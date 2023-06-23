«В случае нехватки голосов лифты будут остановлены в связи с окончанием предельно безопасного срока эксплуатации», — угрожает «Жилищник». При этом текущие сроки эксплуатации лифтов не уточняются — может, их завершение уже на носу, а может это произойдет еще нескоро, жители об этом не знают.

«Не пойму, зачем голосовать за то, что и так должно меняться из-за окончания безопасного срока действия?» — спрашивает в чате 9 микрорайона жительница, увидевшая объявление. «Заманивают на регистрацию в „Электронном доме“, чтобы иметь возможность заменить очное голосование электронным», — считает другой собеседник. Еще одна участница беседы подтверждает: «Старшая по подъезду честно сказала — это развод, чтобы в „Электронный дом“ всех зазвать или на Мос.ру, так как при соблюдении условий этого голосования у „Жилищника“ рейтинг растет. Лифты не остановят, в случае необходимости будут чинить, по сроку — менять».

В чате «Жилищника» на это уже отвечали, что проголосовать можно и классическим способом, заполнив анкету — «помимо электронного голосования жителям разносят анкеты в почтовые ящики и лично в руки». Для бумажных анкет в каждом подъезде должны быть специальные ящики. Но, по отзывам, они не везде есть, и это тоже вносит сумятицу.

При этом «Жилищник» постоянно напоминает о голосованиях — и в своем телеграм-чате, и лично. «Сейчас обходят поквартирно 8-й район две дамы из управы. Настойчиво выясняют, почему некоторые собственники не проголосовали», — рассказала жительница соседнего микрорайона и поделилась содержанием беседы:

— Здравствуйте, мы из управы, обходим собственников, от которых не получили результатов голосования. Вы получали бюллетень? Вам должны были в ящик положить. Но мы не получили от вас результатов.

— Это же право собственников, голосовать или нет.

— Да, но если вы не проголосуете, лифты не будут работать!

Одно из предположений жителей — вся эта активность связана с тем, что лифты хотят заменить на отечественные, чтобы избежать проблем с их обслуживанием, и пытаются провести эту процедуру на основании решения собственников: «Лифты имеют длительный срок эксплуатации, и договор технического сопровождения в наличии, претензии никто получать не хочет, но и выполнить свои обязательства тоже не состоянии, вот и пытаются выйти с минимальными затратами».

Но, возможно, поменялась сама система взаимодействия с собственниками после введения отдельных взносов на будущий капремонт дома — из этих взносов оплачивается и замена лифтов. «Так как это деньги собственников, а не управляющей компании, то только они могут принять решение о замене, поэтому и устраивают голосование. Если кворум не наберётся, то лифты не заменят, — объясняет один из жителей. — Срок службы лифтов — 25 лет. После чего нужно или проводить замену, или специальной комиссией проводить обследование и, если решение комиссии положительное, можно эксплуатировать ещё год, если отрицательное — его просто отключают».

Многие годы плановая замена лифтов обходилась вообще без согласия жильцов. И до сих пор так происходит с другим общедомовым имуществом. Например, замена входных дверей в подъездах, хотя эти работы доставляют людям определенное неудобство, а где-то даже вызывают протесты. По другим видам работ из списка капремонта — например, ремонта крыши — проводятся такие же голосования.

Судя по информации в ГИС ЖКХ, в корпусе 903 лифты ставили в 2001 году, значит работать они могут только до 2026 года. Получается, времени на проведения собрания собственников, включения в план ремонта осталось не так много и жители, действительно, рискуют через несколько лет остаться без лифтов. Но почему «Жилищник» не может объяснить это по-человечески, непонятно. Если в организации нет специалистов по коммуникациям, стоит обратиться в СМИ — редакция «Зеленоград.ру» готова помочь.

В начале этого года «Жилищник» распространял информацию о проведении собраний собственников исключительно в системе «Электронный дом» — но это оказалось ложью. Нынешние объявления — опять с враньем и угрозами вместо человеческих объяснений — не добавляют доверия ни «Жилищнику», ни «Электронному дому».