Автомобильная дорога свяжет старый и новый город — 14 микрорайон и Западную промзону. Для переезда строят тоннель под железной дорогой в Алабушево. Эти работы привязали к проекту МЦД от Зеленограда, поэтому проложить тоннель планируют в этом году. Но условия сложные — возле платформы Алабушево на «пятачке» развернулись масштабные стройки для МЦД и ВСМ.
Тоннель для автодороги прокладывают закрытым способом. Он пройдет со стороны Крюково (нового города) под строящейся железнодорожной эстакадой — мостом для разъезда поездов. Тоннель строит подрядчик РЖД, а наземной частью будущей трассы займется город в лице ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Наземная часть — это подъездные дороги со стороны 14-го микрорайона и Западной промзоны, круговой перекресток на пересечении с улицей Конструктора Лукина и проездом 684. Автодорогу с тоннелем включили в новую московскую адресную инвестиционную программу (АИП), сроки строительства в документе обозначили «до 2026 года».
Тоннель при этом планируют проложить раньше — в этом году, сообщили «Зеленоград.ру» в подрядной организации РЖД. В числе прочих строек в Алабушево эта приоритетная, поскольку её связали с проектом МЦД-3. Физически строительству тоннеля ничего не мешает. Но рядом ведутся другие работы — все буквально на участке метров в триста. Это, в числе прочего, строительство железнодорожной эстакады и дополнительных 5 и 6 путей для скоростных поездов (по проекту головного участка ВСМ — высокоскоростной магистрали Москва—Петербург). Эстакада пройдет как раз над тоннелем и будущей автодорогой.
Для работ по титулу ВСМ надо освободить место возле путей, то есть снести несколько жилых домов и изъять земельные участки. Это долгий процесс, который сейчас на этапе ожидания выхода официальных распоряжений и постановлений. К тоннелю это не имеет отношения, но стройка может задержаться, поскольку жители домов у железной дороги в Алабушево фактически оказались внутри стройплощадки. Они активно протестуют против постоянных и очень шумных работ.
В Алабушево также предстоит перестроить надземный пешеходный переход на станции. Построен он с нарушениями — опоры и конкорс со стороны поселка попадают на участок, где будут прокладывать дополнительные пути. Хотя задел под перспективные пути ВСМ существовал в этом месте давно. Переход демонтируют, но сначала построят новый — тоже надземный. Точные сроки начала строительства сейчас неизвестны.