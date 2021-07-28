Со дня на день могут закрыть подземные переходы под станцией Крюково со стороны Крюковской площади — уже стоят предупреждающие щиты. Чтобы попасть на платформы, придется переходить на Привокзальную площадь по построенному над путями временному пешеходному мосту, а потом спускаться в переход. Так же придется переходить между «старым» и «новым» городом. Мост высокий и крутой, многим перейти его будет тяжело. Но чиновники лишь просят «потерпеть» полтора года, не пытаясь даже начать обсуждение, как на время реконструкции станции облегчить жизнь людям, особенно маломобильным и инвалидам — заботу о которых они всячески декларируют. Рассказываем, какие решения ещё не поздно реализовать.
«С вводом в эксплуатацию временного пешеходного моста закроются два действующих подземных перехода, будут нарушены привычные схемы движения транспорта в районе станции, а главное — пути миграции пассажиров, — говорит префект Анатолий Смирнов. — Понятно, что это вызовет определенное недовольство, но мера эта вынужденная. Объект крайне сложный, и альтернативы существующим проектным решениям нет».
Возможно, альтернативы самому проекту нет. Мост действительно вряд ли мог быть другим, учитывая железнодорожную специфику (контактная сеть, габариты поездов и так далее). На мосту сделали пандусы, но они расположены под таким углом, что заезд на инвалидной коляске исключен, а с детской коляской трудно представим. Да и преодолеть этот огромный надземный переход сложно, например, пожилым людям. Даже молодые люди с тяжелыми сумками устанут.
Организовать службу сопровождения. Можно поставить возле нового пешеходного моста крепких молодых людей, которые будут помогать пассажирам переходить его. Поднять коляску, перенести тяжелую сумку, помочь пожилым, чтоб не упали на крутой лестнице, и так далее. Тем, кому просто тяжело идти, предложат сесть на коляску и перевезут по крутому пандусу.
Подобная служба уже давно работает в московском метро (называется «Центр обеспечения мобильности пассажиров»), то есть это не новая практика.
Эту работу могут выполнять как оплачиваемые сотрудники РЖД, так и волонтеры. Была бы воля и желание — найти таких несложно, а затраты на фоне стоимости реконструкции станции — небольшие.
Запустить бесплатный компенсационный автобус. Можно пустить автобус между Крюковской и Привокзальной площадями в режиме «шаттла». Компенсационные автобусы давно практикуются в Москве при закрытии, например, станций метро. В данном случае фактически закрывается с одной стороны крупная пригородная станция. Хотя согласование нового маршрута «в мирное время» — долгий процесс, но при необходимости компенсационные автобусы запускают иногда в считанные часы.
Представим, что пассажир приезжает на электричке в Зеленоград и выходит на Привокзальную площадь (на Крюковскую выйти невозможно — переходы с той стороны закрыты). Идти по мосту ему тяжело, но нужно попасть в старый город, а на площади нет остановок автобусов, идущих в 1-12 микрорайоны. До ближайшей доступной остановки, чтобы уехать в «старый» город идти минут 15, со спуском в подземный переход по пути.
А можно изменить существующие автобусные маршруты, чтобы они останавливались на Крюковской площади, а затем ехали на Привокзальную (или наоборот). Например, автобусы №1 и 19. Временно, пока перестраивают станцию.
Пока это всё, что мы придумали. Важно, что мы не предлагаем «терпеть» в течение полутора лет, как это делают в городской администрации. РЖД и чиновникам мэрии следует не разводить руками, а подумать о людях.
Мы призываем наших читателей обратиться к префекту Анатолию Смирнову, гендиректору РЖД Олегу Белозерову, нашим депутатам в Госдуме Ирине Белых и в Мосгордуме Андрею Титову, а также к вашим муниципальным депутатам с требованием решить эту проблему.
Редакция «Зеленоград.ру» также отправит соответствующие запросы.