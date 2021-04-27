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Закрыт выход из подземного перехода на станции Крюково — в сторону улицы Панфилова 27.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В транзитном (широком) пешеходном тоннеле под станцией перекрыт один выход в «старый» город. Второй ведет к билетным кассам и автобусным остановкам — теперь он остался один. Уличная лестница с четвертой платформы — возле первого вагона — пока не перекрыта, но ведёт на стройку.

Проход от закрытого сейчас выхода начали ограничивать в минувшие выходные, а сейчас он закрыт совсем. Этот выход был удобен для тех, кому надо пройти на рынок или, например, на улицу Гоголя — вдоль путей, а потом по территории рынка. К тому же он разделял большой поток пешеходов из «нового» города в «старый» и наоборот, а также пассажиров электричек: два входа-выхода лучше, чем один, а пройти лишние несколько метров несложно.

Шатры и павильоны возле закрытого выхода полностью разобрали, теперь это территория стройки. Те, кто выходит из электричек на 4-й платформе (из Москвы) и спускается по лестнице возле первого вагона, тоже попадают на стройплощадку. Им придется вернуться на платформу и пройти до следующего лестничного схода в середине платформы.

А на самой стройплощадке уже сложены штабелями стройматериалы. В их числе пролёты лестниц для строительства надземного перехода на станции. Рабочие говорят, что «тоннели ваши скоро закроют» — вероятно, для того, чтобы люди перестали пытаться ходить от транзитного перехода в сторону улицы Панфилова. Ранее в РЖД сообщили, что закроют один из двух подземных переходов в Крюково — тот, что напротив автобусных остановок. Им пользуются пассажиры для прохода к электричкам. А широкий транзитный оставят, но перед этим реконструируют.

Станцию Крюково перестраивают по проекту МЦД-3. Будут сносить все платформы и строить новые. По планам, начнут с 4-й платформы, крайней со стороны «старого» города. Новую построят восточнее существующей, ближе к рынку. Одновременно и рыночная торговля в нынешнем виде будет сворачиваться: на Крюковской площади построят третий торговый центр, а торговые шатры уберут. В целом транспортное и пешеходное движение возле станции — с обеих сторон — будут переделывать.

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд, подземный пешеходный переход
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Обсуждение
A T
Вчера, 21:26
В Зеленограде нужен транзитный переход в конкорсе, который будут строить на станции, без хахода на платформы к турникетам, или что там будет. Одного подземного перехода в Крюково мало, даже если уберут-таки торговцев и что-то там реконструируют. ~ 250 тысяч человек плюс окрестности, а всё "Зеленоград - город маааленький".. Ага, "маленький"...
A T
Вчера, 21:34
Вот ещё про реконструкцию в масштабных границах, затрагивающих жилые зоны 8, 9, 10 мкрн - ничего определённого пока нет, но заявлены какие-то новые маршруты ОТ, переделка переходов и парковок. И почему-то до Алабушево, хотя её же исключали из проекта МЦД:
Уважаемая Яна Олеговна!
На Ваше сообщение от 02.04.2021 № ГК-419/1, поступившее в рубрику
электронной газеты Зеленоградского административного округа города Москвы
zelao.ru «Ваш вопрос к власти», информирую.
В настоящее время по заказу Москомархитектуры разрабатываются проекты
планировки территорий, прилегающих к третьему Московскому центральному
диаметру (МЦД-3) «Зеленоград – Раменское», в том числе участка от станции
Алабушево до станции Малино.
Проекты планировки помогут определить градостроительный потенциал
территорий, в том числе для строительства транспортно-пересадочных узлов,
остановок общественного транспорта, благоустройства и создания комфортной
городской среды для жителей и гостей города.
В ходе разработки проектов будут проработаны новые маршруты общественного
транспорта для подвоза пассажиров, обустройство новых пешеходных переходов,
велодорожек, парковок, мест для отдыха.
После разработки проекты планировки территорий будут выставлены на
общественные обсуждения. Информация о сроках проведения общественных
обсуждений будет размещена в средствах массовой информации.
Заместитель префекта
Д.В.Морозов
Командир И.В.
957-98-56
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