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Открыт пешеходный мост над станцией Крюково. Как идти на платформы, переходить в другую часть города и какие проблемы будут у пассажиров 30.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Открыт проход по временному пешеходному мосту через станцию Крюково. Это значит, что скоро закроют подземные переходы со стороны старого города. Переходить в новый город с Крюковской площади придется только по пешеходному мосту, на платформы — по нему же, а потом спускаться в подземный переход, чтобы попасть на платформы №2 и 3 (на 1-ю можно зайти с улицы). Со стороны Привокзальной площади тоннели будут открыты только для прохода на платформы.

По обеим сторонам станции Крюково накануне расставили информационные щиты, информирующие о закрытии тоннелей и обходу станции по высокому временному пешеходному мосту.

Обеспечение мобильности

На сходах нового моста (то есть, со стороны Крюковской и Привокзальной площадей) будут дежурить сотрудники Центра содействия мобильности пассажиров компании-перевозчика. Они не будут помогать людям переходить по мосту, а лишь «помогут сориентироваться на станции», сообщает департамент транспорта. Предложение редакции «Зеленоград.ру» об организации службы, которая будет помогать маломобильным людям переходить по высокому мосту с крутым пандусом, пока осталось без ответа чиновников.

Жителям Зеленограда для перемещения между старым и новым городом дептранс советует «пользоваться общественным транспортом». Приезжающим на электричке в Крюково пассажирам, чтобы попасть в старый город без перехода моста, придется идти минут 10 до ближайшей автобусной остановки «Крюковская эстакада». На Привокзальной площади нет автобусов, следующих в старый город.

О компенсационных автобусах между двумя частями города и помощи людям при переходе огромного моста речи не идет. Мы продолжаем просить наших читателей писать обращения во все инстанции по вопросу обеспечения мобильности.

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Кроме высокого моста есть и другие потенциальные проблемы

После закрытия переходов на станции Крюково к проблеме перехода высокого моста большой вероятностью добавятся следующие:

  • Двойные толпы пассажиров на выходе из тоннелей в город. Поскольку выйти со станции можно только в одну сторону, на Привокзальную площадь.
  • Двойная толпа у турникетов для входа на платформу №1 на Привокзальной площади. По той же причине: чтобы попасть туда из старого города, надо перейти мост и выйти на Привокзальную. Это платформа на Москву, в часы пик там народу много.
  • Будут перебегать пути, чтобы не идти по высокому мосту.
  • Ближайшая к станции автобусная остановка, откуда можно уехать из нового города в старый — «Крюковская эстакада». Идти до неё минут десять, учитывая выход из тоннеля и переход Привокзальной площади по светофору. Остановка находится на эстакаде, она небольшая и не рассчитана на большое количество ожидающих пассажиров.
  • Переходы закрывают с одной стороны, значит, торговцы там по-прежнему останутся и будут мешать пассажирам. Которых будет в два раза больше.

Зампрефекта Дмитрий Морозов в эфире радио «Зеленоград сегодня» в очередной раз призвал зеленоградцев «потерпеть» ситуацию с переходом станции по мосту.

Зачем это всё делают

Тоннели в Крюково закрываются на реконструкцию. Возле узкого перехода (тоннель №1) будут строить конкорс — уже постоянный надземный переход с лифтами и эскалаторами. Этот тоннель уже не откроется для пассажиров, его будут использовать в будущем как техническое помещение, сказал Дмитрий Морозов. Одновременно могут закрыть и билетные кассы со стороны старого города, вместо них должны поставить временные.

Тоннель №2 — транзитный — продлят в сторону Крюковской площади и откроют после реконструкции.

Одновременно будет продолжаться снос платформ и строительство новых — их будет три, а также укладка новых путей. С временного моста в процессе строительства планируют делать сходы для пассажиров на новые платформы. Как и при строительстве постоянного конкорса. Весь объем работ рассчитан еще на два года. Станцию Крюково реконструируют в рамках проекта МЦД-3 — соединения Ленинградского и Казанского направлений. Со стороны нового города и Новокрюковской улицы проложат дополнительные пути и построят платформу для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург — в Зеленограде будет остановка поездов ВСМ.

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд
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A T
2 часа назад
Кстати, подумала, давненько у нас Варламов не был. При всей неоднозначности (сочетание крутого контента с правильными мыслями и делами типа фонда "Внимание" и сферической в вакууме "урбанистики" глазами заезжего внутримкадного туриста без учёта специфики места и проживания) - вот бы была тема для ролика :) Здесь же всё: тема развития ОТ, пешеходная инфраструктура, чиновники, жд...
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