Как со стороны «старого» города выходить на платформы

После закрытия переходов для прохода на платформы придется подниматься и спускаться сначала по временному мосту, затем идти через Привокзальную площадь к турникетам, чтобы попасть на 1-ю платформу, или спускаться и подниматься на 2-ю и 3-ю платформы через узкий тоннель.

Спуски для пассажиров с временного моста на существующие платформы делать не планируют — во всяком случае, по действующему проекту организации строительства.

Спуски с временного моста и с конкорса будут делать уже на новые платформы по мере их возведения и переключения движения электричек. Эти работы рассчитаны на 2021-2022 годы и будут вестись поэтапно.

Например, когда построят новую платформу вместо нынешней 4-й, и электрички начнут там останавливаться, откроют вход на неё и из широкого тоннеля, и с временного моста (сделают спуск). И так последовательно по мере строительства трех новых платформ в Крюково. Новые платформы будут островными, то есть не примыкающими к улице, каждая будет расположена между двумя путями.

Станцию Крюково реконструируют для запуска МЦД Зеленоград — Раменское. Это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений без заезда на Ленинградский вокзал. Весь комплекс работ на станции Крюково займет еще не менее двух лет.