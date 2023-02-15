Байпасы — временные трубопроводы теплосетей, проложенные над землей — стоят на своих местах десятилетиями. Всего в Зеленограде их больше двух десятков. Одни ставят, чтобы быстро ликвидировать аварию. Другие проложены строителями еще во время первой волны сноса пятиэтажек — чтобы обеспечить водой и теплом жителей на время работ, а потом так и оставлены.

МОЭК, на чьем балансе находится большинство байпасов, понемногу выделяет деньги на их закапывание, отдавая приоритет наиболее обветшавшим трубам. Часть байпасов — на балансе департамента строительства после сноса пятиэтажек. Часть — вообще бесхозные.

Местная жительница Светлана Полякова выяснила, что для ускорения ликвидации байпасов и передачи их на баланс МОЭКа нужно коллективное обращение от жителей местным депутатам или в префектуру. Она взялась организовать этот процесс для жителей 4-го микрорайона. В чате микрорайона она опубликовала ссылку на форму, которую нужно заполнить. Кроме контактов просят сообщить, почему надо убрать байпас (например: неудобно ходить, портит вид района, место сбора бездомных, место закладки тайников с наркотиками и т.п). Затем Светлана организует подпись «бумажного» заявления от жителей.