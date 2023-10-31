Горячее водоснабжение полутора сотен домов в Зеленограде переведут с так называемой «открытой» на «закрытую» схему к 2026 году — это значит, что качество воды станет лучше, хотя полностью проблему ржавой горячей воды это не решит.
На этот перевод в бюджете Москвы заложено 1,8 млрд рублей, а ещё 600 миллионов потратит МОЭК. На эти деньги реконструируют и увеличат производительность РТС-1, выведут из эксплуатации водоподготовительные установки на РТС-2 и РТС-3, реконструируют 19 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и построят 272 индивидуальных тепловых пункта (ИТП) с установкой теплообменного оборудования на горячее водоснабжение. Всё это планируется делать в 2024—2025 годах.
Мероприятия по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения в Зеленограде планируется реализовать до 1 января 2026 года, подтвердили «Зеленоград.ру» в МОЭКе.
При открытой схеме теплоснабжения (иначе говорят — горячего водоснабжения) горячую воду берут прямо из теплосети. В батареях и кранах с горячей водой — одна и та же вода. В краны она доходит через несколько труб, собирая ржавчину и грязь, и приходит уже с примесями и бактериями. Это не значит, что грязная вода в доме с открытой схемой — нормальное явление. Проблема может быть и в старых трубах внутри дома, и в том, что центральное отопление не промывают. Любая примесь в горячей воде — повод для жалобы и перерасчета коммунальной платы.
Закрытая схема подразумевает, что системы отопления и горячего водоснабжения работают по независимым схемам. Вода из теплотрассы идет в батареи, не смешиваясь с водопроводной водой. До квартир доходят, условно говоря, две воды — одна техническая для отопления, другая подогретая питьевая. Подогревают её на ИТП, который обслуживает один дом или его часть (например, подъезд). Или на ЦТП, рассчитанном на два и больше домов. В ИТП и ЦТП размещают теплообменное и насосное оборудование, счетчики и системы автоматизации.
В Зеленограде более 540 многоквартирных жилых домов. Из них 143 — на открытой схеме. Это дома, построенные в 1970-80-х годах. Они находятся в 1-12 микрорайонах, то есть в старом городе (исключая МЖК, где дома на закрытой схеме). А новый город — район Крюково — полностью на закрытой схеме.
Адреса домов с открытой схемой
По сравнению с ситуацией четырехлетней давности ничего не изменилось. Жилых домов в Зеленограде прибавилось, в новостройках сразу делают закрытую схему, а старые дома остаются с открытой. Также в старом городе с открытой схемой горячего водоснабжения остаются детские сады, школы, поликлиники и другие социальные учреждения (69 адресов). Всего на открытой схеме 347 зданий — это 28% от всех присоединенных в тепловым сетям МОЭКа строений в Зеленограде.
Если вашего дома нет в списке, значит он закрытой схеме горячего водоснабжения. То есть, теоретически грязи и ржавчины в горячей воде быть не должно. Практически же на ржавчину в горячей воде периодически жалуются и те, кто живет в домах с закрытой схемой.
В этом году количество жалоб на ржавую воду увеличилось. В ответах на них «Жилищник» по-прежнему говорили о недостатках открытой схемы, но также упоминал проблемы на магистральных трубах МОЭКа: «Причиной ухудшения качества теплоносителя могут послужить любые мероприятия, проводимые на трубопроводах». То есть, регулировки, аварийные работы, технологические переключения при летнем отключении горячей воды и т. п.
Предпочтительно устраивать для каждого здания свой ИТП, говорится в проектных материалах актуальной схемы теплоснабжения Зеленограда. Если, конечно, это возможно технически. Эксплуатация ЦТП, обслуживающих несколько домов, связана с рядом трудностей. Сложно автоматически распределять горячую воду «с соблюдением качественных комфортных температурных условий» на все подключенные здания — ведь они разной этажности и с разными теплозащитными свойствами. Есть и потери тепловой энергии в распределительных сетях от ЦТП до домов, в том числе при поддержании заданной температуры воды в точках водоразбора. А за лишние затраты платят конечные потребители — то есть, жители.
