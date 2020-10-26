Недавно объявленное памятником природы Малинское болото — это возможность увидеть приполярный ландшафт, не покидая пределов Зеленограда. Болото действительно очень похоже на лесотундру, ведь тундра — это, собственно, торфяное болото и есть, только замерзшее. В осеннюю пору оно особенно красиво: манит прозрачными золотистыми далями, соблазняет клюквой и грибами. Но болото — место небезопасное, поход туда требует подготовки и надежной компании. Читайте в нашем репортаже, что можно увидеть на болоте, как до него добраться и безопасно гулять.
Малинское болото — это небольшое, но очень живописное местечко в лесу за 8 микрорайоном. Образовалось болото на водоразделе рек Сходни и Горетовки, в котловине, оставленной ледником после Московского оледенения, которое закончилось 190-170 тысяч лет назад, как сообщает в исследовании «Природа Зеленограда и его окрестностей» Ю.А. Насимович. В 19 веке на Малинском болоте добывали торф, для этого его даже арендовали крестьяне из соседних губерний. Из-за выемки торфа на болоте образовалось несколько озерец, которые позже затянулись, но два — малое и большое — видны до сих пор.
Малинское болото — верховое, то есть подпитывается в основном дождевыми и талыми водами, которые бедны минеральными солями. Благодаря скоплению мягкой дождевой воды на нём образовалась сплавина — зыбкий плавающий слой белого болотного мха, явление довольно редкое, потому что этот мох не переносит ни малейшей примеси солей. Вот почему Малинское болото крайне уязвимо и по-своему уникально.
По краям «окон» открытой воды можно увидеть удивительный ландшафт: правильное чередование заболоченных и лесистых участков, «краснокнижные» растения и цветы, в том числе и хищные, насекомоядные. Можно набрать грибов и ягод — клюквы, черники, голубики — и понаблюдать за птицами.
Расположено Малинское болото на широкой лесной просеке с ЛЭП, которая начинается от Солнечной аллеи (за территорией МОЭСК) и пересекает лес до Железнодорожной улицы (корпуса 856 и территории бывшей школы надомного обучения, ныне подразделения гимназии 1528). Длина всей просеки — около 500 метров, болота занимают примерно её половину, затапливая весной большие территории, а засушливым летом или осенью сжимаясь до заболоченных пустошей вокруг двух озёр, связанных протоками.
Добраться сюда можно от жилых домов 8 микрорайона по асфальтовой лесной дорожке (Яндекс-маршрут от автобусной остановки «Поликлиника 105»), или с Солнечной аллеи, свернув в лес на грунтовую дорожку перед зданием МОЭСК (Яндекс-маршрут от автобусной остановки «Солнечная аллея»), или от корпуса 856 (Яндекс-маршрут от автобусной остановки «корпус 856»). К самим болотам на просеке ведут тропинки через лес и подлесок.
Карту Малинского болота с точками и фотографиями можно посмотреть на карте Google:
В сырую погоду и половодье близко к болоту — его топям и озёрам — подойти сложно, а когда сухая погода стоит достаточно долго, заболоченные участки становятся проходимы до самой открытой воды. Однако здесь вместо твердой почвы у вас под ногами окажется сплавина — толстый ковер из мха и влаголюбивых растений, зыбкий и пружинистый как батут.
Когда-то здесь была открытая вода, но постепенно водоём заболотился — с берега на поверхность воды надвинулась водная и болотная растительность: зелёные и сфагновые мхи, мирт, сабельник болотный и другие «зеленые захватчики». Поэтому у берега сплавина толще и ходить здесь относительно безопасно: «батут» покачивается, сочится влагой, и всё же держит.
Но чем дальше вглубь болота, тем тоньше сплавина — сверху этого не видно, разве что воды при каждом шаге выступает всё больше, да вокруг начинают просвечивать «окна» — зеркальца воды или подернутые влагой участки, где сплавина очень тонка. Под сплавиной находится слой полужидкого ила, состоящий из частично перегнивших остатков растений, из которых впоследствии образуется торф. Если забыть об осторожности, в эту кашицеобразную массу можно провалиться. Чтобы этого не случилось, нужно быть очень внимательным и осторожным, ступать по кочкам, ориентируясь на деревья и кусты — там, где они растут, «земля» достаточно надежна и укреплена их корнями.
