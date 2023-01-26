«С 1 января 2023 года все ОСС проводятся только в электронном виде и портале Электронный дом» , — написано в листовке. Её распространяют в чатах «Жилищника», а также в других каналах. Например, сотрудник «Жилищника» опубликовал её в чатах 9-го и 11-го микрорайонов с припиской «прошу не удалять». В качество правового обоснования он привел постановление мэрии о реализации программы «Электронный дом», в котором, однако, сказано лишь, что ОСС осуществляется в соответствие с Жилищным кодексом (ЖК).

В листовке «Жилищнике» лишнее слово «только». Действительно, ЖК предусматривает проведение ОСС в заочной форме с использованием электронной системы, но ни о каком переходе исключительно на электронные собрания, тем более с помощью конкретной системы речи не идёт. Нет никаких изменений в ЖК или другие законы, которые запрещают собственникам проводить общие собрания в традиционной форме.

Более того, стратегия правительства в области цифровой трансформации ЖКХ, принятая в конце 2021 года, предусматривает, что доля ОСС, проведенных посредством электронного голосования, в 2023 году должна составить лишь 25%. То есть никакого «только» правительство РФ не предполагает. «Жилищник» то ли бежит впереди паровоза, то ли специально вводит людей в заблуждение.

Похоже, это не зеленоградское изобретение, а общемосковская кампания (хотя листовка местного изготовления — QR-код с неё ведёт на сайт зеленоградского «Жилищника»). Известно, что «Жилищники» других районов тоже сообщают, что «все ОСС проводятся исключительно в Электронном доме».

Попытки загнать людей в электронную систему для проведения ОСС раньше предпринимались в Московской области. Там в качестве аргумента за это решение упоминали риск одновременного проведения собрания в разной форме.

При этом официальный представитель «Электронного дома» уже заявил, что использование этой системы «никак не ограничивает право проводить ОСС в других системах или в других формах».

Хорошая ли система «Электронный дом» или плохая — это другой вопрос. Однако многие активисты в сфере ЖКХ ей не доверяют, так как она контролируется мэрией (департаментом информационных технологий). Они призывают пользоваться исключительно федеральным ГИС ЖКХ.