хайтек
© 1997–2021 Зеленоград.ру