«Что, вы хотите, чтобы я шёл через болота один?! Ватсон, так вы сами запрещали мне там даже гулять!» — возмущался известный герой повести Артура Конан Дойля. И действительно, не стоит ходить на болото одному — случись что, товарищ придёт на помощь. Как именно это нужно сделать: положить рядом с провалившимся человеком несколько жердин и толстых веток. Где их взять на болоте, покрытом в основном мхом и кустиками жесткой травы? Палки не валяются там повсюду, вот почему, передвигаясь по Малинскому болоту, разумнее всего держаться поблизости к деревьям и кустам. Если палок нет, годится верёвка или то, что может её заменить: ремень, пояс, другой предмет одежды, за который можно ухватиться. К пострадавшему нужно подобраться ползком, подать конец палки или верёвки и помочь выбраться. Помните, когда человека вытягивают из болота, его ни в коем случае нельзя отпускать и делать паузу, иначе он очень быстро уйдет в топь.
Если всё-таки вы отправились на болото в одиночку и провалились, помните, что первым делом необходимо подавить панику и успокоиться — именно паника и сопряжённые с ней резкие хаотичные движения в этой ситуации опаснее всего. Нужно ни в коем случае не дергаться, дышать равномерно, прийти в себя и осмотреться, позвать на помощь — вокруг болота есть пешеходные тропинки, возможно, вас услышат. Снимите все отягощающие вас вещи: рюкзак, куртку или плащ — одежда может помочь вам выбраться, если рядом не окажется никакой палки или жерди. Нашлась палка — отлично! Положите её поперек на поверхность болота перед собой, вцепитесь и, медленно подтягиваясь, перенесите вес на неё. Если палки нет, бросьте перед собой куртку или плащ. Осторожно вытягивайте верхнюю часть тела, ложась на куртку, смещая центр тяжести с ног на туловище — одежда приостановит затягивание в трясину. Если рядом есть свисающие ветки, кусты, ухватитесь за них и медленно подтягивайтесь. Не делайте резких движений. Если падаете, старайтесь упасть плашмя на живот или спину, чтобы не окунуться с головой.
И ещё: болото — неподходящее место для прогулок с детьми.
Даже в сухую погоду для хождения по болоту, скорее всего, понадобятся резиновые сапоги или, как минимум, непромокаемые кроссовки. А после дождей — болотные сапоги с высокими голенищами. Вода в болоте холодная, это чувствуется даже сквозь резину, поэтому тёплые носки не помешают. Одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, не маркой. Вещи, которые берёте с собой, лучше сложить в рюкзак, чтобы руки оставались свободными, если понадобится ухватиться за что-то для равновесия. Если есть надёжная верёвка, положите её в карман, чтоб была под рукой, на всякий случай. Возьмите с собой репелленты — на болоте может быть много комаров.
Малинское болото — сфагновое болото, покрытое толстым мягким слоем влажного светло-зеленого мха сфагнума. «Сфагнос» — по-гречески губка. Когда сфагнум засыхает, то обесцвечивается, становясь почти белым. Отсюда и его народное название — «белый мох».
Сфагнум иначе называют торфяным мхом, поскольку из него образуется верховой торф (спрессованные остатки мха, подвергшиеся неполному разложению) — пока верхушка мха растёт, низ отмирает. Почему же он не гниёт, как другие растения? Потому что содержит фенол — антисептик, убивающий бактерии. Сфагнум издавна применяют как антибактериальное и противогрибковое средство при лечении ран. Он спас немало жизней на фронтах Первой и Второй мировых войн, заменяя собой йод и вату при нехватке перевязочных материалов.
На болоте встречаются и другие мхи, например, кукушкин лён, названный так потому, что напоминает стебли льна, а его семенная коробочка, торчащая на конце стебля, окраской похожа на кукушку, вот его и прозвали в народе — кукушкин лён. Но сфагнум значительно преобладает.
Если взглянуть на осеннее болото, всё оно поверх мшистого ковра поросло жесткой, шершавой на ощупь, порыжелой травой. Это осока и её родня — пушица влагалищная, они любят расти там, где вода стоит вровень с моховым покровом (учитывайте это, когда будете гулять — пушица служит сигналом для путника: будь осторожен!). На Малинском болоте это фоновые растения, образующие обширные кочкарники.
