Редкой деревеньке уготована судьба слиться с городом и стать его частью, сохранив при этом деревенский уклад жизни и самобытность. Малино повезло. Рассказываем, как Малино пережило войну, сделалось любимым местом для дачников и чуть не стало «воротами в Зеленоград», как там процветал лыжный туризм, какой была малинская школа и чем торговал поселковый магазинчик москвичам на зависть.
В начале 20-го века Малино, лежавшее южнее Октябрьской железной дороги, было ни то ни сё — не деревня, не слобода, не рабочий посёлок: 12 дворов, кустарный кирпичный завод и артель столяров-мебельщиков — традиционного для округи промысла. Между Малиным и посёлком Крюково тянулись сушильные сараи кирпичного завода Ивана Егорова, где подвизалось в летний сезон 105 рабочих, в основном из соседних губерний. Печи для обжига кирпичей топили торфом, который добывали здесь же, на Малинском болоте. Но держал этот бизнес не местный житель, а крестьянин Касимовского уезда Тимофей Новиков, арендовавший в 1907 году болотные угодья «на предмет добывания торфа». На малинском торфе Новиков разжился и скоро стал хозяином собственного заводика в Александровке, нанял толкового управляющего, и если б не Первая мировая…
Ничем кроме живописных богатых глиной окрестностей тогдашнее Малино похвастать не могло: ни церковки, ни школы, ни господской усадьбы, ни даже своей торговлишки — ничего этого в бедной деревеньке отродясь не бывало. Даже дачники, облюбовавшие места вдоль железной дороги сюда ещё не добрались. Всё у старого Малино было впереди.
После революции неграмотным малинцам повезло — в 1925 году в этих краях появилась энергичная молодая учительница Юлия Красноглядова. Она организовала ячейку Общества «Долой неграмотность», куда вошли 110 жителей окрестных деревень, в том числе и крестьяне из Малино. В соседних Медведках устроили избу-читальню, которую назвали именем видного здешнего революционера, председателя Ревтрибунала Николая Крыленко. Сам Крыленко, носивший партийную кличку Абрам, жил в соседнем Крюкове, и помимо своих прокурорских обязанностей заведовал избой-читальней — был, как тогда говорили, «избачом».
В этой избе-читальне открылся пункт по ликвидации неграмотности для взрослых. Юлия Красноглядова не только учила малинцев читать и писать, но и вела с ними беседы о происхождении Земли и человека, рассказывала об истории, культуре, политической экономии, устраивала для них революционные праздники и проводила «Ленинскую неделю».
А ещё она возила своих подопечных на экскурсии в Москву: в Мавзолей Ленина, в зоопарк, в музей революции, в музей здравоохранения, в обсерваторию, в Госкино, и вдобавок принимала в избе-читальне экскурсии из московских школ. Малинцы многому у неё научились, о чём свидетельствуют их подписи на справке, выданной учительнице избачом Крыленко.
На справке о работе избы-читальни можно прочесть фамилии крестьян, живших в Малино в 1920-х годах: Игнатьевы, Головановы, Никитины, Жукины. Ещё были Слёзкины — фотография этой семьи сохранилась в архивах Зеленоградского музея.
В 1920-30-х годах маленькое Малино стало прирастать жителями. На картах 1930-х годов наряду со Старым Малиным появляется в районе кирпичного завода Новое Малино.
Одни новосёлы перебирались поближе к цивилизации, к железной дороге, других сгоняла с насиженных мест насильственная коллективизация и раскулачивание.
«Мой прадед Дмитрий Михайлович Коровин переехал с семьей в Малино в конце 1930-х годов, он был из раскулаченных крестьян Тульской губернии, — рассказал „Зеленоград.ру“ уроженец Малино Денис Смирнов. — Коровины поселились на улице Малинской в доме 24, который стоял недалеко от колодца. Прадед был кузнецом. Семья у него была большая — шестеро детей, один умер в младенчестве. Жену его звали Мария Максимовна, она не работала, сидела дома с детьми. Позже они взяли в свою семью ещё одну девочку, у которой не осталось родных. Потом, правда, нашёлся отец этой девочки и забрал дочку к себе. В семье была корова — кормилица. Её несколько раз отбирали, но потом возвращали назад. До войны прадед ездил на работу в Москву».
