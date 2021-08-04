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Как сотрудники РЖД помогают людям переходить высокий пешеходный мост в Крюково (оказалось, довольно плохо) 04.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Новый пешеходный мост над станцией Крюково, как и ожидалось, оказался почти непреодолимым препятствием для многих людей, которым тяжело пройти пять лестничных пролетов вверх, а потом вниз — по узким ступенькам, часто в толпе. Это тяжело и молодым, особенно если они идут с сумками и колясками, велосипедами и самокатами. При этом в РЖД уверены, что их сотрудники помогают людям. Рассказываем, что происходит на самом деле.

Официальная позиция РЖД такая — на мосту дежурят сотрудники Центра содействия мобильности компании, они помогают маломобильным пассажирам подняться на мост и спуститься с него. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» уточнили, что дежурят два сотрудника, по одному у каждого лестничного схода, время их работы с 6 утра до 10 вечера. А в префектуре добавили, в чём именно заключается помощь: подъем багажа, детских колясок, сопровождение лиц пожилого возраста.

Люди, которым нужна помощь, идут по мосту постоянно, но мало кто видел этих помощников. Корреспондент «Зеленоград.ру» отыскал одного наверху лестницы. При нём дети пытались спуститься с велосипедами по крутому пандусу, мужчина заносил наверх детскую коляску, одновременно пожилой человек шел наверх с самокатом. Всё это на узкой лестнице, по пандусу, через который идёт толпа.

Никому не предложив помощь, он медленно спустился вниз, отошел от лестницы и встал подальше. Потом у него состоялся такой диалог с нашим корреспондентом:

— Вы из службы мобильности и помогаете подниматься?
— Да, но многие сами не хотят.
— Но вы же не предлагаете. И вы один.
— Есть ещё один на другой стороне моста.
— Нет его.
— Должен быть, наверное, отошёл.

Мост с трудом справляется с потоком людей. Осенью число пассажиров может увеличиться, а зимой движение по мосту замедлится из-за погоды. Но работа службы мобильности неудовлетворительна уже сейчас.

Очевидно, что двоих сотрудников, особенно в часы пик недостаточно. Очевидно, что им необходимо самим активно предлагать помощь: большинство людей стесняются просить о помощи, а мелкой надписи на их жилетах, что для этого они тут и стоят, явно недостаточно. Очевидно, что возле лестницы необходимо установить заметные указатели с информацией о работе этих помощников. Очевидно, что продолжать работу помощники должны по крайней мере до тех пор, пока между Привокзальной и Крюковской площадями не запустят бесплатные шаттлы.

Редакция «Зеленоград.ру» предлагала запустить их ещё до открытия моста (или дать людям иную альтернативу неудобному мосту). Мы отправили это предложение в префектуру, в РЖД, нашим депутатам в Московской и Государственной думе. Пока ответ пришёл лишь из префектуры: «возможность организации компенсационных автобусных маршрутов прорабатывается», написал заместитель префекта Дмитрий Морозов. Сколько времени займёт эта проработка и почему нельзя было заняться ей раньше, он не уточнил.

Жалобы и предложения на работу Центра содействия мобильности РЖД оставляйте по телефону 8-800-775-00-00 добавочный 1 (пока не будет жалоб в РЖД будут считать, что все довольны).

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Метки:
электричка, станция крюково, маломобильные люди, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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Обсуждение
Артем Журавский
Вчера, 21:30
Печально. Хуже всего, что это было предсказуемо.
Ольга Каплина
Вчера, 22:54
Я например боюсь высоты, как оказалось, а может быть сам переход сделан с нарушениями, слишком крутой. Лестница действительно узкая. Выдержат ли деревянные ступени и сам переход наверху не известно. Не хотелось бы проверить это на людях.
Оводова Ольга
6 часов назад
Инвалидную коляску им вдвоем вообще не затащить. Придется такси брать для перехода, спасибо, что предупредили. А как с 3-ей платформой? Туда теперь только через мост и никак иначе?
Анна Иванова
6 часов назад
Я тоже боюсь высоты, мост не вызывает доверия, щели между досками и они прогибаются в час пик. Каждый раз настраиваюсь на переход.
Ирина Горячева
6 часов назад
А как с 3-ей платформой? Туда теперь только через мост и никак иначе?
Со стороны "нового" города подземные переходы открыты для прохода на платформы.Из "старого" - сначала на мост
Ирина Горячева
6 часов назад
На верху мост выглядит каким то хлипким. Между досками зазоры. При ходьбе доски прогибаются вниз. Такое впечатление, что в какой то момент доски не выдержат.
Victor Fedorov
5 часов назад
Крюковская станция не только платформа с большим пассажирским потоком, она ещё и транзитный переход между двумя частями города, было очевидно, что такое стандартное, временное, узкое и труднопреодолимое решение, которое уже возвели будет не достаточно для того, чтоб потерпеть полтора года, что мешало заложить в бюджет ещё оду такую лестницу? Это же не только транзитный мост, но и переход к платформам со стороны старого города, речь идёт уже о безопастности людей в плохие погодные условия, когда всем надо на работу и учебу. С зонтами в дождь и гололёд в часы приезда электричек и автобусов, думать даже страшно о таком потерпеть.
Яна Яблочкова
5 часов назад
Это самое худшее.что сделано для зеленоградцев.Кто ж нас так "любит"?
Roman Turaev
4 часа назад
Да. Такой мост для такого крупного города как Зеленоград с прилегающими поселками явно недостаточен. Могли бы хоть по две лестницы с каждой стороны сделать. И обязательно автобусы пустить для маломобильных и с колясками.
Степанова Ольга
3 часа назад
Безобразие!
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