Пушица обильно цветет в начале лета. Её цветочек — малозаметный колосок, а после цветения образуется пушистая головка — белая пуховка. Эти лёгкие лохматые пуховки колышутся под ветром, и кажется, будто на болоте выпал снег. Увидите такую картину — полюбуйтесь издали, но близко не подходите — под пушицевым покровом скрываются сильно обводнённые топи. К слову, то же можно увидеть и в тундре, далеко за полярным кругом. Там пушица — излюбленный корм для северных оленей, диких зверей и водоплавающих птиц. А на Малинском болоте отдельные стойкие экземпляры пушицы могут встретиться даже поздней осенью, в октябре.
Название этой разновидности пушицы — «влагалищная» — дано из-за особой части листа — прикорневого влагалища. Это бурая трубочка или желобок, которая охватывает стебель снизу и защищает нижние листья от мороза.
Растительность Малинского болота не назовешь богатой и разнообразной — расти на болоте трудно, ведь там нет жирной богатой питательными веществами почвы. Под слоем мха только кислые, бедные, почти лишённые кислорода воды, непригодные для большинства растений. Лишь немногим удалось приспособиться. Например, мирту болотному, занесённому в красную книгу Москвы. Осенью его бурые жёсткие листья, напоминающие брусничные, вспыхивают алым на солнце, и тогда Малинское болото будто горит, радуя глаз яростной, чахоточной красотой. Болотный мирт называют вечнозелёным — как и у брусники, его грубые кожистые листья служат не один сезон и сменяются по мере износа.
Несмотря на скромные размеры, мирт болотный — не трава, а кустарник. Вообразите деревце, крона которого зимой утопает в снегу, лишь отдельные ветви торчат над сугробами. Вот так и живёт болотный мирт, «спрятавшись» в толстый мох. На самом деле над болотом видны лишь отдельные ветки, основная часть находится в слое сфагнума. Дернешь одну ветку, тут же закачаются соседние — ведь это одно растение. Правда, каждая ветка сама хочет быть кустиком и обрастает собственными корнями.
Полюбоваться миртом на болоте можно не только осенью, но и весной в пору цветения, которое бывает в апреле — начале мая.
Цветы его похожи на ландыш. На каждой ветке полтора десятка белых цветочков, и вся веточка будто усыпана жемчугом — цветки, искрящиеся на вечернем солнце, светятся на фоне бурого сфагнума и только начинающего пробуждаться леса. Над ними гудят голодные пчелы, но миртовый мед человеку не годится — от него кружится голова, это «пьяный мед». Недаром викинги гнали из ядовитого болотного мирта самогон и красиво называли его «нордическим грогом».
Если внимательно рассматривать то, что на Малинском болоте растёт под ногами, можно заметить совсем мелкое, но чрезвычайно интересное растение — хищную насекомоядную росянку круглолистную, занесённую в Красную книгу Москвы. Каждый лист у неё вроде колючей ложки в бриллиантовых капельках клея — «росы». Она такая крошечная, что спичка рядом с ней, как оглобля. И эта малютка-хищница способна переварить даже кость! — так ей хочется кушать. Единственное, что ей не по силам — хитиновые покровы насекомых.
Откуда же у росянки такой зверский аппетит? Оказывается, у растений всё как у людей: прежде чем быть скверными, они бывают голодными. На болоте, где среда такая бедная, что хоть метровый корень себе отрасти, все равно голодно, вариантов немного: или погибай или приспосабливайся. Вот росянки и выучились добывать себе азот, калий и фосфор из того, что летает мимо.
Когда насекомое садится на росянку, листья выделяют парализующее и переваривающее клейкое вещество. После того, как «обед» пойман, края листа закрываются, охватывая жертву целиком. Когда пища переварена, лист вновь раскрывается. И всё равно растёт росянка медленно и никогда не вырастает большой.