К 1940-м годам разросшееся Малино перебралось на другую сторону железной дороги — появились улицы Железнодорожная, Солнечная.
Когда началась война, малинского кузнеца Дмитрия Коровина в армию не взяли — у него была бронь. Без кузнеца на селе нельзя. «Работа у прадеда была очень тяжёлая — он подковывал лошадей, и нужно было иметь много сил и хорошее здоровье, чтобы справится с лошадью, — поделился воспоминаниями Денис Смирнов. — Поэтому кузнецам требовалось усиленное питание. Вероятно, им давали продуктовый паёк, который Дмитрий Михайлович относил в семью, а сам недоедал, опухал от голода. На работе он получил производственную травму — искра от кузнечного горна лишила его глаза».
Когда фашистские войска подходили к Москве, жена кузнеца Мария Коровина вместе с другими жителями Малино участвовала в устройстве заградительных сооружений, рыла траншеи.
«Сына прадедушки — 17-летнего парня, как и других таких же молодых ребят из Малино, обманули вербовщики. Сказали: „Запишитесь в такую-то часть — будете охранять склады“, а вместо этого их видимо послали на передовую. С войны они не вернулись», — рассказывает Денис Смирнов.
В дни боёв за Крюково в доме Коровиных остановились наши бойцы, устроили что-то вроде штаба. Семье пришлось перебраться в землянку. В дом разрешали войти, погреться и взять какие-то вещи только бабушке и младшей из дочерей кузнеца — Зине. «Я военным платочки стирала, а они мне хлеб давали», — вспоминает Зинаида Дмитриевна Коровина.
Когда фашистов прогнали из Крюково старшая сестра Зины — Антонина бегала в Крюково посмотреть, что там творится. Вернулась домой и рассказала, что видела убитого парня лет восемнадцати — он лежал на улице, сжимая винтовку. Видно шёл в атаку и погиб. На руках у него были домашние вязаные варежки, наверно от мамы или бабушки. Это ей запомнилось.
После отхода немцев малинцы похоронили в братской могиле трёх красноармейцев, погибших в боях за Москву, имена солдат так и остались неизвестны. Позже захоронение отметили светлым валуном с положенной на него солдатской каской.
«Камень, из которого сделан этот памятник, привёз мой отец, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны Сафонов Иван Тимофеевич, для строительства дома по улице Прудная, — рассказала Галина Сафонова. — Мы, дети играли около него, забирались и прыгали, это был наш своеобразный тренажёр. А потом, по просьбе сельчан, отец отвёз его в садовое товарищество на то место, где он сейчас находится, и теперь правнуки Ивана Сафонова ходят туда и кладут цветы к подножию памятника».
В послевоенные годы Малино стало активно строиться, прирастать новыми улицами, возле него появилась одноименная железнодорожная платформа, а само Малино превратилось в рабочий посёлок. Административно Малино относилось к Кутузовскому сельскому поселению, и органом власти здесь был Кутузовский сельсовет.
По воспоминаниям местных жителей, во второй половине 1940-х на кирпичном заводе близ Малино работали военнопленные из немцев и белорусских коллаборантов. Часть из них отпустили со временем, часть увезли куда-то на машинах. А некоторые мужчины женились на местных жительницах и остались в Малино.
