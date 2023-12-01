Вопросы префекту

Почему тариф выше? Обслуживание домов с закрытой схемой горячего водоснабжения, вероятно, проще и дешевле для управляющей компании. Но не для жителей — им она обходится как раз дороже. Сейчас жильцы домов с открытой схемой платят 2325 рублей/Гкал, а с закрытой — 2912. Почему такой тариф, если закрытая схема «экономичнее», и в чем выгода для жителей, непонятно.

Это точно избавит от ржавой воды? Похоже, закрытая схема сама по себе — не панацея от грязной горячей воды в кранах. Жалобы на плохое качество горячей воды поступают и от жителей домов на закрытой схеме. В чем тогда смысл перехода на закрытую схему, тем более, если тариф выше, непонятно.

Что именно будут делать в домах? Хорошо, что постройка ИТП не приведет к «глобальным неудобствам». Но к каким именно неудобствам всё-таки приведёт? Какие именно работы нужно будет делать в доме? Как работает ИТП? Где он будет находиться? Будет ли обеспечена звукоизоляция квартир (квартиры), расположенных над или возле ИТП? Понадобится ли делать гидроизоляцию? Сколько времени займет отладка оборудования, и будут ли при этом перебои с горячей водой? Все эти вопросы пока без ответа.

Когда будут делать? Непонятны ни сроки проведения собраний собственников, ни сроки начала работ. Хотелось бы узнать об этом, как можно раньше. Больше информации — больше доверия.