Осенью клюквы на Малинском болоте немало, только увидеть ягодки не так-то просто. Всюду стелются по мхам тонкие красноватые стебельки с кожистыми, плотными листьями — летом тёмно-зелёными, осенью бордовыми и пурпурными. Снизу листочки беловатые благодаря особому восковому налёту, который не позволяет им тонуть. На зиму они не осыплются, клюква «вечнозеленая», какого бы цвета ни были её листья.
Красные горошины ягод прячутся от глаз в моховой подушке, её нужно осторожно раздвинуть руками, и вот она — клюква!
Созревает клюква осенью — сначала она зелёная, потом белая и наконец красная с крошечными семечками внутри. Осенью мякоть ягод клюквы жёсткая, но, перележав зиму под снегом, весной следующего года она становится сочной. Так что собирать её можно не только осенью, но и весной — тогда она по вкусу и людям, и животным. Сок ягод кислый из-за высокого содержания витамина С, поэтому клюква с успехом может заменять лимоны.
Есть на Малинском болоте и другие вкусные ягоды — черника и голубика. Их часто путают: голубика понятно — голубая, а черника — она ведь черной должна быть, нет? Нет. Черникой её зовут не за собственный цвет (хотя, если стереть с бочков восковой налет…), а за то, что чернит рот и руки. Кто чернику собирал да ел, того сразу видать — нескоро теперь отмоется. Раньше эту ягоду ещё точнее звали — черница, чернега.
На болоте черника растёт «с музыкой». Музыкантами при ней состоят кровососы-гундосики, знающие всего одну заунывную песнь. Зато уж звенят они над её родимыми топями целый день, не смолкая. Где комары, там и черника — торчат из хлябей земных её нарядные ярко-зелёные кустики.
Ягодка эта дружная — поодиночке не растёт, заселяет пространства целыми колониями, и живёт единый черничный народ дольше века. Но и век однажды пройдет. И тогда пожилой заслуженный ягодник станет виден издалека — листья у него краснеют, плоды мельчают. Молодые растеньица жмутся к старым, потому что потерявшее силу корневище растёт медленнее, у него уж не хватает сил отослать молодёжь подальше на завоевание новых пространств.
Черникины ягодки с сизым отливом и сладкой пурпурной мякотью перепутать с седой голубикой можно — если их не есть: мягкие водянистые голубичины рта не пачкают.
Есть и другие отличия: и ягоды, и листья голубики имеют невнятный пыльный оттенок. В отличие от щетинистой тонконогой черники, которая трава-травой — голубика корявое, но крепенькое «деревце», этакий бонсай — северный вариант. У неё и ствол, и ветки — всё как надо — одревесневшие. Тут уж и слепой различит, на ощупь.
Отходит голубика рано, ещё до осени, до первых холодов, от которых невзрачные её листочки делаются розовыми. Найти под ними пузатые голубые ягодки можно и осенью — но это уж так, последыши. Черника отходит ещё раньше в июле-августе, и осенью лист у неё перед тем, как опасть, иной раз кроваво алеет.
Осенью в западной части Малинского болота можно набрести на удивительную ягоду — на зелёной подушке сфагнума покоится крупная красная… гроздь? шишка? гигантская «малина»?
Это плод белокрыльника болотного. В наших местах он не то чтобы редок, просто увидеть его в естественных условиях не так-то просто, поскольку растёт белокрыльник наполовину в воде, обычно в болотных топях. Белокрыльник — скромный родственник благородных и изысканных белых калл, традиционных цветов в торжественных букетах. Белокрыльник — калла болотная, и полюбоваться на её белоснежное очарование можно с мая до августа. Цветёт белокрыльник эффектно, хотя… сами цветочки у него невзрачные. Как же так?
Дело в том, что за цветок обычно принимают белый лист-покрывало, похожий на крыло птицы, благодаря которому белокрыльник и получил своё название. А на самом деле его соцветие — это толстый зелёно-желтый початок, собранный из мелких некрасивых цветков — ни вида, ни запаха. Запах болотной калле ни к чему — в услугах насекомых она не нуждается, ей лишь бы ветер подул, и тогда пыльца с верхних мужских цветков осыплется на нижние — женские. Зачем же тогда калле это нарядное белое покрывало? А вместо грелки! Белоснежный кроющий лист отражает солнечные лучи и согревает голые цветки.
