Началась подготовка к переводу части старых зеленоградских домов на закрытую схему горячего водоснабжения. Вот их адреса 13.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Для 47 жилых домов в следующем году сделают проект реконструкции системы горячего водоснабжения с тем, чтобы в 2025-м перевести их с открытой на закрытую схему. Это корпуса 1960-1970-х годов постройки в старом городе. Они составляют, по официальной информации, треть всех домов, остающихся с открытой системой — когда вода поступает в краны и батареи напрямую из одной трубы отопления и после отключений становится ржавой.

Адреса

  • 1 микрорайон: корпуса 145, 146, 147, 148, 158, 162, 164, 165, 166
  • 2 микрорайон: корпуса 200а, б, в, г
  • 3 микрорайон: корпуса 348, 349, 350, 351, 352, 360
  • 4 микрорайон: корпуса 403, 405, 409, 410, 424а, б, в, 431, 432, 433, 440, 441, 442, 445, 446, 447.
  • 6 микрорайон: корпуса 612 и 613
  • 7-й микрорайон: корпуса 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710

Проектно-изыскательские работы заказал зеленоградский «Жилищник», они оцениваются почти в 94 миллиона рублей. Первый этап перехода к закрытой системе водоснабжения подразумевает реконструкцию 50 автоматизированных узлов управления (АУУ) системы отопления в 47 домах. Для этого в каждом корпусе надо обследовать состояние инженерного оборудования — водоснабжение, отопление, водостоки, электросети, измерить уровень шума оборудования. АУУ нужен для автоматического регулирования температуры в батареях в зависимости от температуры наружного воздуха.

Также в списке проектных работ значатся «ЦТП и ИТП без насосов холодной воды». Для перехода на закрытую схему в 67 домах старого города надо реконструировать существующие центральные тепловые пункты (ЦТП), а в 74-х построить индивидуальные. Что конкретно будут делать в означенных корпусах, пока непонятно. Но строительство индивидуальных тепловых пунктов надо согласовывать с жителями — они должны одобрить эти работы на общем собрании собственников. Установка автоматизированного узла управления требует той же процедуры. Префект Анатолий Смирнов недавно призвал жителей голосовать за устройство тепловых пунктов в домах (если он обслуживает один дом, это и есть ИТП).

Однако остаются вопросы к пользе перехода с открытой схемы на закрытую для жителей, а не коммунальщиков. Устройство энергосберегающего оборудования в жилых домах не затрагивает напрямую квартиры, но где конкретно оно будет находиться, насколько шумно работает, какие работы будут выполняться в подвале или отдельном помещении для ИТП, сколько времени займет отладка оборудования — об этом подробно никто не рассказывает. Кроме того, закрытая схема горячего водоснабжения обходится москвичам дороже. Сейчас жильцы домов с открытой схемой платят 2325 рублей/Гкал, а с закрытой — 2912.

На выполнение проектных работ отводится восемь месяцев, то есть к следующей осени они должны быть сделаны, а результаты переданы «Жилищнику». Когда управляющая компания инициирует общие собрания по поводу перехода на закрытую схему, пока неизвестно. По данным префектуры, сейчас в Зеленограде с открытой схемой горячего водоснабжения остается 141 жилой дом из 538 существующих. Все эти корпуса в старом городе, их строили в 1960—1980-х годах.

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Метки:
отопление, горячая вода, сюжет: перевод на закрытую схему горячего водоснабжения
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