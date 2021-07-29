Казалось бы, история окончена — «Жилищник» начал управлять домом. Но весной «ПИК-Комфорт» снова инициировал собрание жильцов. Собственники по большей части его проигнорировали. А в начале июня он же направил документы в Мосжилинспекцию, чтобы там изменили лицензию — внесли туда снова третий корпус. При этом был предоставлен протокол собрания, но без приложений к нему. А в приложении должно быть решение собственников, на основании которых составлен протокол. То есть, это правовой нонсенс.

Зато в отправленных документах был список голосовавших на собрании и список заключивших договор управления домом с «ПИК-Комфортом». Более трехсот человек, с подписями. Это 52% голосов собственников, то есть, кворум соблюден.

Узнав об этом, актив дома стал опрашивать соседей. В конечном счете выяснилось, что подделаны более ста подписей. Подделки при этом были явные и неумелые. Например, обнаружились «подписи» детей, неправильные фамилии (в списке «Жук» — на самом деле «Жуков»). Подделаны в основном подписи жителей трехкомнатных квартир — просто потому, что там больше площади (а голоса считают по площадям). Инициатором собрания, по документу, был сотрудник компании «Пик-Сервис» — тоже ПИКовская структура, которая по договору подряда обслуживает дома. По его словам, участвовать в собрании его убедило начальство, рассказали в совете дома, а нюансов он не знал. Совет дома нашёл в документах не менее десятка разных подписей инициатора. С этим должна разобраться полиция.

Откуда жильцы взяли эти документы? Третьему корпусу их предоставил «Жилищник», которого Мосжилинспекция, в свою очередь, известила о заявке «Пик-Комфорта», как это положено по регламенту. Для корпусов 37/1 и 37/2 копии документов обнаружились в системе ГИС ЖКХ, где любой из собственников мог увидеть все бюллетени. Ну а кроме того, в соответствии со статьей 143.1 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться с документами, подтверждающими итоги голосования на общем собрании, в том числе бюллетенями (или их копиями) для голосования.

Жители написали коллективное письмо о подложных документах в Мосжилинспекцию. Под ним подписались 119 собственников. Инспекция отправила материалы в прокуратуру. До того это ведомство занимало нейтральную позицию в борьбе жителей за выбор управляющей компании — присылало отписки о своей нейтральной роли и сообщало, что жители могут обращаться в суд. Где жилищная инспекция может выступить в качестве третьего лица. «Вероятно, сыграла роль совсем уже исключительная наглость управляющей компании», прокомментировали ситуацию в совете дома.

Одновременно жители сами обратились с заявлениями в УВД, Следственный комитет и прокуратуру. Причем в полицию подано совместное заявление жителей трех корпусов дома 37, поскольку аналогичные собрания и подделки подписей и фальшивые организаторы собраний были обнаружены и там. В СК и полиции заявление приняли, в УВД этим делом должен заниматься отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Теперь к делу подключилась прокуратура.

Кроме того, жители третьего корпуса подали иск в суд на инициатора собрания в своем доме — такова процедура оспаривания собрания собственников.