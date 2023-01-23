Для работ по титулу ВСМ надо освободить место возле путей, то есть снести несколько жилых домов и изъять земельные участки. Это долгий процесс, который сейчас на этапе ожидания выхода официальных распоряжений и постановлений. К тоннелю это не имеет отношения, но стройка может задержаться, поскольку жители домов у железной дороги в Алабушево фактически оказались внутри стройплощадки. Они активно протестуют против постоянных и очень шумных работ.

В Алабушево также предстоит перестроить надземный пешеходный переход на станции. Построен он с нарушениями — опоры и конкорс со стороны поселка попадают на участок, где будут прокладывать дополнительные пути. Хотя задел под перспективные пути ВСМ существовал в этом месте давно. Переход демонтируют, но сначала построят новый — тоже надземный. Точные сроки начала строительства сейчас неизвестны.