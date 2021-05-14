Сносить кассы собираются потому, что они находятся на линии строительства четвертой платформы. Вместо них для пассажиров поставят временную будку где-то поблизости, сообщили ранее в РЖД. Соответственно, переместят или уберут и билетопечатающие автоматы, находящиеся возле касс.

При этом палатки, примыкающие к кассам, уже освобождают. А бетонные блоки строители сдвинули ближе к автобусным остановкам — видимо, готовятся перегородить эту часть площади.