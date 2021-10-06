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Пешеход сломал позвоночник на временном мосту над станцией Крюково 06.10.2021 ZELENOGRAD.RU

О тяжёлой травме при падении на пешеходном мосту в Крюково сообщила в префектуру местная жительница и попросила городскую администрацию сделать надземный переход безопасным. Ранее мы писали о травмоопасности деревянного настила и ступенек.

«Моя дочь 21 сентября получила травму (перелом позвоночника) при падении на временном пешеходном мосту через железную дорогу в Крюково, — пишет зеленоградка в префектуру. — Деревянные ступеньки в дождливую погоду (а почти весь сентябрь лил дождь) очень скользкие, а что будет с приходом зимы? Кто мне ответит за переломанного ребёнка? Прошу провести экспертизы, насколько безопасно данное сооружения. Сделать подъём и спуск максимально безопасными».

В зеленоградской больнице не смогли уточнить, были или есть пациенты с травмами из-за падения на мосту в Крюково. Однако другой источник, близкий к медицинским кругам, рассказал нам, что в больницах и травмпунктах отмечают случаи с пострадавшими в чрезвычайных происшествиях, ДТП или связанные с криминалом. Травмы, полученные при падении на опасном надземном переходе, к таким не относится.

Автор обращения в префектуру не уточняет возраст пострадавшей. Если это несовершеннолетний ребёнок, то и стационар другой — детский.

«Зеленоград.ру» отправил в Департамент здравоохранения запрос о случаях травмирования на временном пешеходном мосту через железную дорогу в Крюково, отмеченных в больницах и травмпунктах, а также в РЖД — чтобы ведомство предприняло меры и предотвратило повторение подобных происшествий.

Ранее мы писали, как в предпоследнее сентябрьское утро деревянный настил пешеходного моста над станцией Крюково оброс скользким инеем. В РЖД обещали до октября уложить на мосту противоскользящее покрытие, но только посыпали настил песком.

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Неизвестно также, как будут убирать снег на мосту и лестницах. Октябрьская железная дорога отвечает, что алгоритм уборки определят при подготовке железнодорожной инфраструктуры к зимнему периоду, а её периодичность будет зависеть от количества осадков.

Об основных претензиях к временному пешеходному мосту и будущих опасностях мы рассказывали ещё в начале августа — через неделю после его открытия. С тех пор ничего не изменилось.

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Метки:
происшествия, станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, травма
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