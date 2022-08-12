Малино превращается в рабочий посёлок

В послевоенные годы Малино стало активно строиться, прирастать новыми улицами, возле него появилась одноименная железнодорожная платформа, а само Малино превратилось в рабочий посёлок. Административно Малино относилось к Кутузовскому сельскому поселению, и органом власти здесь был Кутузовский сельсовет.

По воспоминаниям местных жителей, во второй половине 1940-х на кирпичном заводе близ Малино работали военнопленные из немцев и белорусских коллаборантов. Часть из них отпустили со временем, часть увезли куда-то на машинах. А некоторые мужчины женились на местных жительницах и остались в Малино.

На работу малинцы ездили на электричке по всей округе: одни отправлялись на Сходню, где трудились на мебельной фабрике, другие ездили на Химкинские заводы, многие работали на предприятиях в Москве. Была работа и в округе — на кирпичном заводе, который в 1961 году объединили с бетонно-растворным объединением, образовав завод железобетонных изделий (ЖБИ-25). Жительница Малино Елена вспоминает: «На улице Заводской, неподалеку от Крюкова малинцы работали на заводе ЖБИ-25, где делали железобетонные плиты, кирпичи, а глину для них добывали в карьерах возле деревни Рожки и возили на завод».

Другая жительница, Юлия Глухова, припомнила, что в 1950-х годах местные жители подрабатывали плотницким ремеслом на строительстве новых домов — посёлок активно строился. В районе улицы Первомайская вырос целый дачный район, расширилась и та часть Малино, что лежала севернее железной дороги, появились улицы Вишнёвая, Дачная.

Неподалеку от Малино был санаторий, где тоже работали местные жители. «После войны моя бабушка Зинаида Коровина будучи молоденькой девушкой работала несколько лет в санатории близ Малино, как тогда говорили „на подносе“ — официанткой, — поделился семейной историй Денис Смирнов. — Эта работа позволяла приносить домой какие-то пищевые отходы для коровы и поросят. После смены она тащила тяжёлый бидон, который на полпути прятала в придорожных кустах, а сама шла на танцы в Рузино. На обратном пути забирала бидон и несла домой».