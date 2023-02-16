Третий переезд через железную дорогу, который соединит 14 микрорайон и Западную промзону, состоит из тоннеля под путями и подъездных наземных дорог. Тоннель возле платформы Алабушево уже строят — ведутся подготовительные работы. А наземные дороги планируют начать строить уже летом или осенью — сразу и с обеих сторон.

Всего должны построить 2,3 километра дорог, включая тоннель. Наземная часть подразумевает прокладку дорог на улицах Алабушевской, Александровке, Михайловке, Конструктора Лукина, проезда 684 (в Алабушево), рассказали «Зеленоград.ру» в ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» (УДМС), которое занимается наземной частью проекта. Выбрать подрядчика на строительство улично-дорожной сети планируется в третьем квартале года (то есть, в июле — сентябре), сообщили в УДМС.