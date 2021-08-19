Деревянный настил моста через станцию Крюково выглядит ненадежным. Выяснили, сколько людей он может выдержать 19.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Деревянный настил временного пешеходного моста через станцию Крюково не выглядит надежным. Доски прогибаются, между ними видны щели, настил изнашивается. Спросили у РЖД, на какую нагрузку он рассчитан.

В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что нагрузка, которую может выдержать временный мост, в проектном решении определена значением веса людей — четыре килопаскаля (кПа) или 408 килограмм на квадратный метр. Это нормативная временная нагрузка пешеходных мостов, определенная ГОСТ 33390–2015 (пункт 5.2).

Может ли нагрузка быть больше — сложно сказать. В часы пик люди идут на мосту довольно плотно. Например, на фотографии ниже на трёх квадратных метрах находится 14 человек, то есть 4,7 человека на квадратный метр. Если принять средний вес взрослого человека в 80 кг, то при такой плотности нагрузка будет 376 кг/на кв.м. — близко к предельно допустимой, но всё же немного ниже.

В ОЖД заверили, что мост осматривают ежедневно, а менять настил будут в случае его износа. Есть ли этот износ, тоже определяется при осмотре.

Проект моста на станции Крюково делало АО «Ленгипротранс». Это типовой временный мост — такие же стоят, например, на станциях Каланчевской и Тимирязевской, где идет реконструкция в связи с другими и уже запущенными МЦД. Аналогичные сооружения строят и при реконструкции автомобильных дорог — к примеру, такой мост стоял у метро «Сокол» во время строительства развязки.

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Метки:
станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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