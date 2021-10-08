— 21 сентября при спуске по временному мосту чрез железнодорожные пути моя 17-летняя дочь поскользнулась и ударилась о ступеньки спиной. «Скорую» оттуда вызывать не стала, потому что не могла и предположить, что всё так серьёзно. К обеду спина стала болеть сильнее, и дочь из колледжа поехала домой. К вечеру мы обратились в зеленоградский травмпункт при детской поликлинике в 15-м микрорайоне. Сделав снимок и поставив диагноз «компрессионный перелом 11-го позвонка», дочь прямо из травмпункта госпитализировали по скорой помощи в Тушинскую больницу. На дообследовании диагноз уточнили: «компрессионный перелом 12-го позвонка», — пишет читательница «Зеленоград.ру».

— Первое, и самое важное, — это переломанный ребенок, у неё болит спина. Второе — теперь на три месяца пропуск колледжа. Третье — дочь на будущее уже боится ходить по этому мосту (придётся на автобусе). Впереди зима — как по нему ходить?

От знакомых узнала, что 22 сентября на этом мосту ещё двое упали (мужчина и пожилая женщина). Пожилой женщине понадобилась медицинская помощь, прямо из Крюково её забрали на «скорой помощи». А сколько таких случаев? Надеюсь, власти Зеленограда не станут закрывать глаза на проблему и обезопасят спуск и подъём по временному мосту через железнодорожные пути в Крюково, — говорит женщина.