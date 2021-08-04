Никому не предложив помощь, он медленно спустился вниз, отошел от лестницы и встал подальше. Потом у него состоялся такой диалог с нашим корреспондентом:

— Вы из службы мобильности и помогаете подниматься?

— Да, но многие сами не хотят.

— Но вы же не предлагаете. И вы один.

— Есть ещё один на другой стороне моста.

— Нет его.

— Должен быть, наверное, отошёл.

Мост с трудом справляется с потоком людей. Осенью число пассажиров может увеличиться, а зимой движение по мосту замедлится из-за погоды. Но работа службы мобильности неудовлетворительна уже сейчас.

Очевидно, что двоих сотрудников, особенно в часы пик недостаточно. Очевидно, что им необходимо самим активно предлагать помощь: большинство людей стесняются просить о помощи, а мелкой надписи на их жилетах, что для этого они тут и стоят, явно недостаточно. Очевидно, что возле лестницы необходимо установить заметные указатели с информацией о работе этих помощников. Очевидно, что продолжать работу помощники должны по крайней мере до тех пор, пока между Привокзальной и Крюковской площадями не запустят бесплатные шаттлы.

Редакция «Зеленоград.ру» предлагала запустить их ещё до открытия моста (или дать людям иную альтернативу неудобному мосту). Мы отправили это предложение в префектуру, в РЖД, нашим депутатам в Московской и Государственной думе. Пока ответ пришёл лишь из префектуры: «возможность организации компенсационных автобусных маршрутов прорабатывается», написал заместитель префекта Дмитрий Морозов. Сколько времени займёт эта проработка и почему нельзя было заняться ей раньше, он не уточнил.

Жалобы и предложения на работу Центра содействия мобильности РЖД оставляйте по телефону 8-800-775-00-00 добавочный 1 (пока не будет жалоб в РЖД будут считать, что все довольны).