Где построят временный пешеходный мост над путями?

Со стороны «нового» города вход на мост — у торгового центра на Новокрюковской, 7. Это серое здание возле станции с магазинами, офисами и пиццерией. Со стороны «старого» города — на территории рынка, закрытой сейчас забором, рядом с торговым шатром. Мост планируют смонтировать до конца мая — начала июня, сообщил «Зеленоград.ру» источник в РЖД. Конструкции уже привезли, ставят опоры моста. На временном надземном переходе устроят пандусы — плавные спуски и подъемы.

Почему этот мост называют временным? Потому что потом построят постоянный — конкорс, другими словами пассажирский терминал с надземным переходом, лифтами и эскалаторами.

Одновременно начнут разбирать нынешнюю четвертую платформу (крайнюю со стороны Крюковской площади), а затем строить новую третью.