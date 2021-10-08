Медцентр «Томоград» спонсор темы
«Самое важное — это переломанный ребёнок, у неё болит спина». Уже несколько человек получили травмы на пешеходном мосту станции Крюково 08.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Мама девочки, пострадавшей на пешеходном мосту между «старым» и «новым» городом на станции Крюково, рассказала «Зеленоград.ру», как всё произошло. Также стало известно о других случаях падения с травмами на воздушном переходе. Ждём комментариев от префектуры, департамента здравоохранения и железнодорожного ведомства.

— 21 сентября при спуске по временному мосту чрез железнодорожные пути моя 17-летняя дочь поскользнулась и ударилась о ступеньки спиной. «Скорую» оттуда вызывать не стала, потому что не могла и предположить, что всё так серьёзно. К обеду спина стала болеть сильнее, и дочь из колледжа поехала домой. К вечеру мы обратились в зеленоградский травмпункт при детской поликлинике в 15-м микрорайоне. Сделав снимок и поставив диагноз «компрессионный перелом 11-го позвонка», дочь прямо из травмпункта госпитализировали по скорой помощи в Тушинскую больницу. На дообследовании диагноз уточнили: «компрессионный перелом 12-го позвонка», — пишет читательница «Зеленоград.ру».

— Первое, и самое важное, — это переломанный ребенок, у неё болит спина. Второе — теперь на три месяца пропуск колледжа. Третье — дочь на будущее уже боится ходить по этому мосту (придётся на автобусе). Впереди зима — как по нему ходить?

От знакомых узнала, что 22 сентября на этом мосту ещё двое упали (мужчина и пожилая женщина). Пожилой женщине понадобилась медицинская помощь, прямо из Крюково её забрали на «скорой помощи». А сколько таких случаев? Надеюсь, власти Зеленограда не станут закрывать глаза на проблему и обезопасят спуск и подъём по временному мосту через железнодорожные пути в Крюково, — говорит женщина.

Читайте также
Пешеход сломал позвоночник на временном мосту над станцией Крюково

«Лично чуть не навернулся, шёл в 05:07, и единственным покрытием на тот момент был влажный иней, сцепкость обуви ощущалась, будто бы идёшь по очищенной от снега хоккейной коробке», «Сам чуть не пи*дыкнулся с лестницы данного перехода — очень скользко в дождь», «Мост страшный, неудобный и опасный. Пожилые люди тоже жалуются на головокружение и высоту моста. Говорить можно много, но не будьте равнодушными. Если хоть как-то можно повлиять на изменение ситуации, то было бы неплохо. Ребёнок ездит на учёбу на электричке и вынужден ежедневно с этим сталкиваться», — пишут в комментариях к предыдущей публикации читатели «Зеленоград.ру».

Сначала противоскользящее покрытие РЖД обещали сделать на мосту до конца сентября, но уже 29-го мост покрылся скользким инеем, который к середине дня слегка присыпали песком. Лишь 7 октября на ступеньках появились металлические порожки с узкими полосками резины посередине. К обеду 8-го прорезиненные порожки установили только на половине лестницы со стороны «нового» города. Выглядит не очень спасительно, притом что и сами ступени достаточно узкие, при ходьбе не получается наступить на них всей стопой.

Редакция отправила запросы в департамент здравоохранения и в РЖД о случаях травмирования на пешеходном мосту через железную дорогу в Крюково и о мерах, какие собираются предпринимать для повышения безопасности перехода. Также ждём ответа от префектуры на обращение, отправленное в городскую администрацию мамой пострадавшей девочки.

Читайте также
Высокий, узкий, ненадежный и скользкий — четыре главные претензии к временному пешеходному мосту на станции Крюково. И чем он опасен в будущем
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, травма
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Магазин техники DNS откроется в «Иридиуме». Есть вакансии Новости
Зеленоградский стартап EMIIA создал цифровую карту загруженности спортивных площадок Хайтек
На месте кафе «Андерсон» на площади Юности открывается новое заведение Новости
«Самое важное — это переломанный ребёнок, у неё болит спина». Уже несколько человек получили травмы на пешеходном мосту станции Крюково Истории
Асимметрия в фитнесе и спорте. Интервью с Денисом Осиповым, тренером высшей категории, специалистом по кондиционной подготовке единоборцев Партнерский материал
Соревнование «Кросс лыжников» — 16 октября на лыжероллерной трассе Афиша
Большие детские праздники от BY Shop — по выходным в Зеленопарке Реклама
«Однажды на станции Крюково…» — криминальные драмы, скандалы и аварии из газет столетней давности: кольцо баронессы, бандитская пуля, невнимательный машинист Истории
Двор «Флейты» с обеих сторон: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Открылся после реконструкции магазин «Мяснов» в 9 микрорайоне. Смотрите, что внутри Новости
Занятия с репетиторами в группах по математике, русскому и обществознанию для ОГЭ и ЕГЭ — вот что предлагает АБИТ Партнерский материал
Большую парковку в Никольском проезде благоустроят. Оплату брать не планируют Новости
«Ваши коммуникации в наших руках» — письмо в редакцию о том, как «Жилищник» выполняет капитальный ремонт Истории
Бесплатный автобус между Крюковской и Привокзальной площадями изменит маршрут, чтобы не стоять в пробках Новости
Гастрономический фестиваль «Папа повар» — 17 октября в 10 микрорайоне Афиша
Французская кофейня Noir в Зеленограде. Кофе на миндальной обжарке, хрустящие круассаны и потрясающая десертная карта Реклама
Более пятисот дольщиков строительства ЖК в Андреевке получат квартиры, которые они ждали шесть лет Новости
Пешеход сломал позвоночник на временном мосту над станцией Крюково Новости
Началось общественное обсуждение проекта реконструкции «Иридиума» Новости
Переименованы две зеленоградские остановки. Теперь есть «Спортивный комплекс» и «Улица Радио» Новости
В московских школах хотят делать экспресс-тесты на коронавирус. Это позволит не отправлять классы на карантин Новости
Начались продажи квартир в новых домах 19-го микрорайона. И в старых, которые снесут через несколько лет Новости
Три человека получили сильные ожоги из-за возгорания автомобилей после столкновения возле торгового комплекса «Панфиловский» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру