Поправка чиновников

Поэтому в середина марта редакция «Зеленоград.ру» отправила на имя Собянина официальный запрос. И только сегодня, когда все сроки ответа уже прошли, из глубин мэрии удалось вытащить ответ. Радоваться нечему. «В данный момент идет подготовка новой билетной системы, проработка тарифных решений, в том числе зонирование. Тарифное меню для будущего МЦД-3 сейчас находится в проработке, окончательных решений по зонированию и тарификации для МЦД-3 еще не принято», — ответили за мэра.

А в публичных выступлениях Собянин продолжает старательно избегать темы стоимости проезда на МЦД. В недавнем большом интервью он сказал лишь, что уже на запущенных диаметрах МЦД стало наземным метро, интегрированным с наземным транспортом. «Это победа, все теперь ждут продолжения банкета», сказал мэр, имея в виду запуск МЦД-3. Однако в случае отнесения Крюково к пригородной зоне, ни тарифов метро, ни «московской» интеграции с наземным транспортом зеленоградцам не видать.