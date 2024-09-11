Началась подготовка к переводу на закрытую схему горячего водоснабжения домов во 2-м микрорайоне 11.09.2024 ZELENOGRAD.RU

В двухсотых корпусах проведут реконструкцию инженерных систем для перехода с открытой на закрытую схему. Это должно улучшить качество горячей воды. Пока заказан проект, а сами работы запланированы в 2025 году. Жители должны одобрить (или нет) эти работы общим собранием.

Разработку проекта реконструкции систем горячего водоснабжения в корпусах 200А, 200б, 200в, 200 г заказал «Жилищник». Это девятиэтажки 1970 года постройки. Первый этап работ подразумевает реконструкцию четырех автоматизированных узлов управления (АУУ) для четырех домов. Пока же в рамках проекта предстоит обследовать техническое состояние подвалов, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, электросетей, составить смету работ, согласовать проект с МОЭК. Кроме того, подрядчик должен будет сделать замеры шума от работы инженерного оборудования. Эти замеры будут проводить для четырех квартир на первых этажах («на одну точку в измеряемом помещении»). На разработку проектной документации даётся 70 дней, контракт с подрядчиком может быть заключен в конце сентября.

В декабре прошлого года разработку такого проекта «Жилищник» заказал сразу для 47 домов в 1, 2, 3, 4, 6, 7 микрорайонах, в том числе и для корпусов 200а,б,в,г. Однако подрядчика не нашли: на конкурс пришла только одна организация, но заявку отклонили — члены конкурсной комиссии усомнились в квалификации этой компании. Тот проект оценивался в 96,3 миллиона рублей.

Двухсотые корпуса — в списке домов с открытой схемой, где для перевода на закрытую надо разместить в подвалах индивидуальный тепловой пункт или автоматизированный узел управления. Поскольку подвал — общедомовое имущество, нужно согласовывать эти работы с собственниками дома. Каковыми могут быть не только жители, но и частные организации, и город — если в доме есть принадлежащие им нежилые помещения. Собственникам надо будет провести общие собрания. Для одобрения работ необходимо положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования пройдут онлайн, через «Электронный дом». В двухсотых корпусах подобных голосований пока не проводилось, сообщили «Зеленоград.ру» жители этих домов. «Собрания пройдут, когда документацию сделают вчерне», сообщил ранее начальник управления ЖКХиБ префектуры Сергей Галустов. И описал сам процесс: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».

В Зеленограде на открытой схеме остаются 140 корпусов — это дома в старом городе 1970-1990-х годов постройки. Перевести их на закрытую схему планируется к 2026 году. Работы финансируются городом по программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

Зачем переводить дома с открытой на закрытую схему

При открытой схеме теплоснабжения (иначе говорят — горячего водоснабжения) горячую воду берут прямо из теплосети. В батареях и кранах с горячей водой — одна и та же вода. В краны она доходит через несколько труб, собирая ржавчину и грязь, и приходит уже с примесями и бактериями. Это не значит, что грязная вода в доме с открытой схемой — нормальное явление. Проблема может быть и в старых трубах внутри дома, и в том, что центральное отопление не промывают. Любая примесь в горячей воде — повод для жалобы и перерасчета коммунальной платы.

Закрытая схема подразумевает, что системы отопления и горячего водоснабжения работают по независимым схемам. Вода из теплотрассы идет в батареи, не смешиваясь с водопроводной водой. До квартир доходят, условно говоря, две воды — одна техническая для отопления, другая подогретая питьевая. Подогревают её на ИТП, который обслуживает один дом или его часть (например, подъезд). Или на ЦТП, рассчитанном на два и больше домов. В ИТП и ЦТП размещают теплообменное и насосное оборудование, счетчики и системы автоматизации. При закрытой схеме к каждому дому или ЦТП (обслуживает несколько домов) подводится только холодная вода, а дальше нагревается на тепловом пункте — индивидуальном или центральном — и по отдельной трубе подается в квартиры. Это должно обеспечивать большую чистоту горячей воды и оптимальную температуру для конкретного дома, поскольку её можно регулировать.

Власти говорят, что закрытая схема экономичнее — позволяет рациональнее использовать тепло и уменьшить затраты на очистку воды. При открытой схеме в комнатные батареи подается вода питьевого качества, очищать и обеззараживать воду для батарей нет никакого смысла, и «значительная часть затрат на эти непростые процедуры буквально уходит в атмосферу», отметил ранее префект Анатолий Смирнов.

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