Кстати, если вам случится оказаться на болоте в пору цветения белокрыльника, он может подсказать две важные вещи: во-первых, он указывает на топкое место, а во-вторых, может дать довольно точный прогноз погоды. Чем ближе дождь, тем больше верхняя часть покрывала отклоняется от початка — ведь перед дождем ветер обычно усиливается, а значит, наступают благоприятные условия для опыления. В хорошую же погоду покрывало-грелка остаётся плотно прижатым.
После опыления покрывало становится зелёным и служит для дополнительного фотосинтеза, фактически превращается в ещё один лист. Когда плод созревает, кроющий лист опадает.
Созревают плоды примерно через месяц после цветения, ближе к концу лета или в начале осени. Сочные красные ягоды собраны в короткие цилиндрические гроздья. В каждой ягодке в прозрачной студенистой упругой мякоти — от трёх до двенадцати фиолетовых семян. Со временем ягоды покрываются слизью, и семена погружаются в воду. Их разносит донное течение и водоплавающие птицы.
Как бы ни были красивы ягоды белокрыльника, есть их нельзя — они, как и всё растение, очень ядовиты. Однако в малых дозах яд белокрыльника становится лекарством, с его помощью издавна лечили простуды, лихорадку, ревматизм. Недаром ещё одно народное название белокрыльника — богородицина помощь.
Глядя на тощие извилистые стволы растущих на Малинском болоте берёзок, так и хочется назвать их карликовыми. Уж очень они мелкие, чахлые.
Однако берёзы эти самые обыкновенные, просто растут они в трудных условиях на скудной почве, потому и остаются хилыми, малорослыми. Настоящая карликовая берёза это не деревце, а кустик с мелкими круглыми листочками на обычную берёзу вовсе не похожий. На Малинском болоте настоящей карликовой берёзы нет.
Впрочем, несмотря на разницу во внешности, и привычные нашему глазу берёзки, и карликовые северные кустики принадлежат к одному виду — берёзовые. Более того, такие же «болотные» берёзки растут и в Заполярье, например, на участках лесотундры в районе Норильска на 69 параллели — суровые холода и бедные почвы не дают им вырасти как следует. Так что малинские берёзы в каком-то смысле их «товарищи по несчастью», и во многом именно они придают пейзажу Малинского болота сходство с тундрой.
Но не только берёзы — кустики ивы тоже. На Малинском болоте можно увидеть северные разновидности ивы, характерные для арктических заполярных ландшафтов, например, ивы филиколистной.
Эти неприхотливые кустарнички образуют густые заросли на самых бедных — кислых и каменистых — почвах, не боясь даже полярных холодов, предпочитая влажные места — сырые луга и опушки, окраины болот, болотистые долины.
Растут на Малинском болоте и сосны, тоже невысокие и по большей части совсем молодые.
Местами ландшафт Малинского болота действительно похож на заполярный — сравните болотный пейзаж с фотографией тундры в районе Норильска. На переднем плане кустики ивы, точно такие, как на Малинском болоте, только пониже.
Зайдя на Малинское болото с восточной стороны, нельзя не удивиться: сосны и берёзки растут не как придётся, а образуют вытянутые и довольно ровные полосы. Кажется, будто их нарочно посадили по линеечке, да ещё параллельными рядами. Но кто, да и зачем станет сажать деревья на болоте? А если они выросли сами, то почему так ровно?
Если подойти к рядам деревьев ближе, видно, что кочковатые, но прочные и сухие участки, на которых они растут, отличаются от соседних, водянистых — поросших мхом и осокой. У болотоведов для такого необыкновенного ландшафта есть особое название: грядово-мочажинный комплекс. Мочажина — это заболоченное топкое место. Вблизи видно, что поверхность болота чётко разделена на кочки, гряды и межкочечные понижения.
Гряды покрыты сухолюбивым мхом. На таких грядах можно отдохнуть с комфортом, посидеть посреди болота как на диване без риска вымокнуть.
На них растут сосны, багульник, болотный мирт, кустики голубики и клюква, а также грибы, которые не стоит собирать, если вы в них не разбираетесь.
