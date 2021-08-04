Новый пешеходный мост над станцией Крюково, как и ожидалось, оказался почти непреодолимым препятствием для многих людей, которым тяжело пройти пять лестничных пролетов вверх, а потом вниз — по узким ступенькам, часто в толпе. Это тяжело и молодым, особенно если они идут с сумками и колясками, велосипедами и самокатами. При этом в РЖД уверены, что их сотрудники помогают людям. Рассказываем, что происходит на самом деле.
Официальная позиция РЖД такая — на мосту дежурят сотрудники Центра содействия мобильности компании, они помогают маломобильным пассажирам подняться на мост и спуститься с него. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» уточнили, что дежурят два сотрудника, по одному у каждого лестничного схода, время их работы с 6 утра до 10 вечера. А в префектуре добавили, в чём именно заключается помощь: подъем багажа, детских колясок, сопровождение лиц пожилого возраста.
Люди, которым нужна помощь, идут по мосту постоянно, но мало кто видел этих помощников. Корреспондент «Зеленоград.ру» отыскал одного наверху лестницы. При нём дети пытались спуститься с велосипедами по крутому пандусу, мужчина заносил наверх детскую коляску, одновременно пожилой человек шел наверх с самокатом. Всё это на узкой лестнице, по пандусу, через который идёт толпа.
Никому не предложив помощь, он медленно спустился вниз, отошел от лестницы и встал подальше. Потом у него состоялся такой диалог с нашим корреспондентом:
— Вы из службы мобильности и помогаете подниматься?
— Да, но многие сами не хотят.
— Но вы же не предлагаете. И вы один.
— Есть ещё один на другой стороне моста.
— Нет его.
— Должен быть, наверное, отошёл.
Мост с трудом справляется с потоком людей. Осенью число пассажиров может увеличиться, а зимой движение по мосту замедлится из-за погоды. Но работа службы мобильности неудовлетворительна уже сейчас.
Очевидно, что двоих сотрудников, особенно в часы пик недостаточно. Очевидно, что им необходимо самим активно предлагать помощь: большинство людей стесняются просить о помощи, а мелкой надписи на их жилетах, что для этого они тут и стоят, явно недостаточно. Очевидно, что возле лестницы необходимо установить заметные указатели с информацией о работе этих помощников. Очевидно, что продолжать работу помощники должны по крайней мере до тех пор, пока между Привокзальной и Крюковской площадями не запустят бесплатные шаттлы.
Редакция «Зеленоград.ру» предлагала запустить их ещё до открытия моста (или дать людям иную альтернативу неудобному мосту). Мы отправили это предложение в префектуру, в РЖД, нашим депутатам в Московской и Государственной думе. Пока ответ пришёл лишь из префектуры: «возможность организации компенсационных автобусных маршрутов прорабатывается», написал заместитель префекта Дмитрий Морозов. Сколько времени займёт эта проработка и почему нельзя было заняться ей раньше, он не уточнил.
Жалобы и предложения на работу Центра содействия мобильности РЖД оставляйте по телефону 8-800-775-00-00 добавочный 1 (пока не будет жалоб в РЖД будут считать, что все довольны).