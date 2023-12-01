Примерно четверть жилых домов Зеленограда ещё не переведены на закрытую схему горячего водоснабжения — для этого в 74-х домах надо построить индивидуальные тепловые пункты. Деньги на эти работы уже предусмотрены в бюджете, но за них должно проголосовать большинство собственников дома. Без решения жильцов процесс не сдвинется, но к планам властей есть вопросы.
Глобальных неудобств строительство пунктов (ИТП) не доставит, рассказал префект Анатолий Смирнов. «Это не замена стояков и трубопроводов в домах, когда требовался вход инженеров и строителей в квартиры, а жильцы были вынуждены терпеть все неудобства капитального ремонта — пыль, грязь, шум, необходимость постоянного личного присутствия дома. В данном случае никаких работ внутри квартир не проводится». Надо лишь провести собрание собственников и проголосовать за возведение ИТП.
Сейчас из 538 жилых домов на открытой схеме 141. Для перевода на закрытую схему в 67 домах надо реконструировать существующие центральные тепловые пункты (ЦТП), а в 74-х построить индивидуальные. «Какое-то время, конечно, потребуется на отладку новых систем, — отметил Смирнов. — Обращаюсь также и к жителям с просьбой проявить сознательность, понять, что эта работа ведется на перспективу — не только для нашего удобства, но и для удобства наших детей и внуков и качественного обслуживания инженерных систем в домах».
Префект пояснил, зачем вообще переходить на закрытую схему горячего водоснабжения. и почему это важно. Во-первых, при открытой схеме вода поступает в краны и батареи напрямую из одной трубы отопления. При любых отключения тепла или горячей воды вода становится ржавой, «долгое время приходит в норму по качеству». Особенно после летнего профилактического отключения. При закрытой схеме к каждому дому или ЦТП (обслуживает несколько домов) подводится только холодная вода, а дальше нагревается на тепловом пункте — индивидуальном или центральном — и по отдельной трубе подается в квартиры. Это обеспечивает большую чистоту горячей воды и оптимальную температуру для конкретного дома, поскольку её можно регулировать.
Префект утверждает, что закрытая схема оказывается в конечном счете экономичнее — рациональнее используется тепло и уменьшаются затраты на очистку воды, отмечает префект. При открытой схеме в комнатные батареи подается вода питьевого качества, а очищать и обеззараживать воду для батарей нет никакого смысла, и значительная часть затрат на эти непростые процедуры «буквально уходит в атмосферу».
В Зеленограде на открытой схеме горячего водоснабжения остаются дома в старом городе, построенные в 1970-80-х годах. Вот адреса домов с открытой схемой (список может быть частично устаревшим).
Почему тариф выше? Обслуживание домов с закрытой схемой горячего водоснабжения, вероятно, проще и дешевле для управляющей компании. Но не для жителей — им она обходится как раз дороже. Сейчас жильцы домов с открытой схемой платят 2325 рублей/Гкал, а с закрытой — 2912. Почему такой тариф, если закрытая схема «экономичнее», и в чем выгода для жителей, непонятно.
Это точно избавит от ржавой воды? Похоже, закрытая схема сама по себе — не панацея от грязной горячей воды в кранах. Жалобы на плохое качество горячей воды поступают и от жителей домов на закрытой схеме. В чем тогда смысл перехода на закрытую схему, тем более, если тариф выше, непонятно.
Что именно будут делать в домах? Хорошо, что постройка ИТП не приведет к «глобальным неудобствам». Но к каким именно неудобствам всё-таки приведёт? Какие именно работы нужно будет делать в доме? Как работает ИТП? Где он будет находиться? Будет ли обеспечена звукоизоляция квартир (квартиры), расположенных над или возле ИТП? Понадобится ли делать гидроизоляцию? Сколько времени займет отладка оборудования, и будут ли при этом перебои с горячей водой? Все эти вопросы пока без ответа.
Когда будут делать? Непонятны ни сроки проведения собраний собственников, ни сроки начала работ. Хотелось бы узнать об этом, как можно раньше. Больше информации — больше доверия.
Теперь у зеленоградских властей есть только два пути: или по-человечески ответить на вопросы и опасения жителей, убедив в необходимости и выгоде перемен с переходом на закрытую схему, а затем честно провести общие собрания собственников (ОСС), или «забить» на объяснения и продавить нужный результат привычным способом.
Как это может быть, зеленоградцы с оторопью наблюдали во время недавних «голосований» за замену лифтов — чтобы провести через ОСС очевидно полезное дело (установку нового лифта), в ход шли угрозы и фальсификации.