На работу малинцы ездили на электричке по всей округе: одни отправлялись на Сходню, где трудились на мебельной фабрике, другие ездили на Химкинские заводы, многие работали на предприятиях в Москве. Была работа и в округе — на кирпичном заводе, который в 1961 году объединили с бетонно-растворным объединением, образовав завод железобетонных изделий (ЖБИ-25). Жительница Малино Елена вспоминает: «На улице Заводской, неподалеку от Крюкова малинцы работали на заводе ЖБИ-25, где делали железобетонные плиты, кирпичи, а глину для них добывали в карьерах возле деревни Рожки и возили на завод».
Другая жительница, Юлия Глухова, припомнила, что в 1950-х годах местные жители подрабатывали плотницким ремеслом на строительстве новых домов — посёлок активно строился. В районе улицы Первомайская вырос целый дачный район, расширилась и та часть Малино, что лежала севернее железной дороги, появились улицы Вишнёвая, Дачная.
Неподалеку от Малино был санаторий, где тоже работали местные жители. «После войны моя бабушка Зинаида Коровина будучи молоденькой девушкой работала несколько лет в санатории близ Малино, как тогда говорили „на подносе“ — официанткой, — поделился семейной историй Денис Смирнов. — Эта работа позволяла приносить домой какие-то пищевые отходы для коровы и поросят. После смены она тащила тяжёлый бидон, который на полпути прятала в придорожных кустах, а сама шла на танцы в Рузино. На обратном пути забирала бидон и несла домой».
По воспоминаниям жительницы Малино Ольги Смирновой, улица Школьная появилась в 1952 году: «Расположилась она между „старым“ Малино и новым дачным посёлком (улица Первомайская). Своё название — Школьная — получила гораздо позже, когда на месте футбольного поля, на котором проходили областные межрайонные матчи (было и такое в истории нашего посёлка) выстроили начальную школу».
Прежде, в военные и послевоенные годы, ребятишки из Малино учились в Каменской школе. Зимой в мороз по сугробам путь до Каменки был нелегким. В скудные военные годы ребятишкам не хватало самого необходимого: теплой одежды и обуви, школьных тетрадей — ученики писали на газетах. Когда Малино разрослось, встал вопрос о собственной школе. Посреди посёлка построили длинное одноэтажное здание с просторным крыльцом, вокруг разбили вишнёвый сад. Вдоль штакетника, ограждавшего школьный двор, посадили молодые деревца.
«Я училась в Малинской начальной школе до четвёртого класса, пока её не закрыли в начале 1970-х, — вспоминает старожил посёлка Елена. — В классе у нас было человек 10-12. Мою первую учительницу звали Ниной Ильиничной. Она была не местная — приехала откуда-то, сначала жила на квартире у хозяев, потом вышла замуж и осталась в Малино. Изначально малинская школа была восьмилеткой. Потом средние классы убрали, и осталась только начальная. Дальше учеников переводили в Крюковскую школу, куда ребята ездили на электричке или ходили пешком».
Когда школу закрыли, в её здании сделали общежитие. Впоследствии школу снесли, вишневый сад вокруг неё съели козы, и сейчас на этом месте детская площадка. К слову, детсада в Малино не было. Малыши в основном сидели дома под присмотром старших — бабушек, братьев или сестёр.
Памятью о школе осталась улица Школьная. По воспоминаниям Ольги Смирновой, «Среди новосёлов были разные люди: военнослужащие, учительница, рабочий с местного кирпичного завода, специалисты московских предприятий, фотокорреспондент газеты союзного значения — многие семьи, пережившие войну и получившие возможность иметь собственное жилье. Жили дружно. Общие вопросы и дела решали на сходах. Вместе рыли и чистили пруды, вместе сажали вдоль них деревья. Гуляли друг у друга на свадьбах, местные роднились с дачниками. Впрочем, никто и никогда не делил нас на местных и дачников. Всей улицей провожали в последний путь. Помогали друг другу, делились всем, чем могли».
Когда в конце 1950-х годов началось строительство города-спутника, его железнодорожным центром по замыслу проектировщиков должно было стать Малино, а не Крюково. Первый архитектор Зеленограда Игорь Рожин описывал в своём выступлении перед московскими школьниками такую картину: «Там, где сейчас маленькая платформа Малино и несколько дач, через 2-3 года будет выстроена основная станция прибытия в новый город».
