По данным на 2017 год в Зеленограде 45% от общего числа зданий (всего их более 1100) — на открытой системе теплоснабжения. Это значит, что горячая вода подается потребителям прямо из теплотрассы, проходя через несколько трубопроводов и собирая накопившуюся там ржавчину и грязь. Жилые дома в этом списке — практически весь «старый» город, 1—12 микрорайоны.

Чтобы перевести конкретный дом на закрытую схему, надо поставить в подвале индивидуальный тепловой пункт (ИТП), нагревающий воду. Тогда вода из теплотрассы пойдет только в батареи, а в краны с горячей водой пойдет подогретая холодная вода. То есть, системы отопления и горячего водоснабжения будут работать по независимым схемам.

Но дело не только в установке ИТП (которую, кстати, надо обсуждать с жителями, поскольку речь идет об общедомовом имуществе). Переход на закрытую схему подразумевает и строительство (реконструкцию) ряда центральных тепловых пунктов (ЦТП). Вода может быть грязной и из-за изношенного оборудования на ЦТП.

Цена вопроса от 9,7 до 11,9 миллиардов рублей, подсчитало учреждение «Мосгосэкспертиза» по заказу департамента строительства.

Зеленоградские власти неоднократно говорили, что только переход на закрытую схему теплоснабжения позволит избавиться от ржавой воды, а заодно позволит нормально регулировать ее температуру. Однако жители домов, переведенных на закрытую систему (или уже построенных с ИТП), тоже периодически жалуются на примеси в горячей воде. Проблема может быть в разводящих трубах внутри дома — они требуют ремонта.

За чей счет предлагается выполнять весь комплекс работ, до сих пор неясно. Три года назад префект Анатолий Смирнов говорил, что проблема в отсутствии финансирования. А ремонт систем отопления и водоснабжения теперь делают только в рамках капремонта, взносы на который собирают ежемесячно с собственников квартир. Выборочный же капремонт, который могут проводить на свои средства управляющие компании, таких работ не предполагает.

Перевод системы теплоснабжения Зеленограда на закрытую схему утвержден ещё в 2009 году постановлением правительства Москвы. Сейчас оно отменено. Но есть и федеральный закон «О теплоснабжении», который гласит (статья 29 пункт 9) «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается». То есть на решение проблемы осталось всего три года.