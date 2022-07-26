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Финансирование строительства нового переезда через железную дорогу в Зеленограде могут утвердить в ближайшие дни 26.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Готов проект путепровода — автомобильной дороги между старым и новым городом с тоннелем под железной дорогой в Алабушево. На днях должен решится вопрос о включении этого строительства в адресную инвестиционную программу. Если решится положительно и власти выделят деньги на переезд, то его могут построить за два-три года. Это будет уже третий переезд через железную дорогу в Зеленограде.

Переезд через железную дорогу в Алабушево планируется обсуждать на этой неделе в мэрии, сообщил «Зеленоград.ру» источник в городской администрации. Путепровод состоит из подземной и наземной частей. При этом наземную часть — подъездные дороги со стороны 14-го микрорайона и Западной промзоны, круговой перекресток на пересечении будущей автодороги с улицей Конструктора Лукина и проездом 684 — будет строить Москва. А прокол для строительства тоннеля под железнодорожными путями — РЖД.

Когда полтора года назад начинали готовить проект, предполагалось, что на новой дороге и в тоннеле будет по две полосы движения, вдоль дороги сделают тротуар. Запроектированы установка четырех светофоров, движение автобусов по путепроводу, устройство новых остановок. Со стороны села Алабушево вдоль дороги поставят шумозащитный экран. Транспортный узел на пересечении улиц Михайловка, Александровка и Алабушевская (около двухсот метров) переделают, здесь будет по три полосы в каждом направлении.

Еще один давний проект связи старого и нового Зеленограда — путепровод в Малино — должен связать Центральный проспект и Малинскую улицу в новом городе. Но этот проект пока находится лишь на этапе согласования проекта планировки, дальнейшего финансирования для него в адресной инвестиционной программы Москвы пока не предусмотрено. Однако его реализацию могут ускорить планы РЖД по реконструкции платформы Малино — в предпроектных разработках над обновленной станцией проходит как раз перспективный путепровод — автомобильная дорога.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, сюжет: строительство тоннеля в алабушево
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