Болотные подберёзовики на вид бледные, как залежавшееся вареное яйцо, дряблые, мякоть у них водянистая, ведь они впитывают воду как губка. Считается, что это самый непривлекательный из всех видов подберёзовиков — мягкий и «сопливый», однако съедобный. Правда, собирать стоит только молодые грибочки, да и от них лучше брать только шляпки, оставляя длинную, жесткую волокнистую ножку.
Мочажины, которые перемежают гряды, всегда мокрые, покрытые влаголюбивыми мхами и топяной осокой. Там не только посидеть, там пройти-то трудно, не зачерпнув воды в сапоги.
Такое чередование — вполне обычный процесс зарастания болот. Причины его болотоведы видят в неравномерном росте сфагнума, из-за чего на поверхности торфяной залежи образуются кочки, гряды, а в местах разрыва торфяной массы формируются понижения или образуются окна открытой воды.
Гряды и мочажины вытянуты параллельно в направлении примерно перпендикулярном стоку поверхностных вод. Сток этот незаметен глазу из-за очень слабого уклона поверхности, а в центре болота, где уклона нет, образуется грядово-мочажинно-озерковый комплекс. Есть такой и в глубине Малинского болота.
По краям озёр на Малинском болоте растёт непременный атрибут всякого приличного болота — бархатные коричневые початки рогоза широколиственного. Кажется, уж это болотное «эскимо» ни с чем невозможно спутать, тем не менее, путают сплошь и рядом: камыш, говорят, «шумел камыш…» Да чем же он шумел? Чёрно-бурые как шоколад, бархатистые на ощупь цилиндрические початки рогоза никакого шума произвести не могут — нечем. Это цветы, причём женские, а мужские «цветочки» — это то, что облезлым хохолком торчит сверху над початком.
Цветёт рогоз в июне-июле. А когда к осени початок созревает, он лопается, и семена, оснащённые пушистыми парашютиками, разлетаются на большие расстояния.
Раньше пух рогоза шёл в дело для набивки подушек, матрасов, мебели, для упаковки хрупких предметов вместо ваты. Его добавляли в шерсть, когда делали войлок и нежнейший шляпный фетр. А початки обмакивали в жир или смолу и использовали как факелы.
Что же касается камыша — настоящего камыша на Малинском болоте нет, но есть кое-где по берегам тростник, и его крупные сухие метелки вполне могут шуметь под ветром.
Летом и ранней осенью на поверхности малинских болотных озёр можно увидеть завсегдатая водоёмов — водяную капусту или рдест плавающий. Его крупные плотные коричневато-зелёные и блестящие, будто покрытые лаком, листья в изобилии плавают на поверхности воды. До середины лета над этими мокрыми лопушками торчат скромные свечки цветков.
Здесь же можно встретить ещё одну болотную хищницу — пузырчатку обыкновенную, свободно плавающую в стоячей болотной воде. Глядя на её крупные ярко-жёлтые цветки, редко разбросанные по рыхлой малоцветковой кисти (их можно увидеть с июля по сентябрь), и не подумаешь, что безобидное с виду растеньице плотоядно. Однако это так.
Её стебель и листья, похожие на плавающий в воде укроп, покрыты многочисленными пузырьками — «капканами» для ловли мелких насекомых, рачков, водорослей: стоит коснуться пузырька, как жертва оказывается в ловушке. Изнутри пузырьки покрыты железистыми волосками, которые и усваивают пищу. Корней у неё нет — «охотница» свободно дрейфует в воде.
На Малинском болоте можно полюбоваться и другими красавцами: белыми водяными лилиями и желтыми ирисами, популяцию которых находили в этих местах. А также понаблюдать за сизыми чайками и куликами-чернышами, а если повезет, увидеть охоту ястреба-тетеревятника.
Повидать болотные красоты этой осенью и набрать на зиму клюквы еще можно, если выдастся устойчивая сухая и не слишком холодная погода — помните, на открытом месте сырость и холод торфяных хлябей ощущаются острее. Но обычно поздней осенью после обильных дождей верховое болото залито водой и едва ли проходимо.
С приходом морозов тонкий ледок сковывает кочки, и всякая жизнь в болоте замирает до весны — оно погружается в сон под снежным одеялом. По краям этой заснеженной равнины проходит хорошо знакомый зеленоградским лыжникам маршрут.