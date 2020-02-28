Что именно сделают?

Пока точно неизвестно, но никакого вреда природе нанесено не будет, успокоил Рунов местных жителей. Вероятно, в ходе благоустройства отремонтируют дорожки, сделают новые детские площадки там, где они уже есть, установят кормушки, скамейки, входные группы

«У нас вот один житель просит сделать дорожку от своего корпуса в лесопарк — сделаем эту дорожку», отметил он. За болотом, ближе к Южной промзоне, могут также облагородить щебеночные дороги, которые появились там несколько лет назад вместо тропинок — они сделаны из крупного щебня, и жители просили заменить это покрытие на более удобное для прогулок, хотя дорожки были задуманы как противопожарные.

При этом большая лесная территория будет максимально сохранена, чтобы там и дальше можно было «собирать ягоды, грибы, да и просто прогуляться по дикому лесу, которого остаётся всё меньше».

От муниципальных депутатов поступила идея сделать что-то вроде верёвочного парка в лесу у Малинского болота, неподалёку от корпуса 856. «Конечно, хотелось бы сохранить саму сущность Малинского болота, там живёт очень много птиц, — высказался глава муниципального округа Старое Крюково Юрий Копейкин. — С другой стороны, это болото за последние десятилетия полностью заросло. А на территории за болотом по желанию жителей хотелось бы организовать какой-то природный парк с детско-спортивными развлечениями, с благоустройством и с сохранением природы». Только Копейкин опасается, как бы благоустройство на нарушило экологический баланс. Он приводит в пример Менделеево, где «застроили и засыпали пойму Клязьмы, что сказалось и на территории Зеленограда, где полосой прошел короед, потому что загубили птиц и животных».