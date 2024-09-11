В двухсотых корпусах проведут реконструкцию инженерных систем для перехода с открытой на закрытую схему. Это должно улучшить качество горячей воды. Пока заказан проект, а сами работы запланированы в 2025 году. Жители должны одобрить (или нет) эти работы общим собранием.

Разработку проекта реконструкции систем горячего водоснабжения в корпусах 200А, 200б, 200в, 200 г заказал «Жилищник». Это девятиэтажки 1970 года постройки. Первый этап работ подразумевает реконструкцию четырех автоматизированных узлов управления (АУУ) для четырех домов. Пока же в рамках проекта предстоит обследовать техническое состояние подвалов, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, электросетей, составить смету работ, согласовать проект с МОЭК. Кроме того, подрядчик должен будет сделать замеры шума от работы инженерного оборудования. Эти замеры будут проводить для четырех квартир на первых этажах («на одну точку в измеряемом помещении»). На разработку проектной документации даётся 70 дней, контракт с подрядчиком может быть заключен в конце сентября.

В декабре прошлого года разработку такого проекта «Жилищник» заказал сразу для 47 домов в 1, 2, 3, 4, 6, 7 микрорайонах, в том числе и для корпусов 200а,б,в,г. Однако подрядчика не нашли: на конкурс пришла только одна организация, но заявку отклонили — члены конкурсной комиссии усомнились в квалификации этой компании. Тот проект оценивался в 96,3 миллиона рублей.

Двухсотые корпуса — в списке домов с открытой схемой, где для перевода на закрытую надо разместить в подвалах индивидуальный тепловой пункт или автоматизированный узел управления. Поскольку подвал — общедомовое имущество, нужно согласовывать эти работы с собственниками дома. Каковыми могут быть не только жители, но и частные организации, и город — если в доме есть принадлежащие им нежилые помещения. Собственникам надо будет провести общие собрания. Для одобрения работ необходимо положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования пройдут онлайн, через «Электронный дом». В двухсотых корпусах подобных голосований пока не проводилось, сообщили «Зеленоград.ру» жители этих домов. «Собрания пройдут, когда документацию сделают вчерне», сообщил ранее начальник управления ЖКХиБ префектуры Сергей Галустов. И описал сам процесс: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».

В Зеленограде на открытой схеме остаются 140 корпусов — это дома в старом городе 1970-1990-х годов постройки. Перевести их на закрытую схему планируется к 2026 году. Работы финансируются городом по программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».