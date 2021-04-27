Проход от закрытого сейчас выхода начали ограничивать в минувшие выходные, а сейчас он закрыт совсем. Этот выход был удобен для тех, кому надо пройти на рынок или, например, на улицу Гоголя — вдоль путей, а потом по территории рынка. К тому же он разделял большой поток пешеходов из «нового» города в «старый» и наоборот, а также пассажиров электричек: два входа-выхода лучше, чем один, а пройти лишние несколько метров несложно.

Шатры и павильоны возле закрытого выхода полностью разобрали, теперь это территория стройки. Те, кто выходит из электричек на 4-й платформе (из Москвы) и спускается по лестнице возле первого вагона, тоже попадают на стройплощадку. Им придется вернуться на платформу и пройти до следующего лестничного схода в середине платформы.