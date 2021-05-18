1
Оба подземных перехода на станции Крюково закроют для входа и выхода со стороны «старого» города. Вот как придется переходить в «новый» город и на платформы 18.05.2021 ZELENOGRAD.RU

В РЖД уточнили, как будет организовано движение пешеходов и пассажиров во время реконструкции всей станции Крюково и подземных переходов под ней. Закрыть тоннели планируют одновременно, причем входы и выходы на Крюковскую площадь будут перекрыты полностью. Это значит, что из «старого» города надо будет в любом случае идти по временному надземному переходу, который сейчас строят.

Временный пешеходный мост строят у 4-й платформы рядом с рынком. Открыть его планируют в июне. После этого закроют транзитный (широкий) подземный переход. А другой будет работать для входа и выхода пассажиров с платформ только со стороны Привокзальной площади («новый» город), сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД.

Зачем закрывают переходы

Подземные переходы закрывают, чтобы сделать длинней — со стороны Крюковской площади на месте существующих выходов из них пройдёт новая платформа и новый путь. Одновременно будут демонтировать 4-ю платформу и строить новую. Одновременно начнется строительство конкорса — постоянного надземного перехода с эскалаторами и лифтами. Его начнут строить тоже со стороны Крюковской площади рядом с входом в узкий тоннель (для пассажиров электричек).

Как теперь переходить из одной части города в другую

Переходить из старой части города в новую придется по временному надземному переходу. На временном мосту обещают сделать пандусы — плавные спуски и подъемы. Насколько плавными они будут, сейчас сложно сказать.

Как со стороны «старого» города выходить на платформы

После закрытия переходов для прохода на платформы придется подниматься и спускаться сначала по временному мосту, затем идти через Привокзальную площадь к турникетам, чтобы попасть на 1-ю платформу, или спускаться и подниматься на 2-ю и 3-ю платформы через узкий тоннель.

Спуски для пассажиров с временного моста на существующие платформы делать не планируют — во всяком случае, по действующему проекту организации строительства.

Спуски с временного моста и с конкорса будут делать уже на новые платформы по мере их возведения и переключения движения электричек. Эти работы рассчитаны на 2021-2022 годы и будут вестись поэтапно.

Например, когда построят новую платформу вместо нынешней 4-й, и электрички начнут там останавливаться, откроют вход на неё и из широкого тоннеля, и с временного моста (сделают спуск). И так последовательно по мере строительства трех новых платформ в Крюково. Новые платформы будут островными, то есть не примыкающими к улице, каждая будет расположена между двумя путями.

Станцию Крюково реконструируют для запуска МЦД Зеленоград — Раменское. Это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений без заезда на Ленинградский вокзал. Весь комплекс работ на станции Крюково займет еще не менее двух лет.

Читайте также
Билетные кассы демонтируют после строительства временного пешеходного моста
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, станция крюково, мцд
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
При таких вводных неплохо бы автобусный маршрут организовать:
Крюково(старый город)-на эстакаду и остановку после неё-поворот на право после эстакады и остановка через дорогу от станции (новый город), дальше к старому мосту-остановка Универсам и обратно в Крюково (старый город).
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Непрерывный тротуар или знание ПДД. Как нужно обустроить выезды с прилегающих территорий, чтобы на них сбивали меньше пешеходов и велосипедистов Истории
Число детей с иммунодиагностикой туберкулеза в Зеленограде растет в два раза быстрее, чем в Москве Новости
Предприниматель из Андреевки добивается через суд сноса палаток на перекрестке с Зеленоградом Новости
Оба подземных перехода на станции Крюково закроют для входа и выхода со стороны «старого» города. Вот как придется переходить в «новый» город и на платформы Новости
Майская подборка котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом Жизнь
Отменить обязательное ношение перчаток — об этом бизнесмены попросили мэрию. Их штрафуют из-за посетителей, на которых продавцы не могут повлиять Новости
На Нижнекаменском пруду благоустраивают правый берег: мангалы, туалеты, плитка, фонари, мост через речку и дорожки к бульвару в 16-м микрорайоне. Очень подробный обзор Истории
Клинику в Зеленограде заподозрили в выдаче справок на оружие без осмотра врачей Новости
Подводные камни красивых рендеров. Фонд «Городские проекты» раскритиковал новый проект застройки микрорайона ЦИЭ. И вот почему Истории
Открылась запись в экологические кружки «Дома лани» на лето. Экскурсии в аптекарский огород могут начаться в июле Новости
«Важный день для леса, людей и общества». Член рабочей группы «Сохраним лес» Оксана Кныш об итогах работы за год Мнения
Сотрудник зеленоградского мотобатальона МЧС погиб в ДТП на Озерной аллее Новости
Прокат велосипедов в Зеленограде. Места, цены, условия Гид
Закрытие билетных касс в Крюково отложили. До строительства временного пешеходного моста через железную дорогу Новости
Черных лебедей вернули в пруд 1-го микрорайона после зимовки Новости
Что делать, если укусил клещ: где помогут его вытащить и сделают прививку, куда сдать для анализа на возможную инфекцию (бесплатно и платно) Ответы
Началась массовая посадка деревьев вокруг Зеленограда. Рассказываем, как принять участие Новости
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
От популярного дачного места до унылой «заброшки». Как жила деревня Кутузово в 20-м веке Истории
Застройщик микрорайона ЦИЭ переделал проект под себя: больше высотного жилья, меньше парковок и мест в школах и детсадах. Началось его повторное обсуждение Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«У нас главный человек — не главврач, а пациент». Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру