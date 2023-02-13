Одобрен проект планировки транспортной развязки через железную дорогу в Малино 13.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Проект планировки дороги через Южную промзону и лес за «Ангстремом», через пути Октябрьской железной дороги возле платформы Малино и до Малинской улицы одобрен градостроительно-земельной комиссией мэрии Москвы. В целом это пять километров дорог, путепровод через пути с четырьмя полосами движения, реконструкция нескольких улиц и проездов.

Об этом сообщила префектура, но мэрия пока не опубликовала соответствующий документ. На эстакаде через Малино будет по две полосы движения в каждом направлении. Проект подразумевает строительство проездов 4806 и 65, говорится в сообщении. Очевидно, имеется в виду продление этих проездов со стороны старого города (на кругу у МИЭТа) и нового (возле 23-го микрорайона) с целью достроить Георгиевский проспект, представленный сейчас двумя удаленными друг от друга отрезками дорог. Также будут реконструированы участки Центрального и Георгиевского проспектов, Первомайской, Малинской, Железнодорожной улиц и проезда № 4922 (между «Элмой» и стадионом «Ангстрем»).

Проект строительства развязки в Малино обсуждали на публичных слушаниях еще в 2012 году. Он вызвал споры, жители Малино просили изменить траекторию дороги в сторону Малинской улицы (чтобы удалить от жилых домов на Школьной и Лесной), не затрагивать жилые дома, сместить развязку в сторону ЛЭП, соединить с Фирсановским шоссе. Эти просьбы были оценены властями как «нецелесообразные», поскольку голосов за проект было больше.

Тем не менее, в 2020 году власти начали делать проект планировки территории для прохождения развязки — этим занималась Москомархитектура. Старый соединял по кратчайшему пути Южную промзону и поселок Малино с выездом на Кутузовское шоссе в «новом» городе. При этом часть дороги шла по лесу в старом городе, а в Малино эстакада «прорезала» три улицы в поселке — то есть, планировался снос нескольких домов. Перед началом работы с новым проектом сообщалось, что дорогу в лесу проложат по уже существующей просеке вдоль опор ЛЭП. А что все-таки будет с частными домами в Малино, непонятно было и тогда, и сейчас.

Возможно, проект развязки увязывали с проектом реконструкции станции Малино в рамках МЦД-3. Между Малино и Фирсановской строят железнодорожный мост, саму станцию тоже будут реконструировать.

Когда построят новый путепровод в Малино, пока неизвестно. Зато сейчас началось строительство другого переезда между новым и старым городом — тоннеля в Алабушево и подъездных дорог. Его построят в 2026 год.

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