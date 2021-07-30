Открыт проход по временному пешеходному мосту через станцию Крюково. Это значит, что скоро закроют подземные переходы со стороны старого города. Переходить в новый город с Крюковской площади придется только по пешеходному мосту, на платформы — по нему же, а потом спускаться в подземный переход, чтобы попасть на платформы №2 и 3 (на 1-ю можно зайти с улицы). Со стороны Привокзальной площади тоннели будут открыты только для прохода на платформы.
По обеим сторонам станции Крюково накануне расставили информационные щиты, информирующие о закрытии тоннелей и обходу станции по высокому временному пешеходному мосту.
На сходах нового моста (то есть, со стороны Крюковской и Привокзальной площадей) будут дежурить сотрудники Центра содействия мобильности пассажиров компании-перевозчика. Они не будут помогать людям переходить по мосту, а лишь «помогут сориентироваться на станции», сообщает департамент транспорта. Предложение редакции «Зеленоград.ру» об организации службы, которая будет помогать маломобильным людям переходить по высокому мосту с крутым пандусом, пока осталось без ответа чиновников.
Жителям Зеленограда для перемещения между старым и новым городом дептранс советует «пользоваться общественным транспортом». Приезжающим на электричке в Крюково пассажирам, чтобы попасть в старый город без перехода моста, придется идти минут 10 до ближайшей автобусной остановки «Крюковская эстакада». На Привокзальной площади нет автобусов, следующих в старый город.
О компенсационных автобусах между двумя частями города и помощи людям при переходе огромного моста речи не идет. Мы продолжаем просить наших читателей писать обращения во все инстанции по вопросу обеспечения мобильности.
После закрытия переходов на станции Крюково к проблеме перехода высокого моста большой вероятностью добавятся следующие:
- Двойные толпы пассажиров на выходе из тоннелей в город. Поскольку выйти со станции можно только в одну сторону, на Привокзальную площадь.
- Двойная толпа у турникетов для входа на платформу №1 на Привокзальной площади. По той же причине: чтобы попасть туда из старого города, надо перейти мост и выйти на Привокзальную. Это платформа на Москву, в часы пик там народу много.
- Будут перебегать пути, чтобы не идти по высокому мосту.
- Ближайшая к станции автобусная остановка, откуда можно уехать из нового города в старый — «Крюковская эстакада». Идти до неё минут десять, учитывая выход из тоннеля и переход Привокзальной площади по светофору. Остановка находится на эстакаде, она небольшая и не рассчитана на большое количество ожидающих пассажиров.
- Переходы закрывают с одной стороны, значит, торговцы там по-прежнему останутся и будут мешать пассажирам. Которых будет в два раза больше.
Зампрефекта Дмитрий Морозов в эфире радио «Зеленоград сегодня» в очередной раз призвал зеленоградцев «потерпеть» ситуацию с переходом станции по мосту.
Тоннели в Крюково закрываются на реконструкцию. Возле узкого перехода (тоннель №1) будут строить конкорс — уже постоянный надземный переход с лифтами и эскалаторами. Этот тоннель уже не откроется для пассажиров, его будут использовать в будущем как техническое помещение, сказал Дмитрий Морозов. Одновременно могут закрыть и билетные кассы со стороны старого города, вместо них должны поставить временные.
Тоннель №2 — транзитный — продлят в сторону Крюковской площади и откроют после реконструкции.
Одновременно будет продолжаться снос платформ и строительство новых — их будет три, а также укладка новых путей. С временного моста в процессе строительства планируют делать сходы для пассажиров на новые платформы. Как и при строительстве постоянного конкорса. Весь объем работ рассчитан еще на два года. Станцию Крюково реконструируют в рамках проекта МЦД-3 — соединения Ленинградского и Казанского направлений. Со стороны нового города и Новокрюковской улицы проложат дополнительные пути и построят платформу для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург — в Зеленограде будет остановка поездов ВСМ.