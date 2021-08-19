В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что нагрузка, которую может выдержать временный мост, в проектном решении определена значением веса людей — четыре килопаскаля (кПа) или 408 килограмм на квадратный метр. Это нормативная временная нагрузка пешеходных мостов, определенная ГОСТ 33390–2015 (пункт 5.2).

Может ли нагрузка быть больше — сложно сказать. В часы пик люди идут на мосту довольно плотно. Например, на фотографии ниже на трёх квадратных метрах находится 14 человек, то есть 4,7 человека на квадратный метр. Если принять средний вес взрослого человека в 80 кг, то при такой плотности нагрузка будет 376 кг/на кв.м. — близко к предельно допустимой, но всё же немного ниже.