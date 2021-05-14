Из-за строительства новой платформы пригородные кассы со стороны «старого» города, на Крюковской площади, планировалось закрыть уже в субботу 15 мая, но пока они будут на месте. Точные сроки их демонтажа сейчас не сообщают.
Решено подождать с демонтажем или перемещением касс до строительства временного пешеходного моста, сообщил «Зеленоград.ру» источник в РЖД. Мост для перехода через пути из одной части города в другую планируют смонтировать до конца мая — начала июня.
Сносить кассы собираются потому, что они находятся на линии строительства четвертой платформы. Вместо них для пассажиров поставят временную будку где-то поблизости, сообщили ранее в РЖД. Соответственно, переместят или уберут и билетопечатающие автоматы, находящиеся возле касс.
При этом палатки, примыкающие к кассам, уже освобождают. А бетонные блоки строители сдвинули ближе к автобусным остановкам — видимо, готовятся перегородить эту часть площади.
Откройте сквозной проход через переход ближний к Москве!!! Для этого вообще ни чего не нужно, кроме волевого решения, без каких-либо потерь!!! Можно просто открыть несколько турникетов и огородить проход на первую платформу из работающих турникетов. Во многих составах и так работают контролёры, а кто не хочет платить за проезд с лёгкостью и так проходит со стороны старого города.