Неопределенность с тарифами МЦД для поездок из Зеленограда продолжает сохраняться, хотя до обещанного запуска движения осталось меньше пяти месяцев. Официально мэрия отмалчивается, а сам мэр высказывается туманно — его слова можно понять по-разному.
Ключевой вопрос — к какой зоне МЦД будет относиться станция Крюково. Если к зоне «Центральная», то стоимость проезда будет как для всех остальных москвичей. Если же к зоне «Пригород» — проезд будет дороже и не будет льгот при пересадке на автобус. Источник в мэрии ещё в прошлом году рассказывал — все станции МЦД на территории Москвы будут в «центральной» зоне, но сам Собянин ни разу не высказывался публично по этому вопросу. Наоборот — его слова, что с вводом МЦД проезд подешевеет «более чем в два раза» показывал как раз, что Крюково собираются оставить в пригородной зоне.
Но в начале марта мэр высказался чуть более обнадёживающе — на закрытом мероприятии в честь юбилея Зеленограда он сказал (цитируем по репортажу газеты 41): «В этом году начнет свою работу наземное метро Москвы — МЦД. Зеленоград в аспекте скорости и стоимости поездок не будет отличаться от других районов столицы. Это позволит полноценно считать город частью Москвы с точки зрения транспортной близости». Казалось бы, это то самое долгожданное решение, но на самом деле, сказанные в таком контексте они могут означать что угодно. Ответа на вопрос — к какой же зоне МЦД будет относиться Крюково — в словах Собянина так и нет.
Поэтому в середина марта редакция «Зеленоград.ру» отправила на имя Собянина официальный запрос. И только сегодня, когда все сроки ответа уже прошли, из глубин мэрии удалось вытащить ответ. Радоваться нечему. «В данный момент идет подготовка новой билетной системы, проработка тарифных решений, в том числе зонирование. Тарифное меню для будущего МЦД-3 сейчас находится в проработке, окончательных решений по зонированию и тарификации для МЦД-3 еще не принято», — ответили за мэра.
А в публичных выступлениях Собянин продолжает старательно избегать темы стоимости проезда на МЦД. В недавнем большом интервью он сказал лишь, что уже на запущенных диаметрах МЦД стало наземным метро, интегрированным с наземным транспортом. «Это победа, все теперь ждут продолжения банкета», сказал мэр, имея в виду запуск МЦД-3. Однако в случае отнесения Крюково к пригородной зоне, ни тарифов метро, ни «московской» интеграции с наземным транспортом зеленоградцам не видать.
Сотни читателей «Зеленоград.ру» требуют, чтобы станция Крюково находилась в центрально зоне МЦД — зеленоградцы хотят иметь равные транспортные права с остальными москвичами. Да и невозможно понять, почему проезд по МЦД от Крюково до ближайшего метро в Ховрино на расстояние около 20 километров может стоить дороже, чем проезд на МЦД внутри МКАД на расстояние в полтора раза больше.
Этого никак нельзя допустить. «Зеленоград.ру» просит вас также оставить свою подпись, если вы считаете справедливым и необходимым включить Зеленоград (станцию Крюково) в центральную зону МЦД — zelenograd.ru/mcd-za-50