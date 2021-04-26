В воскресенье 25 апреля перекрыли бетонными блоками проход от подземного перехода в «старый» город, в сторону рынка. Строители соорудили узкий проход, через который невозможно пройти с коляской. Кроме того, в самом переходе разобрали пандус.



Обновление. В понедельник 26 апреля мы проверили ситуацию с выходами из пешеходного тоннеля и дальнейшим проходом по улице. В 14:00 проход к автобусным остановкам был как обычно. А при выходе к рынку — вернее, к снесенным уже шатрам — уличный проход перекрыт. Там стройка. Закрыта и территория между двумя выходами из транзитного перехода — к автобусным остановкам и к рынку. В самом переходе соорудили пандус на лестнице при выходе к автобусам.