Подробнее он писал об этом в статье «Первый город спутник под Москвой», опубликованной в журнале «Жилищное строительство» №3 1959 года: «Связь нового города с Москвой предполагается по Октябрьской железной дороге со станции Малино и автобусом и машинами по Ленинградскому шоссе. Платформа Малино должна быть реконструирована и оборудована пассажирским павильоном, переходным мостом через пути и привокзальной площадью».
Как видно, одна из главных магистралей на схеме ведёт от общегородского центра через плотину между водоёмами к станции Малино. Вместо скромной платформы здесь собирались возвести двухэтажный вокзал из стекла и бетона: в цоколе устроить кассы, наверху расположить зал ожидания, а по бокам сделать веранды с широкими крышами.
Почему же отказались от этой идеи? Причиной стала переориентация промышленного назначения города-спутника. Изначально его собирались строить не только на месте деревень Матушкино и Савёлки, но и на месте деревень Ржавки и Елино, стоявших на Ленинградском шоссе. Но, когда в 1962 году власти приняли решение разместить в Спутнике предприятия электронной промышленности, план строительства города пришлось пересмотреть.
Наличие предприятий микроэлектроники с высокой степенью секретности исключало вариант, при котором Ленинградское шоссе — международная автомагистраль «разрезала» бы город. Поэтому план 1959 года в 1962 году переработали, в том числе отказавшись от идеи сделать Малино парадным въездом в Зеленоград. Точно неизвестно, кто в большей степени повлиял на решение о развитии Зеленограда в сторону станции Крюково, но в начале 1960-х её существенно модернизировали и построили на ней подземный пешеходный переход. Так началось ползучее наступление Зеленограда на Крюково, а идея развития железнодорожного сообщения через Малино ушла в прошлое. Сама эта платформа появилась в расписании только в 1964 году. Когда в 1987-м Крюково присоединили к Зеленограду, о развитии железнодорожного сообщения через Малино окончательно забыли — постепенно эта платформа превратилась в наименее задействованную на всем протяжении от Ленинградского вокзала до Крюкова.
Неподалеку от железной дороги в Прудном переулке стоит большой кирпичный полуразрушенный дом. Прежде это был магазин — с высоким крыльцом и стеклянными дверями с большими деревянными ручками. Внутри покупателей встречали прилавки с бакалеей и хлебные полки, пустовавшие большую часть дня.
«Утром в магазине выстраивалась очередь за хлебом, — воспоминает Денис Смирнов. — Его разбирали сразу, как привозили. После придешь, а хлеба уже нет. Ходили с холщёвыми сумками, и хлеб носили без упаковки прямо в этой сумке. Весь хлеб — будь то ржаной или пшеничный, называли просто хлебом, не разделяя его, как в других местностях: дескать, хлеб — это буханка чёрного, а белый — это батон или булка».
«Очень хороший был магазинчик в 1970-х начале 1980-х годов, — считает Юлия Глухова. — Товары там были такие, что даже в Москве не всегда купишь. Мы иной раз приезжали на дачу, только чтоб купить что-нибудь в магазинчике. Там продавали, например, печень трески в больших банках, а ещё была очень вкусная бочковая селёдка иваси, ею торговали на развес. И были замечательные конфеты в виде длинных карамельных палочек, перевитых цветными полосами».
Еще один объект социальной инфраструктуры в тогдашнем Малино — фельдшерский пункт — стоял неподалеку от футбольного поля. Пациентов в нём принимала местная жительница.
