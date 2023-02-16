Третий переезд через железную дорогу, который соединит 14 микрорайон и Западную промзону, состоит из тоннеля под путями и подъездных наземных дорог. Тоннель возле платформы Алабушево уже строят — ведутся подготовительные работы. А наземные дороги планируют начать строить уже летом или осенью — сразу и с обеих сторон.
Всего должны построить 2,3 километра дорог, включая тоннель. Наземная часть подразумевает прокладку дорог на улицах Алабушевской, Александровке, Михайловке, Конструктора Лукина, проезда 684 (в Алабушево), рассказали «Зеленоград.ру» в ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» (УДМС), которое занимается наземной частью проекта. Выбрать подрядчика на строительство улично-дорожной сети планируется в третьем квартале года (то есть, в июле — сентябре), сообщили в УДМС.
Строительство тоннеля и наземной части путепровода может идти параллельно. Точной даты завершения всех работ и открытия дороги пока нет. В адресной инвестиционной программе стоит срок — 2026 год. Тоннель при этом планируют проложить раньше — в этом году, сообщили «Зеленоград.ру» в подрядной организации РЖД. В числе прочих строек в Алабушево эта приоритетная, поскольку её связали с проектом МЦД-3.
Постепенно двигается и проект четвертого переезда через Октябрьскую железную дорогу — с эстакадой в Малино. Это дорога через Южную промзону и лес за «Ангстремом» через Малино в новый город. Сейчас одобрен проект планировки дороги. В целом это пять километров дорог, путепровод через пути с четырьмя полосами движения, реконструкция нескольких улиц и проездов. Проект подразумевает продление существующих проездов со стороны старого города (на кругу у МИЭТа) и нового (возле 23-го микрорайона) с целью достроить Георгиевский проспект, представленный сейчас двумя удаленными друг от друга отрезками дорог. Также будут реконструированы участки Центрального и Георгиевского проспектов, Первомайской, Малинской, Железнодорожной улиц и проезда № 4922 (между «Элмой» и стадионом «Ангстрем»).