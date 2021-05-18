В РЖД уточнили, как будет организовано движение пешеходов и пассажиров во время реконструкции всей станции Крюково и подземных переходов под ней. Закрыть тоннели планируют одновременно, причем входы и выходы на Крюковскую площадь будут перекрыты полностью. Это значит, что из «старого» города надо будет в любом случае идти по временному надземному переходу, который сейчас строят.
Временный пешеходный мост строят у 4-й платформы рядом с рынком. Открыть его планируют в июне. После этого закроют транзитный (широкий) подземный переход. А другой будет работать для входа и выхода пассажиров с платформ только со стороны Привокзальной площади («новый» город), сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД.
Подземные переходы закрывают, чтобы сделать длинней — со стороны Крюковской площади на месте существующих выходов из них пройдёт новая платформа и новый путь. Одновременно будут демонтировать 4-ю платформу и строить новую. Одновременно начнется строительство конкорса — постоянного надземного перехода с эскалаторами и лифтами. Его начнут строить тоже со стороны Крюковской площади рядом с входом в узкий тоннель (для пассажиров электричек).
Переходить из старой части города в новую придется по временному надземному переходу. На временном мосту обещают сделать пандусы — плавные спуски и подъемы. Насколько плавными они будут, сейчас сложно сказать.
После закрытия переходов для прохода на платформы придется подниматься и спускаться сначала по временному мосту, затем идти через Привокзальную площадь к турникетам, чтобы попасть на 1-ю платформу, или спускаться и подниматься на 2-ю и 3-ю платформы через узкий тоннель.
Спуски для пассажиров с временного моста на существующие платформы делать не планируют — во всяком случае, по действующему проекту организации строительства.
Спуски с временного моста и с конкорса будут делать уже на новые платформы по мере их возведения и переключения движения электричек. Эти работы рассчитаны на 2021-2022 годы и будут вестись поэтапно.
Например, когда построят новую платформу вместо нынешней 4-й, и электрички начнут там останавливаться, откроют вход на неё и из широкого тоннеля, и с временного моста (сделают спуск). И так последовательно по мере строительства трех новых платформ в Крюково. Новые платформы будут островными, то есть не примыкающими к улице, каждая будет расположена между двумя путями.
Станцию Крюково реконструируют для запуска МЦД Зеленоград — Раменское. Это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений без заезда на Ленинградский вокзал. Весь комплекс работ на станции Крюково займет еще не менее двух лет.
Крюково(старый город)-на эстакаду и остановку после неё-поворот на право после эстакады и остановка через дорогу от станции (новый город), дальше к старому мосту-остановка Универсам и обратно в Крюково (старый город).