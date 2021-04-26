На станции Крюково перекрыли проход в город от транзитного пешеходного перехода и разобрали пандус в самом переходе. С колясками пройти невозможно 26.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье 25 апреля перекрыли бетонными блоками проход от подземного перехода в «старый» город, в сторону рынка. Строители соорудили узкий проход, через который невозможно пройти с коляской. Кроме того, в самом переходе разобрали пандус.

Обновление. В понедельник 26 апреля мы проверили ситуацию с выходами из пешеходного тоннеля и дальнейшим проходом по улице. В 14:00 проход к автобусным остановкам был как обычно. А при выходе к рынку — вернее, к снесенным уже шатрам — уличный проход перекрыт. Там стройка. Закрыта и территория между двумя выходами из транзитного перехода — к автобусным остановкам и к рынку. В самом переходе соорудили пандус на лестнице при выходе к автобусам.

Проход перекрыли в выходные. Сам транзитный подземный переход — из одной части города в другую — открыт, как и выход из него, но дальше людям приходится идти по узкому и грязному проходу. При этом пандуса в обоих переходах нет — коляски и велосипеды надо тащить на руках. Людям на инвалидных колясках там в принципе невозможно спуститься и подняться одним.

Придётся потерпеть неудобства, говорил в прошлом году зампрефекта Дмитрий Морозов, но это больше похоже на пренебрежение интересами маломобильных людей, для которых такой организацией строительство создали нечеловеческие условия.

Пешеходы жалуются также на грязь во временном переходе. Проход закрыли из-за реконструкции станции Крюково — началась её глобальная перестройка. Возле 4-й платформы (крайняя со стороны Крюковской площади) работает бурильная установка «Мосгипротранса».

Платформы на станции будут сносить и строить новые. Начнут с четвертой — сейчас её готовят к демонтажу. Эти работы в перспективе потребуют перерывов в движении поездов, технологических «окон». Пока же проблемы возле станции, а будет еще сложнее — неизбежно перекроют привычные проходы. Зампрефекта по транспорту Дмитрий Морозов говорил: «Дискомфорт будем ощущать с лета», но начали ощущать уже сейчас.

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Метки:
станция крюково, мцд, маломобильные люди
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