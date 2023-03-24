Жители Алабушево стали заложниками сразу трёх ударных (буквально) транспортных строек - стены трясутся, дома вибрируют, звенит, скачет и падает посуда 24.03.2023 ZELENOGRAD.RU

«Стены трясутся, дома вибрируют, звенит, скачет и падает посуда» — так теперь живут люди в соседнем Зеленограду поселке Алабушево, которые оказались фактически внутри сразу трех строек — МЦД, высокоскоростной магистрали до Питера (ВСМ) и тоннеля для автодороги между новым и старым городом. Работы ведутся прямо под окнами и заборами частных домов. Уже год люди борются за право жить в относительно нормальных условиях, но пока безуспешно. Логично и правильно было бы сначала выкупить участки и расселить людей, а потом начинать масштабные стройки, но, похоже, в РЖД даже не задумывались о таком варианте.

Как строят

В Алабушево и рядом с ним прокладывают строят железнодорожную эстакаду и подпорную стенку для насыпи, готовятся прокладывать пути для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали, роют тоннель развязки, удлиняют трубу (прокол под речку). В поселке ездят бетоновозы, тралы, тягачи, работает крупная строительная техника, забивают сваи. Страдают от строек в основном жители улиц Островского и 4-й тупик.

Работают до глубокой ночи, а иногда и всю ночь, рассказывают местные жители. В одном доме от вибрации треснул камин. Владельцы каркасных домов боятся более серьезных разрушений. Работают сразу несколько подрядных организаций. Одновременно, например, забивают сваи, трактор роет землю на насыпи и сбрасывает её на проселочную дорогу, а самосвал застревает на той же дороге, потому что она узкая и уже разбитая теми же самосвалами. Рядом работают бурилка, экскаватор и разгружается очередной грузовик.

Что говорят чиновники

Жители пишут обращения и жалобы с прошлого года — в РЖД, правительство Московской области, прокуратуру, Роспотребнадзор. Получают то отписки, то более-менее информативные ответы, из которых выясняется, например, что документация по планировке территории строек в Алабушево пока даже не утверждена Росжелдором (Федеральным агентством железнодорожного транспорта). И, может быть, будет утверждена до июня. Не выпушено и распоряжение ведомства об изъятии земельных участок и (или) домов. Соответственно, и об их выкупе пока говорить не приходится. То есть, стройки, заказчиком которых является РЖД, идут больше года без утвержденного проекта.

Эту штурмовщину в РЖД объясняют просто — стройки важные, надо завершить их одновременно, это нужно для запуска МЦД-3 и параллельного строительства ВСМ (и даже тоннель под путями для автодороги как-то привязан к проекту МЦД). В вышедшем на днях сюжете телеканала «Россия-1» о нарушениях в Алабушево говорится, что жители хоть и жалуются, но «понимают всю важность этих строек». Возможно, кто-то понимает — но те из них, с кем удалось поговорить «Зеленоград.ру», меньше всего озабочены этим вопросом, а хотят жить нормально. И ясности с выкупом участков и расселением. Которой нет из-за отсутствия соответствующих постановлений и приказов Росжелдора. По существующим проектным схемам, пути ВСМ проходят через несколько участков.

Почему не отселяют жителей

В том же ТВ-сюжете затягивание выкупа заказчики работ объясняют некими прошлыми ошибками. «С учетом большого количества ошибок при регистрации и использовании земельных участков собственниками возникает большое количество недоточетов и разногласий с теми документами, которые у них имеются на руках, что препятствует и затягивает процедуру выкупа», сказал замначальника Дирекции по комплексной реконструкции и строительству объектов нодорожного транспорта Альберт Гакаме. Значит ли это, что в свое время РЖД продавали или разрешили продажу участков под частное строительство в полосе отвода, естественно, не уточняется. В группе вконтакте «Алабушево Live» только один человек сказал, что РЖД указало ему на проблемы с документами.

Шуметь нельзя, но можно

Дикий шум, в том числе ночью, лишил людей сна и отдыха. С одними подрядчиками как-то удается договориться о соблюдении норм и остановке работ, с другими нет. А подмосковное управление Роспотребнадзора прислало по этому поводу ответ, из которого следует, что с шумом ничего сделать нельзя. «Нормативы уровней шума в жилых помещениях ТСН, ИЖС, а также на территории ТСН СанПиН 1.2.3685-21 не установлены. В связи с чем измеренные уровни шума на территории ТСН, в жилых помещениях садовых и индивидуальных домов не могут быть оценены на соответствие санитарным правилам и нормативам». Вот так, живите как хотите. Хотя действующий и регламентирующий время шумных работ «Закон о тишине» Московской области распространяется и на «территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

Теперь ещё и потоп

После телевизионного репортажа ничего не изменилось, рассказал «Зеленоград.ру» житель Алабушево Дмитрий, — всё те же проблемы. Более того, возникла новая серьезная проблема: поселок затапливает. Вода стоит и на стройплощадках, и на участках. Жители вызывали МЧС, но их насосное оборудование не может справится с такими объемами воды — об этом сообщили в местном сообществ «Вконтакте». Жители домов на улице Островского добираются до дома по утопающей в грязи дороге. Остальные дороги тоже превращаются в месиво, воды много и будет еще больше.

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Метки:
мцд, алабушево, всм, сюжет: строительство тоннеля в алабушево
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