В результате перехода на закрытую систему теплоснабжения, экономия энергоресурса по теплу и воде может составить до 15-25%. Соответственно, снижение платежей за отопление и горячее водоснабжение — в среднем на 20-30%, подсчитали в Госдуме. В утвержденной схеме теплоснабжения Зеленограда говорится: «Выполненные расчеты тарифных последствий показывают, что при реализации мероприятий по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения тариф на тепловую энергию к 2034 году снизится с 2813 рубля/Гкал до 2481».
Что за тариф «2813», непонятно (возможно, прогноз на 2034-й год). Однако в прошлом году отопление для жителей домов с открытой схемой стоило (округленно) 2100 руб./Гкал, сейчас 2325, с закрытой схемой — подорожало с 2684 до 2912 руб./Гкал. То есть сейчас жители домов с закрытой схемой платят больше.
Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему был утвержден ещё в 2009 году постановлением правительства Москвы. Сейчас это постановление отменено. Федеральный закон «О теплоснабжении» (статья 29 пункт 9) предписывал перевести все здания на закрытую схему до 1 января 2022 года. В конце 2021 года этот пункт отменили.
Причина в нехватке денег для выполнения этих требований. В федеральные органы власти поступили многочисленные обращения из регионов о том, что они не готовы к переходу на закрытую схему «из-за источников финансирования, окупаемости и, соответственно, отсутствия экономической целесообразности или технологической возможности перехода», сообщали в Госдумы.
В 2018 году обсуждали проект актуализации схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Москвы — публичные слушания проходили в каждом округе. При подготовке проекта использовались данные начала 2017 года. И зеленоградские показатели разнились с информацией ТСК «Мосэнерго» как в части количества домов на открытой схеме, так и в части затрат на их перевод на закрытую схему. Предстояло реконструировать 19 ЦТП, построить 285 ИТП, поставить там оборудование.
Эти работы остановили, потому что как раз начали актуализировать схему теплоснабжения города до 2035 года. С 2018 по 2021 годы в плане перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения физически ничего не делалось Действующая схема утверждена в 2020 году, затем в 2021-м утвержден её актуализированный вариант. В мае 2022 года департамент ЖКХ снова решил её обновить, и в этом году утвердили новый вариант, с актуализацией на 2024 год.
Актуализация означает не только сбор и подсчет данных по самому процессу теплоснабжения, но и обязательную оценку экономической эффективности перевода открытых систем на закрытые. Это утверждено упомянутыми выше изменениями в ФЗ «О теплоснабжении».
В 2018 году работы в Зеленограде по переводу зданий на закрытую схему оценивали в 12 миллиардов рублей. В актуальной схеме теплоснабжения говорится о намного меньшей сумме — 2,4 миллиарда (из них 1,8 млрд — из бюджета Москвы, 604 миллиона — средства МОЭК)
Переход на закрытую схему мог бы решить и проблему байпасов — выведенных над землей тепловых труб, часто безобразного вида. Их еще довольно много в Зеленограде, в основном в старом городе. Одни такие трубы строители временно проложили еще во время первой волны сноса пятиэтажек — чтобы обеспечить водой и теплом жителей на время работ. А потом так и оставили. Другие ставили взамен изношенных подземных теплотрасс, идущих к жилым домам.
Убрать просто так байпасы нельзя — дома останутся без отопления и горячей воды. Сначала надо прокладывать новые теплосети, а потом уж срезать страшные уличные трубы. С этим проблемы. Большинство «времянок» так и не были своевременно убраны под землю строителями, выполнявшими работы, потому что эти организации обанкротились, объясняет департамент ЖКХ. Вот их (времянки) за три года обещают убрать. Делать это должны только летом. Но не каждый проложенный над землей байпас временный, есть и постоянные. В департаменте уверяют, что их убрать нельзя, потому что нет технической возможности — например, участок уже перенасыщен другими коммуникациями, и места для еще одной трубы просто нет. Тогда остается только «вписать трубы в городскую среду».
В прошлом году в МОЭК сообщили, что перевод зданий с открытой схемы теплоснабжения на закрытую «на данном этапе» не предусматривает ликвидацию надземных тепловых сетей. Вероятно, имелось в виду, что это зона ответственности строителей, а не энергетиков. В перспективе байпасы, где возможно, должны убрать. Сейчас процесс на этапе проектирования и согласования, занимается этим департамент строительства.