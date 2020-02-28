Малинское болото и его окрестности — это памятник природы ледникового происхождения расположен между 8 микрорайоном, Солнечной аллеей, железной дорогой и Южной промзоной. Префектура и управа района Старое Крюково предложили провести здесь масштабное благоустройство. Предложение попало в план работ на 2023 год и пока не начата даже разработка проекта. Жителям обещают, что без обсуждений с ними не обойдётся. Рассказываем, что именно хотят сделать, как будут обсуждать проект, в чем опасность для леса и в почему это место важно для зеленоградской природы.
«Конечно, работы на Малинском болоте должны быть минимальными, какая-то очень аккуратная и вдумчивая очистка, поскольку это природный объект — жемчужина района, — рассказал Владимир Рунов, глава зеленоградской дирекции природных территорий, подразделения столичного департамента природопользования, выступая перед жителями и муниципальными депутатами района Старое Крюково. — Я сам несколько раз заходил на Малинское болото в этом году — там люди рыбачат, гнездятся птицы, растут какие-то интересные растения».
Рунов считает, что благоустройство затронет в основном территорию между 8 микрорайоном и Малинским болотом и, возможно, вокруг него. А дальнюю часть леса за Малинским болотом надо оставить в нетронутом виде, лишь с «небольшим вкраплением благоустройства».
Пока точно неизвестно, но никакого вреда природе нанесено не будет, успокоил Рунов местных жителей. Вероятно, в ходе благоустройства отремонтируют дорожки, сделают новые детские площадки там, где они уже есть, установят кормушки, скамейки, входные группы
«У нас вот один житель просит сделать дорожку от своего корпуса в лесопарк — сделаем эту дорожку», отметил он. За болотом, ближе к Южной промзоне, могут также облагородить щебеночные дороги, которые появились там несколько лет назад вместо тропинок — они сделаны из крупного щебня, и жители просили заменить это покрытие на более удобное для прогулок, хотя дорожки были задуманы как противопожарные.
При этом большая лесная территория будет максимально сохранена, чтобы там и дальше можно было «собирать ягоды, грибы, да и просто прогуляться по дикому лесу, которого остаётся всё меньше».
От муниципальных депутатов поступила идея сделать что-то вроде верёвочного парка в лесу у Малинского болота, неподалёку от корпуса 856. «Конечно, хотелось бы сохранить саму сущность Малинского болота, там живёт очень много птиц, — высказался глава муниципального округа Старое Крюково Юрий Копейкин. — С другой стороны, это болото за последние десятилетия полностью заросло. А на территории за болотом по желанию жителей хотелось бы организовать какой-то природный парк с детско-спортивными развлечениями, с благоустройством и с сохранением природы». Только Копейкин опасается, как бы благоустройство на нарушило экологический баланс. Он приводит в пример Менделеево, где «застроили и засыпали пойму Клязьмы, что сказалось и на территории Зеленограда, где полосой прошел короед, потому что загубили птиц и животных».
«Где мы можем увидеть проект, будут ли по нему публичные слушания и согласование с жителями? — спросила одна жительница, присутствовавшая на встрече. — Я бы например не хотела, чтобы всё превратилось в асфальт!». Её заверили, что пока ведутся предварительные проработки. В дальнейшем проект будет рассматриваться в управе, с участием местных депутатов и жителей, к мнению которых будут прислушиваться. Как именно будет организовано обсуждение, не уточняется.
Рунов напомнил, как повезло зеленоградцам: до сих пор со стороны города не было никаких претензий на природные территории города, ни одного квадратного метра их не отдали под торговлю или строительство — природный комплекс вокруг и внутри города остаётся запретной зоной. В согласовании проекта благоустройства Малинского болота департамент природопользования также поучаствует.
Реализацией планов по Малинскому болоту займётся департамент капремонта, который является заказчиком работ по программам, предусматривающим глобальное комплексное благоустройство больших участков. Например, в Зеленограде в прошлом году под его управлением ремонтировали Центральный проспект и парк Победы. «Объекты получились интересные», сказал Рунов. «Ну, это мы еще посмотрим», заметили из зала.
Стоит отметить, что приведённые в пример проекты благоустройства парка Победы, Дендропарка и Центрального проспекта как следует с жителями не обсуждали, а проекты оказались сырыми. В них исправляли ошибки и вносили изменения уже по ходу работ и даже после их фактического завершения. При этом некоторые изменения оказались неудачными. Но в отличии от городских территорий, воплощение ошибочных решений в лесу может оказаться необратимым. К счастью, до реализации проекта есть ещё несколько лет и жителям стоит не спускать с него глаз.
Малинское верховое болото — живописная природная территория площадью 14,58 га (длиной около 500 метров и шириной 120-200) на водоразделе речек Сходня и Горетовка. Водоём образовался в ледниковой котловине после Московского оледенения 190—170 тысяч лет назад, как и другой уникальный зеленоградский водный объект — Чёрное озеро, пишет в исследовании «Природа Зеленограда и его окрестностей» Ю.А. Насимович.
На поверхности болота наблюдали «сплавину» (легкий плавающий слой) белого болотного мха сфагнума, образующуюся благодаря скоплению мягкой дождевой воды, что является большой редкостью. Есть и несколько «окон» открытой воды. В прошлом на Малинском болоте добывали торф, для чего его даже арендовали крестьяне из соседних губерний — в результате торфоразработок образовались несколько озеровидных участков, которые со временем затянулись.
Верховое, то есть питающееся дождевыми и талыми водами, сфагновое болото крайне уязвимо и достаточно уникально. Здесь зарегистрированы «краснокнижные» травы, растут несколько видов осок, сабельник, тростник, рогоз широколистный, кустарники из семейства вересковых, клюква, голубика, болотный мирт, багульник и круглолистная росянка, сообщается в материалах дирекции природных территорий. Есть популяция ириса аировидного, на воде можно увидеть белые кувшинки. Отмечены гнездования сизых чаек, на болото прилетают кормиться кулики-черныши, появляется и ястреб-тетеревятник.
«Ещё здесь есть небольшие берёзки, напоминающие карликовые берёзки, растущие в районе Крайнего Севера — на 69-й параллели. По внешнему виду и ощущению природа Малинского болота очень напоминает лесотундровую природу с присущими ей ледниковыми озёрами и соответствующей флорой», — пишет зеленоградская поэтесса Елена Пронина-Грачева, которая прожила 40 лет на Таймыре, и посвящает Малинскому болоту свои стихи.
Болото и окружающая его лесная территория должны стать частью планируемого к образованию особо охраняемого заказника «Зеленоградский», положение и карта которого были разработаны по заказу департамента природопользования в прошлом году. ООПТ собираются учредить уже давно, но пока зеленоградские природные территории пребывают в переходном статусе, который тоже даёт определённые ограничения на их использование.