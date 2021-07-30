Зачем это всё делают

Тоннели в Крюково закрываются на реконструкцию. Возле узкого перехода (тоннель №1) будут строить конкорс — уже постоянный надземный переход с лифтами и эскалаторами. Этот тоннель уже не откроется для пассажиров, его будут использовать в будущем как техническое помещение, сказал Дмитрий Морозов. Одновременно могут закрыть и билетные кассы со стороны старого города, вместо них должны поставить временные.

Тоннель №2 — транзитный — продлят в сторону Крюковской площади и откроют после реконструкции.

Одновременно будет продолжаться снос платформ и строительство новых — их будет три, а также укладка новых путей. С временного моста в процессе строительства планируют делать сходы для пассажиров на новые платформы. Как и при строительстве постоянного конкорса. Весь объем работ рассчитан еще на два года. Станцию Крюково реконструируют в рамках проекта МЦД-3 — соединения Ленинградского и Казанского направлений. Со стороны нового города и Новокрюковской улицы проложат дополнительные пути и построят платформу для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург — в Зеленограде будет остановка поездов ВСМ.