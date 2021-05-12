Билетные кассы на Крюковской площади закроют до конца недели. Вместо них поставят временную будку 12.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Пригородные кассы со стороны «старого» города снесут — они находятся на линии строительства новой платформы. Планируется закрыть их уже в субботу 15 мая. Вероятно, передвинут и билетопечатающие автоматы. На Крюковской площади ближе к автобусным остановкам поставят временную будку для продажи билетов на электрички.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в РЖД. Сроки закрытия могут сдвинуться, но это вопрос ближайшего времени. Эта территория нужна для строительства новой платформы, крайней со стороны Крюковской площади. Пока эта будущая платформа называется третьей, она заменит существующую четвертую, которую начнут демонтировать в июне.

Без точек для продажи билетов на электрички пассажиров в любом случае не оставят, заверили «Зеленоград.ру» в РЖД и МТППК (продажа проездных билетов в ведении пригородной пассажирской компании). Также в ближайшее время планируется демонтировать торговые павильоны рядом с кассами у 4-й платформы — буфет, шаурму, микрозаймы. Стоящий на площади газетный киоск тоже уберут.

На станции Крюково закрыт выход из широкого подземного перехода в сторону улицы Панфилова (к торговому шатру). За этим выходом, между железной дорогой и рынком теперь стройплощадка МЦД. На станции снесут все четыре платформы и построят три новые. Для пассажиров сделают временный надземный переход, а затем построят новый — с эскалаторами и лифтами. Строительство началось и с другой стороны станции, на Привокзальной площади. Здесь огорожен участок возле Новокрюковской улицы.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, станция крюково, мцд
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