Безопасность на болоте

В сырую погоду и половодье близко к болоту — его топям и озёрам — подойти сложно, а когда сухая погода стоит достаточно долго, заболоченные участки становятся проходимы до самой открытой воды. Однако здесь вместо твердой почвы у вас под ногами окажется сплавина — толстый ковер из мха и влаголюбивых растений, зыбкий и пружинистый как батут.

Когда-то здесь была открытая вода, но постепенно водоём заболотился — с берега на поверхность воды надвинулась водная и болотная растительность: зелёные и сфагновые мхи, мирт, сабельник болотный и другие «зеленые захватчики». Поэтому у берега сплавина толще и ходить здесь относительно безопасно: «батут» покачивается, сочится влагой, и всё же держит.

Но чем дальше вглубь болота, тем тоньше сплавина — сверху этого не видно, разве что воды при каждом шаге выступает всё больше, да вокруг начинают просвечивать «окна» — зеркальца воды или подернутые влагой участки, где сплавина очень тонка. Под сплавиной находится слой полужидкого ила, состоящий из частично перегнивших остатков растений, из которых впоследствии образуется торф. Если забыть об осторожности, в эту кашицеобразную массу можно провалиться. Чтобы этого не случилось, нужно быть очень внимательным и осторожным, ступать по кочкам, ориентируясь на деревья и кусты — там, где они растут, «земля» достаточно надежна и укреплена их корнями.

«Что, вы хотите, чтобы я шёл через болота один?! Ватсон, так вы сами запрещали мне там даже гулять!» — возмущался известный герой повести Артура Конан Дойля. И действительно, не стоит ходить на болото одному — случись что, товарищ придёт на помощь. Как именно это нужно сделать: положить рядом с провалившимся человеком несколько жердин и толстых веток. Где их взять на болоте, покрытом в основном мхом и кустиками жесткой травы? Палки не валяются там повсюду, вот почему, передвигаясь по Малинскому болоту, разумнее всего держаться поблизости к деревьям и кустам. Если палок нет, годится верёвка или то, что может её заменить: ремень, пояс, другой предмет одежды, за который можно ухватиться. К пострадавшему нужно подобраться ползком, подать конец палки или верёвки и помочь выбраться. Помните, когда человека вытягивают из болота, его ни в коем случае нельзя отпускать и делать паузу, иначе он очень быстро уйдет в топь.

Если всё-таки вы отправились на болото в одиночку и провалились, помните, что первым делом необходимо подавить панику и успокоиться — именно паника и сопряжённые с ней резкие хаотичные движения в этой ситуации опаснее всего. Нужно ни в коем случае не дергаться, дышать равномерно, прийти в себя и осмотреться, позвать на помощь — вокруг болота есть пешеходные тропинки, возможно, вас услышат. Снимите все отягощающие вас вещи: рюкзак, куртку или плащ — одежда может помочь вам выбраться, если рядом не окажется никакой палки или жерди. Нашлась палка — отлично! Положите её поперек на поверхность болота перед собой, вцепитесь и, медленно подтягиваясь, перенесите вес на неё. Если палки нет, бросьте перед собой куртку или плащ. Осторожно вытягивайте верхнюю часть тела, ложась на куртку, смещая центр тяжести с ног на туловище — одежда приостановит затягивание в трясину. Если рядом есть свисающие ветки, кусты, ухватитесь за них и медленно подтягивайтесь. Не делайте резких движений. Если падаете, старайтесь упасть плашмя на живот или спину, чтобы не окунуться с головой.

И ещё: болото — неподходящее место для прогулок с детьми.