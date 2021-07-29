Управляющая компания «ПИК-Комфорт» сфальсифицировала протоколы общего собрания жильцов в 17-м микрорайоне, чтобы забрать управление домами у «Жилищника», — так посчитали в прокуратуре и собрали материалы для возбуждения уголовного дела. Подделка подписей стала частой практикой управляющих компаний, но довести это до реальных уголовных дел позволили только организованные и грамотные усилия самих жителей. И внезапная активность Мосжилинспекции.
О подделке подписей и возбуждении уголовного дела, а в перспективе и второго (сейчас оно на стадии проверки) в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал прокурор округа Владимир Родин. Без подробностей, не называя конкретной УК в 17-м микрорайоне, но отметив: «Я думаю, что люди знают, о ком речь». Между тем, в этой истории важны именно подробности.
Жители третьего корпуса дома 37 по Георгиевскому проспекту были недовольны тем, как их обслуживал «ПИК-Комфорт». И в прошлом году ушли к другой управляющей компании — «Жилищнику». Это было нелегко: собственникам удалось реализовать право выбрать управляющую компанию после долгой работы и борьбы. Было всякое: сбор денег на рассылку писем, сопротивление УК, полиция и суды.
Казалось бы, история окончена — «Жилищник» начал управлять домом. Но весной «ПИК-Комфорт» снова инициировал собрание жильцов. Собственники по большей части его проигнорировали. А в начале июня он же направил документы в Мосжилинспекцию, чтобы там изменили лицензию — внесли туда снова третий корпус. При этом был предоставлен протокол собрания, но без приложений к нему. А в приложении должно быть решение собственников, на основании которых составлен протокол. То есть, это правовой нонсенс.
Зато в отправленных документах был список голосовавших на собрании и список заключивших договор управления домом с «ПИК-Комфортом». Более трехсот человек, с подписями. Это 52% голосов собственников, то есть, кворум соблюден.
Узнав об этом, актив дома стал опрашивать соседей. В конечном счете выяснилось, что подделаны более ста подписей. Подделки при этом были явные и неумелые. Например, обнаружились «подписи» детей, неправильные фамилии (в списке «Жук» — на самом деле «Жуков»). Подделаны в основном подписи жителей трехкомнатных квартир — просто потому, что там больше площади (а голоса считают по площадям). Инициатором собрания, по документу, был сотрудник компании «Пик-Сервис» — тоже ПИКовская структура, которая по договору подряда обслуживает дома. По его словам, участвовать в собрании его убедило начальство, рассказали в совете дома, а нюансов он не знал. Совет дома нашёл в документах не менее десятка разных подписей инициатора. С этим должна разобраться полиция.
Откуда жильцы взяли эти документы? Третьему корпусу их предоставил «Жилищник», которого Мосжилинспекция, в свою очередь, известила о заявке «Пик-Комфорта», как это положено по регламенту. Для корпусов 37/1 и 37/2 копии документов обнаружились в системе ГИС ЖКХ, где любой из собственников мог увидеть все бюллетени. Ну а кроме того, в соответствии со статьей 143.1 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться с документами, подтверждающими итоги голосования на общем собрании, в том числе бюллетенями (или их копиями) для голосования.
Жители написали коллективное письмо о подложных документах в Мосжилинспекцию. Под ним подписались 119 собственников. Инспекция отправила материалы в прокуратуру. До того это ведомство занимало нейтральную позицию в борьбе жителей за выбор управляющей компании — присылало отписки о своей нейтральной роли и сообщало, что жители могут обращаться в суд. Где жилищная инспекция может выступить в качестве третьего лица. «Вероятно, сыграла роль совсем уже исключительная наглость управляющей компании», прокомментировали ситуацию в совете дома.
Одновременно жители сами обратились с заявлениями в УВД, Следственный комитет и прокуратуру. Причем в полицию подано совместное заявление жителей трех корпусов дома 37, поскольку аналогичные собрания и подделки подписей и фальшивые организаторы собраний были обнаружены и там. В СК и полиции заявление приняли, в УВД этим делом должен заниматься отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Теперь к делу подключилась прокуратура.
Кроме того, жители третьего корпуса подали иск в суд на инициатора собрания в своем доме — такова процедура оспаривания собрания собственников.
13 июля собственники третьего корпуса стали получать уведомления о ещё одном собрании. С той же повесткой — о выборе управляющей компании «Пик-Комфорт» и заключении договора управления с ней. 20 июля состоялось очное собрание, «инициатор» которого вообще была не в курсе происходящего. Судя по имеющемуся видео, выглядело это как маловразумительные разборки. Сотрудницы «Пик-Комфорта» обвинили члена совета дома Артема Журавского в «угрозах жильцам, которые за ПИК» и в сотрудничестве с «Жилищником» через родственные связи (в действительности там работает однофамилица). Другому жителю, напомнившему о поддельных подписях, заявили, что он «со своим пузом» ходит по квартирам с угрозами.
Аналогичные собрания «Пик-Комфорт» инициировал сейчас в трех корпусах домов 33 и 33А. Представители УК ходят по квартирам собирать подписи. При этом в 33А/2, например, жильцы уже проголосовали за «Жилищник». «Совсем наглые люди ходят, — пишут об обходах «Пика» жильцы в домовых чатах. — Я говорю: «Я за «Жилищник» голосовала, извините». Они: «А вы Федосеева знаете? Он вас зомбирует? У него глаза такие, взгляд проницательный!» «А еще я, по словам представителя «ПИК-Комфорт», убогий и сатанист» , — комментирует житель дома Артем Федосеев. «Я просто в шоке! Сотрудники ПИКа гуляют по по детской площадке и, не выбирая выражений, требуют заполнить бланк, после моего отказа от них поступили непонятного рода угрозы» , — делится другая жительница дома.
Далеко не первый, и подделку подписей практикует не только «ПИК». В январе житель корпуса 353 — это новостройка в коммерческом жилом комплексе — рассказал, как обнаружил «свою» поддельную подпись в бюллетене общего собрания. После этого редакция «Зеленоград.ру» получила десятки сообщений о таких же подделках. Это типичные истории, отличающиеся только попытками отстоять свои права. Одни жители обратились в правоохранительные органы (что оказалось бесполезным), другие не стали, а третьи решили, что лучше избавиться от управляющей компании путём ей смены, чем тратить время, нервы и деньги на хождения по инстанциям и суды.
Происходящее сейчас показывает, что даже смена УК не гарантирует её дальнейшей работы, но при определенных усилиях всё-таки можно добиться возбуждения уголовного дела. В случае доказанной подделки подписи в протоколе общего собрания может наступить уголовная ответственность по статье об изготовлении поддельных документов (327 УК). Есть и реальные примеры судебной практики по таким делам.