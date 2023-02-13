Проект планировки дороги через Южную промзону и лес за «Ангстремом», через пути Октябрьской железной дороги возле платформы Малино и до Малинской улицы одобрен градостроительно-земельной комиссией мэрии Москвы. В целом это пять километров дорог, путепровод через пути с четырьмя полосами движения, реконструкция нескольких улиц и проездов.

Об этом сообщила префектура, но мэрия пока не опубликовала соответствующий документ. На эстакаде через Малино будет по две полосы движения в каждом направлении. Проект подразумевает строительство проездов 4806 и 65, говорится в сообщении. Очевидно, имеется в виду продление этих проездов со стороны старого города (на кругу у МИЭТа) и нового (возле 23-го микрорайона) с целью достроить Георгиевский проспект, представленный сейчас двумя удаленными друг от друга отрезками дорог. Также будут реконструированы участки Центрального и Георгиевского проспектов, Первомайской, Малинской, Железнодорожной улиц и проезда № 4922 (между «Элмой» и стадионом «Ангстрем»).

Проект строительства развязки в Малино обсуждали на публичных слушаниях еще в 2012 году. Он вызвал споры, жители Малино просили изменить траекторию дороги в сторону Малинской улицы (чтобы удалить от жилых домов на Школьной и Лесной), не затрагивать жилые дома, сместить развязку в сторону ЛЭП, соединить с Фирсановским шоссе. Эти просьбы были оценены властями как «нецелесообразные», поскольку голосов за проект было больше.