В 1960-х годах на Малинской улице была библиотека, занимавшая половину одноэтажного деревянного дома. Когда в 1970-х её закрыли, часть книжного фонда раздали жителям на руки. «У нас сохранилось много книг с отметкой этой библиотеки, — рассказал Денис Смирнов. — Мальчишками мы лазили в эту заброшенную библиотеку». Оставшуюся часть книжного фонда приняла старая Крюковская библиотека, переехавшая в 1980 году в небольшое помещение на Заводской улице. А в середине 1990-х книги из Малино вошли во вновь созданную в 14-м микрорайоне библиотеку театра и кино №252, где хранятся по сей день.
Живописные окрестности Малино круглый год манили горожан. «Места у нас были красивые, — рассказала Зеленоград.ру уроженка Малино Елена, — поэтому зимой по выходным к нам приезжало много лыжников из Москвы. Они заранее договаривались с квартирными хозяевами на весь сезон, приезжали компаниями, переодевались и шли кататься по округе, добирались даже до Снегирей. Потом возвращались, пили чай, переодевались в городскую одежду и уезжали обратно. Такие лыжники-туристы зимой бывали чуть не в каждом доме. За хлопоты они платили хозяевам какую-то небольшую денежку».
Другой местной «фишкой» были Малинские пруды, вырытые после войны, когда брали глину для кирпичного завода. Пять прудов представляли собой каскад, соединенный ручьями. В прудах водилась и водится рыба — караси, бычки, живёт выдра, по берегам гнездятся утки. Их использовали как пожарные водоёмы, летом в них купались, хозяйки полоскали с мостков бельё. «Мы бы и до сих пор там купались, но фекальные стоки из собачьего приюта загрязняют воду, — сетует Юлия Глухова. — В 80-х годах государство почистило эти пруды, теперь там водоохранная зона. Их давно пора чистить снова, но никто этим не занимается. В четвёртом и пятом прудах вода держится плохо, видимо, нарушена система их подпитки».
Летом в 1960-70-х годах в Малино из Москвы наезжали дачники. Местные жители сдавали комнаты, многие семьи с детьми отдыхали из года в год. Ребятишкам в Малино было раздолье: купание и рыбалка, лес, полный грибов и ягод, уличные игры: бадминтон, волейбол, футбол. «У нас в Малино было много и своей поселковой молодёжи, — вспоминает старожил Елена. — На футбольном поле, которое сейчас заросло, парни играли в футбол, приходили и крюковские и кутузовские ребята. Зимой на этом же поле играли в хоккей. Катались на коньках и на лыжах по лесу».
«Помню, на Малинской улице по нечётной стороне в 1980-х годах было две свалки, — поделился воспоминаниями Денис Смирнов. — Одна свалка строительной техники, огромные краны, экскаваторы и прочее. Вторая свалка завода электроники. Мальчишки тащили оттуда бракованные запчасти от игр «Электроника-5» («Ну погоди», «Тайна третьей планеты»): стекла, плёнки и прочее, солнечные батареи на клейкой ленте от калькуляторов клеили на велосипеды. Дальше по чётной стороне было большое озеро. Туда ходили купаться. В сторону Фирсановки ходили в лес за грибами.
В 1980-90-х годах примыкавшая к Зеленограду со стороны 8-го микрорайона часть Малино постепенно втягивалась в орбиту городской жизни. За покупками и на работу его жители ходили в Зеленоград, в остальном же образ жизни был скорее деревенский. Наша читательница Наталия Боровкова в середине 1980-х годов, будучи школьницей, часто ходила в Малино в гости к бабушкиной сестре.
«Дом её — огромный, трехэтажный, весь резной, с просторным чердаком, яблоневым садом и огородом стоял со стороны Зеленограда, — рассказала Наталия „Зеленоград.ру“. — У бабушкиной сестры было приусадебное хозяйство: она разводила на продажу нутрий, продавала яблоки из своего сада, возделывала огород. Главная улица Малино была чисто деревенской — по одной её стороне стояли дома, по другой тянулся лес, где росли хорошие грибы: боровики, лисички. Чем дальше тянулась улица, тем менее ухоженными становились дома — заросшие дичающими садами. В Малино в те годы жили в основном уже пожилые люди. Меж жителей ходили разговоры, что Малино вот-вот будут сносить».
