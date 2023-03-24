Что говорят чиновники

Жители пишут обращения и жалобы с прошлого года — в РЖД, правительство Московской области, прокуратуру, Роспотребнадзор. Получают то отписки, то более-менее информативные ответы, из которых выясняется, например, что документация по планировке территории строек в Алабушево пока даже не утверждена Росжелдором (Федеральным агентством железнодорожного транспорта). И, может быть, будет утверждена до июня. Не выпушено и распоряжение ведомства об изъятии земельных участок и (или) домов. Соответственно, и об их выкупе пока говорить не приходится. То есть, стройки, заказчиком которых является РЖД, идут больше года без утвержденного проекта.

Эту штурмовщину в РЖД объясняют просто — стройки важные, надо завершить их одновременно, это нужно для запуска МЦД-3 и параллельного строительства ВСМ (и даже тоннель под путями для автодороги как-то привязан к проекту МЦД). В вышедшем на днях сюжете телеканала «Россия-1» о нарушениях в Алабушево говорится, что жители хоть и жалуются, но «понимают всю важность этих строек». Возможно, кто-то понимает — но те из них, с кем удалось поговорить «Зеленоград.ру», меньше всего озабочены этим вопросом, а хотят жить нормально. И ясности с выкупом участков и расселением. Которой нет из-за отсутствия соответствующих постановлений и приказов Росжелдора. По существующим проектным схемам, пути ВСМ проходят через несколько участков.