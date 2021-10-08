Мама девочки, пострадавшей на пешеходном мосту между «старым» и «новым» городом на станции Крюково, рассказала «Зеленоград.ру», как всё произошло. Также стало известно о других случаях падения с травмами на воздушном переходе. Ждём комментариев от префектуры, департамента здравоохранения и железнодорожного ведомства.
— 21 сентября при спуске по временному мосту чрез железнодорожные пути моя 17-летняя дочь поскользнулась и ударилась о ступеньки спиной. «Скорую» оттуда вызывать не стала, потому что не могла и предположить, что всё так серьёзно. К обеду спина стала болеть сильнее, и дочь из колледжа поехала домой. К вечеру мы обратились в зеленоградский травмпункт при детской поликлинике в 15-м микрорайоне. Сделав снимок и поставив диагноз «компрессионный перелом 11-го позвонка», дочь прямо из травмпункта госпитализировали по скорой помощи в Тушинскую больницу. На дообследовании диагноз уточнили: «компрессионный перелом 12-го позвонка», — пишет читательница «Зеленоград.ру».
— Первое, и самое важное, — это переломанный ребенок, у неё болит спина. Второе — теперь на три месяца пропуск колледжа. Третье — дочь на будущее уже боится ходить по этому мосту (придётся на автобусе). Впереди зима — как по нему ходить?
От знакомых узнала, что 22 сентября на этом мосту ещё двое упали (мужчина и пожилая женщина). Пожилой женщине понадобилась медицинская помощь, прямо из Крюково её забрали на «скорой помощи». А сколько таких случаев? Надеюсь, власти Зеленограда не станут закрывать глаза на проблему и обезопасят спуск и подъём по временному мосту через железнодорожные пути в Крюково, — говорит женщина.
«Лично чуть не навернулся, шёл в 05:07, и единственным покрытием на тот момент был влажный иней, сцепкость обуви ощущалась, будто бы идёшь по очищенной от снега хоккейной коробке», «Сам чуть не пи*дыкнулся с лестницы данного перехода — очень скользко в дождь», «Мост страшный, неудобный и опасный. Пожилые люди тоже жалуются на головокружение и высоту моста. Говорить можно много, но не будьте равнодушными. Если хоть как-то можно повлиять на изменение ситуации, то было бы неплохо. Ребёнок ездит на учёбу на электричке и вынужден ежедневно с этим сталкиваться», — пишут в комментариях к предыдущей публикации читатели «Зеленоград.ру».
Сначала противоскользящее покрытие РЖД обещали сделать на мосту до конца сентября, но уже 29-го мост покрылся скользким инеем, который к середине дня слегка присыпали песком. Лишь 7 октября на ступеньках появились металлические порожки с узкими полосками резины посередине. К обеду 8-го прорезиненные порожки установили только на половине лестницы со стороны «нового» города. Выглядит не очень спасительно, притом что и сами ступени достаточно узкие, при ходьбе не получается наступить на них всей стопой.
Редакция отправила запросы в департамент здравоохранения и в РЖД о случаях травмирования на пешеходном мосту через железную дорогу в Крюково и о мерах, какие собираются предпринимать для повышения безопасности перехода. Также ждём ответа от префектуры на обращение, отправленное в городскую администрацию мамой пострадавшей девочки.