Малинцы не хотели расставаться с посёлком и переезжать в Зеленоград, хотя городские удобства и манили. Но обмен дома на городскую квартиру воспринимался как неравноценный, ведь жилплощадь выделяли по количеству человек, согласно санитарной норме, а частный дом с участком был зачастую куда более просторным.
В конце концов эту часть Малино действительно снесли. В лесу за Железнодрожной улицей еще можно найти фундаменты и подвалы от старых домов. На месте других домов была построена школа со стадионом (сейчас это подразделение школы 1528), колледж и станция «скорой помощи».
Близость города чувствовалась и в старой части Малино. В конце 1980-х годов на Малинской улице у колодца поставили будку таксофона. Чтоб позвонить, нужно было опустить в щель 2 копейки. Весь посёлок ходил туда звонить.
В начале 1990-х годов Малинскую улицу заасфальтировали. Был в Малине и свой водопровод. Правда, для питья и готовки жители предпочитали колодезную воду. «Она была очень вкусная, — рассказала Юлия Глухова. — Люди сами собирались и чистили эти колодцы. А потом в 80-х годах какие-то хулиганы, скорее всего приезжие, стали бросать в колодцы дохлых кошек, мёртвых лягушек, и люди перестали брать оттуда воду. Сейчас колодцы стоят заколоченные».
В 1987 году Малино вместе с другими соседними селениями официально вошло в черту Зеленограда. Окрестности Малино оставались живописными, пока в 1990-х годах в посёлке не начали строить районную тепловую станцию РТС-4. После этого округа, по мнению местных жителей, сильно потеряла в привлекательности. «Раньше тут был яблоневый сад, карьеры, стоял хутор, — рассказывает Юлия Глухова. — В лесу было полно грибов и ягод, на Малинском болоте в изобилии росла клюква. Теперь осталось только вспоминать о былом».
«Из-за строительства теплоцентрали чуть ли не половину посёлка снесли, — сетует старожил Елена, — раньше Малино было гораздо больше. А те, кого тогда не тронули, до сих пор живут в неопределённости: непонятно, оставят нас или снесут».
«Мы жили в Малино, пока наш дом не сломали под строительство ТЭЦ, — рассказывает Денис Смирнов. — Вместо этого в 90-е годы дали квартиру в Зеленограде. На месте дома сначала был котлован, а сейчас на участке ничего нет. Наши родственники после получения квартиры и разборки дома (дома кто-то выкупал и вывозил, разбирая на месте) долгое время использовали участок, где оставались гараж и сарай, под дачу, пока город не застроил эту территорию».
Впрочем, не все перемены вызывали грусть. Когда Малино стало частью Зеленограда, в сельской жизни появились элементы городского комфорта: сделали хорошую подъездную дорогу к посёлку и пустили по ней рейсовый автобус. В 2005-м заасфальтировали улицу Школьную вокруг прудов — раньше к ней было не подъехать: глину постоянно развозило, хотя местные жители КАМАЗами ссыпали туда щебень — всё уходило в землю. В 2000-м году в Малино провели газ — большое облегчение для хозяек, которым раньше приходилось топить дровами печи и плиты или покупать газовые баллоны, которые заправляли в 19-м микрорайоне. Правда, газом пользуются не все малинцы — дорого. Старый малинский водопровод сменило централизованное московское водоснабжение. И конечно в посёлке появился скоростной интернет. Эти блага цивилизации привлекают в Малино новых жителей — люди покупают земельные участки и строят современные загородные дома со всеми удобствами.
«Зеленоград.ру» благодарит краеведа Александру Алфёрову, читателей нашего портала: Наталию Боровкову и Дениса Смирнова, а так же жительниц Малино Юлию Глухову и старожила Елену за помощь в подготовке этой статьи.