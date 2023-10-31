Почему на закрытую схему переводят так долго?

Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему был утвержден ещё в 2009 году постановлением правительства Москвы. Сейчас это постановление отменено. Федеральный закон «О теплоснабжении» (статья 29 пункт 9) предписывал перевести все здания на закрытую схему до 1 января 2022 года. В конце 2021 года этот пункт отменили.

Причина в нехватке денег для выполнения этих требований. В федеральные органы власти поступили многочисленные обращения из регионов о том, что они не готовы к переходу на закрытую схему «из-за источников финансирования, окупаемости и, соответственно, отсутствия экономической целесообразности или технологической возможности перехода», сообщали в Госдумы.

В 2018 году обсуждали проект актуализации схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Москвы — публичные слушания проходили в каждом округе. При подготовке проекта использовались данные начала 2017 года. И зеленоградские показатели разнились с информацией ТСК «Мосэнерго» как в части количества домов на открытой схеме, так и в части затрат на их перевод на закрытую схему. Предстояло реконструировать 19 ЦТП, построить 285 ИТП, поставить там оборудование.

Эти работы остановили, потому что как раз начали актуализировать схему теплоснабжения города до 2035 года. С 2018 по 2021 годы в плане перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения физически ничего не делалось Действующая схема утверждена в 2020 году, затем в 2021-м утвержден её актуализированный вариант. В мае 2022 года департамент ЖКХ снова решил её обновить, и в этом году утвердили новый вариант, с актуализацией на 2024 год.

Актуализация означает не только сбор и подсчет данных по самому процессу теплоснабжения, но и обязательную оценку экономической эффективности перевода открытых систем на закрытые. Это утверждено упомянутыми выше изменениями в ФЗ «О теплоснабжении».

В 2018 году работы в Зеленограде по переводу зданий на закрытую схему оценивали в 12 миллиардов рублей. В актуальной схеме теплоснабжения говорится о намного меньшей сумме — 2,4 миллиарда (из них 1,8 млрд — из бюджета Москвы, 604 миллиона — средства МОЭК)