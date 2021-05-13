Транзитный тоннель под станцией закроют, чтобы удлинить и открыть для пешеходов снова. Пока он будет закрыт, переходить из одной части города в другую придется по временному надземному переходу — его планируют смонтировать к началу июня. Рассказываем, как это будет.
Со стороны «нового» города вход на мост — у торгового центра на Новокрюковской, 7. Это серое здание возле станции с магазинами, офисами и пиццерией. Со стороны «старого» города — на территории рынка, закрытой сейчас забором, рядом с торговым шатром. Мост планируют смонтировать до конца мая — начала июня, сообщил «Зеленоград.ру» источник в РЖД. Конструкции уже привезли, ставят опоры моста. На временном надземном переходе устроят пандусы — плавные спуски и подъемы.
Почему этот мост называют временным? Потому что потом построят постоянный — конкорс, другими словами пассажирский терминал с надземным переходом, лифтами и эскалаторами.
Одновременно начнут разбирать нынешнюю четвертую платформу (крайнюю со стороны Крюковской площади), а затем строить новую третью.
Его надо удлинить со стороны «старого» города. То есть, в результате выход на Крюковскую площадь будет в другом месте, ближе к автобусным остановкам. Продлевать тоннель нужно, потому что на месте существующих выходов из него пройдут новая платформа и новый путь. Новая платформа (пока она условно называется третьей) заменит существующую крайнюю четвертую (поезда из Москвы). Её построят ближе к рынку.
Закрыть тоннель планируют в середине июня. Реконструкция широкого перехода продлится, по планам, до конца года и, возможно, перейдет на следующий год. После этого для удлинения закроют второй пешеходный тоннель. Он предназначен для пассажиров электричек, транзитом его не пройдешь — выход с другой стороны приведет к турникетам и забору.
К моменту закрытия узкого пешеходного тоннеля должно уже идти строительство постоянного надземного перехода и новых платформ. В процессе стройки будут делать сходы с моста на новые платформы.
Ранее проектом реконструкции станции Крюково предполагалось закрыть после постройки конкорса один из двух подземных переходов — узкий, где проходят пассажиры электричек. В процессе создания и обсуждения проекта РЖД предложили засыпать другой переход — широкий транзитный. Во-первых, к тому времени уже будет удобный надземный переход. Во-вторых, пешеходный тоннель — это мусор, торговцы и бомжи. Однако в мэрии предложили оставить оба тоннеля на станции, если РЖД их отремонтируют. И со временем взять на баланс города — содержать и обслуживать своими силами.
Проект реконструкции станции Крюково корректируется, отметил источник в РЖД. Представленные ранее проектные изображения — это визуализация основных решений, а при реализации может быть иначе.
Станцию Крюково реконструируют для запуска МЦД Зеленоград — Раменское. Это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений без заезда на Ленинградский вокзал. Весь комплекс работ на станции Крюково займет еще не менее двух лет.
Они думают, что с открытием МЦД увеличится пассажиропоток? Не увеличится! А вот проблем нам, здесь живущим, проблем и неудобств добавят! Зачем эти огромные конструкции, портящие внешний вид станции?
Вбахают миллиарды, с откатов набьют себе карманы = виллы на Сейшелах. А мы, простые смертные, будем вспоминать золотые времена "до МЦДшеные"